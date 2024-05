Salvini sullo stop ai motori diesel e benzina

In occasione del Salone dell’Automobile di Torino, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è tornato a parlare dello stop ai motori diesel e a benzina, ritenendo che questo sia “una fesseria”

Di recente si è presentato il Salone dell’automobile di Torino e all’evento è intervenuto il nostro ministero delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, toccando l’argomento dello stop ai motori diesel e benzina ancora una volta. Il ministero ha fatto appello agli altri membri dell’Unione Europea nel riconsiderare l’idea di dire addio alle motorizzazioni diesel e benzina, ritenendo che questo addio sarebbe una follia. Secondo le sue parole, infatti, accettare solo i motori elettrici metterebbe fuori competizione interi settori. Questo è quello che ha detto in occasione della presentazione del Salone dell’Auto di Torino, che si terrà in programma dal 13 al 15 settembre 2024.

Salvini rifiuta lo stop al diesel e benzina

Occorre mettere tutti sullo stesso piano, come ministero stiamo lavorando sull’idrogeno, ma oggi è fuori mercato. Dire di no alle motorizzazioni diesel e benzina è una fesseria. In quest’anno e mezzo stiamo lavorando sulla vera sostenibilità ambientale

Queste sono state le sue parole in merito. Ha poi sottolineato l’importanza della neutralità tecnologica, ricordando che l’Italia si sta battendo per inserire nella lista delle alimentazioni che potranno sopravvivere dopo il 2035 anche i biocarburanti. A questa battaglia partecipa anche la Germania, che sostiene i carburanti sintetici, ma una volta ottenuto il sì da parte della Ue si è poi dileguata. Salvini ha aggiunto che stanno costruendo un’altra alleanza per mantenere in vita i motori a scoppio. Ha poi criticato anche gli incentivi auto 2024, promettendo poi che questi cambieranno nel giro delle prossime settimane, poiché questi ecobonus donano dei soldi a Pechino e non a Torino. L’idea del Governo è quindi quella di, nel caso l’ecobonus 2024 non dovesse sortire gli effetti desiderati, dirottare gli incentivi direttamente all’industria, sostenendo quindi la produzione in Italia e non il consumo.

