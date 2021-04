Funko POP!: ecco le nuove figure di Game of Thrones

In quest’articolo vi mostriamo in anteprima i nuovi Funko POP di Game of Thrones. Tante sorprese per gli amanti della storica prima stagione

Quest’anno segna il decimo anniversario della serie televisiva che ha segnato pesantemente l’intrattenimento popolare degli ultimi dieci anni, Game of Thrones. La serie si è rivelata uno dei più grandi show a livello planetario con record di ascolti assoluti (nonostante il finale poco brillante che ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan). Le storie magniloquenti e il cast straordinario hanno davvero tenuto con il fiato sospeso i fan pronti a sintonizzarsi ogni settimana sulle varie piattaforme di intrattenimento. Funko ricorda il potere della prima stagione con alcuni nuovi POP di Game of Thrones. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Funko POP!: ecco le foto della nuova serie di figure di Game of Thrones

Ci sono ben 8 nuovi Funko POP In arrivo per The Game of Thrones. Tre sono varianti diverse di Drogon il drago e il resto del set per il 10 ° anniversario della serie sarà composto da:

Ned Stark sul Trono di Spade

sul Trono di Spade Robb Stark con la spada

con la spada Arya Stark Formazione

Formazione Khal Drogo con i pugnali

con i pugnali Tyrion Lannister con lo scudo

con lo scudo Drogon il drago

il drago Variante di ferro

di ferro Pocket Pop Iron Variant

Iron Variant Versione Iron Variant 10″ (esclusiva Target)

Ognuno di questi design è nuovo e diverso, offrendo ai fan di Game of Thrones nuovo materiale per arricchire la propria collezione. Robb Stark ha già una figure Funko in passato ed è piuttosto raro, ma quest’ultima dà a Stark un nuovo irresistibile design e la sua fidata spada. Un altro momento clou di questa ondata è Ned Stark sul Trono di Spade, che cattura uno dei personaggi più amati della serie la cui storia è stata interrotta troppo presto.

Prendete anche nota delle varianti di Drogon che danno ai fan l’occasione di sfoggiare uno dei più potenti draghi della serie. Ognuno di questi nuovi Funko POP! di Game of Thrones uscirà nell’agosto 2021 e i preordini sono già aperti sulla maggior parte degli store (Il Drogon da 10″ sarà un’esclusiva della catena straniera Target). A proposito, avete dato un’occhiata ai nuovi POP per il WonderCon 2021?

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dall’ammaliante mondo delle figures e non solo. Da ultimo, per le Funko POP, i prodotti LEGO, Star Wars, Disney, Marvel, Nintendo, Banpresto e gadget di ogni sorta a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Zavvi.it. Qui trovate la selezione di POP! dello store e qui, invece, quella del sito POP in a Box.