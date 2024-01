Formula 1: che succede tra Ferrari e Sainz?

Ci sono momenti di tensione in casa Ferrari, poiché il pilota di Formula 1, Carlos Sainz, non ha ancora firmato per il rinnovo dl contratto con la Scuderia italiana: che sta succedendo?

Dopo il rinnovo del contratto di Leclerc, ancora non sappiamo nulla sul contratto di Ferrari per il pilota di Formula 1 Carlos Sainz Jr.. La cosa sta creando molti interrogativi sul futuro della carriera del pilota spagnolo. Cerchiamo di scoprire cosa sta succedendo, analizziamo gli scenari e capiamo la frustrazione dell’ormai trentenne, che nella sua carriera da pilota ha comunque regalato vari successi alla Scuderia, tra cui il successo nel 2023.

La tensione tra il pilota di Formula 1 Sainz e Ferrari

Il contratto del pilota spagnolo scade a fine 2024, ma non c’è ancora nessuna traccia di quello nuovo. Non è detto però che l’accordo non sia vicino, anche se comunque c’è anche da considerare che Sainz è con Ferrari da tanti anni. Certo è che il contratto sostanzialmente a vita che ha Leclerc con Ferrari non è lo stesso per Sainz. Quest’ultimo, infatti, è a metà del secondo contratto con Maranello, firmato con Mattia Binotto, Probabilmente il pilota sta cercando un altro contratto biennale, anche se le offerte non gli mancano, e non sarebbe una sorpresa se il contratto lo avesse con Audi, che sta per entrare in sinergia con la Sauber dalla stagione 2026. Carlos Senior, infatti, ha vinto la Dakar con la sua vettura elettrica giusto il weekend scorso. Ora non ci resta che aspettare per capire cosa succederà, ma quello che è certo è che ora Leclerc è il nuovo volto della Ferrari.

Ovviamente ce lo aspettavamo tutti, così come Sainz stesso, ma la sua frustrazione è più che comprensibile. Deve sentirsi come se tutto quello che fa non fosse mai abbastanza per avere la considerazione che crede di meritare. Questa però, purtroppo, è un po’ la storia della sua carriera. Quando ha debuttato nel 2015 con Red Bull, si è visto sopravanzare da Max Verstappen, e così la sua carriera è andata avanti anche in casi come la Renault, che non ha voluto puntare su di lui. Non è una novità quindi, ma capiamo benissimo che è molto frustrante.

