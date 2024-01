Formula 1: Leclerc rimane in casa Ferrari

La Scuderia Ferrari si è ormai affezionata al pilota: Leclerc continuerà nella Formula 1 con la scuderia dell’azienda automobilistica di Enzo Ferrari, il suo contratto con la federazione è stato rinnovato

Il pilota automobilistico Charles Leclerc continuerà in Formula 1 con la Scuderia Ferrari. Dopo la grande bomba lanciata dalla scuderia italiana, ovvero aver accolto in famiglia il pilota francese Thomas Neubauer, Ferrari ne sgancia un’altra: hanno rinnovato il contratto di Leclerc. Questo rinnovo è su base pluriennale e non è chiaro quanti anni durerà, ma Leclerc dovrebbe continuare a correre per la scuderia italiana per almeno altri tre anni. Si parlava da tempo del rinnovo del contratto e adesso la notizia è diventata ufficiale. Il pilota monegasco ha deciso di credere nel progetto che sta portando avanti Frédéric Vasseur che vuole riportare a far splendere la scuderia del Cavallino Rampante. Il 2023 è stato un anno difficile sia per Ferrari che per Leclerc, ma hanno deciso di continuare la loro collaborazione.

The Dream Continues. Grateful to announce that I will continue my adventure in red. ❤️ @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/e9S6ot1sP9 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) January 25, 2024

L’avventura di Leclerc in Formula 1 continua con Ferrari

Il rapporto tra il pilota e la scuderia andrà avanti. Leclerc è pronto a tutto pur di far progredire la sua monoposto già a partire dalla prossima stagione, che partirà il 13 febbraio con la presentazione della nuova monoposto. Leclerc ha confessato di essere molto contento di continuare a gareggiare per Ferrari, specificando che entrare nella scuderia italiana fosse il suo sogno d’infanzia. Ha parlato dei suoi primi anni di vita quando guardava i campionati e cercava i monoposti della Ferrari.

Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Credo che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi a ogni gara.

Leclerc continua a parlare del suo sogno, vincere il titolo con la Ferrari, ed è speranzoso per il futuro della sua carriera e della scuderia, convinto che si toglieranno delle belle soddisfazioni.