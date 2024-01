Maserati Grecale Folgore: ecco il prezzo del nuovo suv elettrico

La casa automobilistica italiana Maserati ha appena confermato il prezzo della Maserati Grecale Folgore, il nuovo suv elettrico al top di gamma

Da oggi gli interessati possono ordinare il nuovo suv elettrico Maserati Grecale Folgore, l’ultimo capolavoro dell’azienda di auto italiana Maserati. Dopo aver scoperto che la nuova auto potrebbe subire alcuni ritardi, abbiamo però un aggiornamento e riguarda il prezzo della Maserati Grecale Folgore. Questa nuova versione è a zero emissioni ed è equipaggiata con un propulsore elettrico da 550 CV e 820 Nm di coppia, che permette all’auto di scattare a 100 km in 4,1 secondi. Il prezzo parte da 127.100 euro.

Ecco com’è la Maserati Grecale Folgore

Il nuovo suv elettrico della Maserati è lungo 4.865 mm, largo 2.163 mm (con specchietti aperti) e alto 1.651 mm e ha un passo di 2.903 mm. I due motori elettrici, uno davanti e uno dietro, garantiscono la trazione integrale ed erogano una potenza di 550 Cv e 820 Nm di coppia, che consentono una velocità massima di 220 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. La batteria da 105 kWh inoltre permette un’autonomia di 431-501 km, mentre la velocità di ricarica è di 150 kW. Per quanto riguarda gli interni, i sedili sono in fibra di nylon rigenerata Econyl e i sedili anteriori sono riscaldati e con regolazioni elettriche. Gli interni sono molto spaziosi per i passeggeri e ha una capacità di 535 litri. Le finiture interne hanno uno stile sportivo, fatte in nero lucido e fibra di carbonio. Il cruscotto invece ha una dimensione di 12,3 pollici, come lo schermo dell’infotainment e sotto c’è un altro schermo di 8,8 pollici per il controllo della climatizzazione.

Quello che distingue la versione Folgore dalle altre è la colorazione speciale in rame, che si trova sia negli interni che in alcuni dettagli esterni. Il colore della serie è bianco pastello, ma senza un sovraprezzo è possibile averla anche in altre quattro colorazioni metallizzate: bianco astro, grigio lava, nero tempesta e blu intenso. Sono disponibili inoltre anche le tinte fuoriserie, anche se con un prezzo maggiorato. Anche i cerchi da 20 pollici sono di serie ed è possibile equipaggiare anche quelli da 21 pollici. Si può personalizzare anche le pinze freno nei seguenti colori: rame, rosso e nero.

Questo suv elettrico Maserati Grecale Folgore ci sembra davvero uno dei pezzi grossi del mondo delle auto e pensiamo che ne valga la pena farci un investimento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.