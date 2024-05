F1, danni al fondo per Verstappen nel GP di Miami

Non il miglior Max Verstappen quello che abbiamo visto nel GP di Miami. L’olandese, dopo aver vinto la Sprint Race ha avuto difficoltà con il bilanciamento della monoposto per tutto il weekend a cui si aggiunge un danno al fondo in gara

Nel GP di Miami non abbiamo assistito alla solita dominanza da parte di Red Bull e Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo ha abdicato difronte ad una McLaren e, nello speicfico un Lando Norris, semplicemente impeccabili. L’olandese ha terminato la corsa a ben 8 secondi dalla McLaren del pilota britannico dimostrandosi anche lui umano.

In generale il weekend di Max non è stato perfetto e privo di problemi come ci ha abituati. La sua RB20 ha peccato in un corretto bilanciamento al punto che il pilota olandese ha fatto fatica in gara sia con la mescola media che con la gomma dura. A confermare i problemi avuti dalla monoposto nel weened americano ci ha pensato il team principal Christian Horner:

E’ stato un fine settimana difficile per noi con il bilanciamento della monoposto. Max ha urtato il dissuasore nel 20° giro causando danni al fondo della vettura. Nonostante ciò, prima del danno, aveva un ritmo competitivo. La safety car ha favorito altri piloti ma abbiamo comunque ottenuto un secondo posto. Congratulazioni a Lando per la sua prima vittoria e alla McLaren. Abbiamo ottenuto molti punti, sia nella classifica piloti che costruttori, con la gara sprint e il risultato complessivo è stato positivo. Il danno alla vettura di Max ha influito sulle prestazioni, perdeva due decimi e mezzo in curva 1 a ogni giro.

F1, GP Miami: egemonia Red Bull assente per un weekend

Nei 57 giri previsti dal circuito di Miami non hanno, almeno per un weekend, visto sprigionare il dominio di Max Verstappen. Seppur da molti indicato come l’entrata della safety car ad aver favorito la vittoria di Lando Norris, è palese come la RB20 non si sia sentita competamente a suo agio sui 49° dell’asfalto americano. Trionfa così il team di Woking per la prima volta dal 2021 quando vinse il GP d’Italia sul circuito di Monza. Vittoria per un team diverso dalla Red Bull come accadde nel marzo di quest’anno nel GP d’Australia con la doppietta Ferrari. Anche in quel weekend l’olandese ebbe dei problemi sulla sua RB20 quando un guasto ai freni compromise la sua corsa.

Vedremo se il team di Milton Keynes e Max Verstappen ritorneranno a dominare nel prossimo appuntamento che ricordiamo sarà il GP di Imola tra due settimane. Nel frattempo continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1 e non solo!