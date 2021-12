Da DICE ad Ubisoft: la nuova avventura di Fawzi Mesmar

Nelle scorse ore, è stato annunciato che Fawzi Mesmar, ex Head of Design presso DICE, è stato recentemente assunto da Ubisoft come Vice Presidente Editoriale

Battlefield 2042 è da poco arrivato sul mercato, riscuotendo un successo sicuramente al di sotto delle aspettative e valutazioni che, diciamocelo, non ci saremmo aspettati. Dopo le nostre prime tiepide impressioni iniziali, che sono state raccolte in un’anteprima altrettanto tiepida, la nostra recensione non ha fatto altro che sottolineare quanto la nuova iterazione dipenda fin troppo ancora dal passato, senza grossi guizzi stilistici e di intrattenimento particolari. Insomma, così come Call of Duty: Vanguard, questo nuovo capitolo di Battlefield è stato accolto con calma globale, pur non essendo in alcun modo un brutto gioco.

Subito dopo il lancio di Battlefield 2042, DICE ha annunciato che l’Head of Design Fawzi Mesmar avrebbe lasciato l’azienda. Questo non a causa della brutta accoglienza per il capitolo, sia chiaro, ma a quanto pare l’uomo avrebbe ricevuto un’offerta “che non poteva rifiutare” da un’altra compagnia. E nelle scorse ore, è saltato fuori che quest'”altra compagnia” è Ubisoft, alla quale si unirà con la carica di Vice Presidente Editoriale, sotto la guida del Chief Creative Director Igor Manceau. Mesmar ha dichiarato:

Sono davvero entusiasta di poter lavorare con tutti i talentuosi team di Ubisoft per coltivare la nostra creatività collettiva e costruire il futuro dei giochi Ubisoft insieme. Ubisoft ha saputo raccogliere alcune delle menti più creative nell’industria videoludica, e non vedo l’ora di poterle supportare nel loro lavoro per la creazione di esperienze d’intrattenimento davvero significative per i giocatori.

Fawzi Mesmar passa da DICE ad Ubisoft in un momento piuttosto delicato per l’azienda

Igor Mancea u, dal canto suo, ha invece affermato

Fawzi è uno dei Game Designer più rispettati dell’industria, con una grande capacità di saper unire i team attraverso con progetti, esperienza e background. Siamo davvero felici di accoglierlo nel nostro team Editoriale e sono piuttosto sicuro che saprà costruire forti alleanze con tutti gli studi di Ubisoft. Il suo carico di esperienza ci aiuterà a continuare ad essere uniti attorno a una visione comune, rafforzando e facendo crescere il nostro catalogo di videogiochi e donando ai giocatori esperienze valide e memorabili.

Il team editoriale di Ubisoft è stato soggetto a numerose controversie ultimamente, con il Vice Presidente uscente Maxime Beland che si è dovuto dimettere a causa di alcune accuse di molestie. Che Ubisoft sia, come tante altre grandi aziende, portatrice di un ambiente tossico è quanto mai ovvio, speriamo solo che i cambi al vertice, come nel caso dell’arrivo di Fawzi Mesmar, possa riportarla sulla retta via. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!