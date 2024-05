Sembra proprio che riportare i nomi di città geografiche errate sia una cosa che all’Italia non va proprio giù. Per questo motivo la Xiaomi Modena cambia nome in Xiaomi Su7, per non incorrere a delle contromisure legali e così infrangere la legge italiana.

Quello di usare impropriamente il nome di una città Italiana per promuovere un’auto che in effetti non è stata sviluppata nel paese indicato è considerato come un reato per la legge italiana. Com’era successo infatti per la Alfa Romeo Milano che ha cambiato nome in Alfa Romeo Junior, ora la stessa sorte tocca anche all’azienda Xiaomi. L’azienda infatti, per evitare delle contromisure legali, cambierà il nome i Xiaomi Modena in Xiaomi Su7. Xiaomi infatti è stata messa sotto le pressioni del governo italiano per la scelta di promuovere la loro ultima auto elettrica con il nome Modena. Dopo questo richiamo, l’azienda ha dichiarato che non promuoverà l’autovettura Su7, prodotta al 100% in Cina, con la denominazione Modena.

Xiaomi dice addio a Modena e benvenuto a Su7

La Xiaomi Su7 è già considerata come un fenomeno mediatico per la sua caratteristica di auto elettrica con potenze comprese tra i 299 e i 673 CV, in una gamma a trazione posteriore o integrale che in Cina ha prezzi a partire dal corrispondente di 27.700 euro. Questo quindi rende del tutto inutile la scelta del nome, rimane ugualmente un’auto che attira, indipendentemente dal nome che richiama alla sportività italiana, che comunque non potranno utilizzare. Nella nota di richiamo il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha specificato che tutti i prodotti che riportano nomi di città che non sono state coinvolte nella realizzazione di un prodotto rappresenta un reato contro la legge italiana. Motivo per cui, sia Alfa Romeo che Xiaomi, sono state costrette a cambiare il nome delle loro auto per non incorrere in sanzioni legali.

