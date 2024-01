Daredevil Born Again: Foggy e Karen tornano nella serie!

Continuano ad arrivare buone notizie per i fan dell’Uomo Senza Paura: per le strade di New York sono stati avvistati gli attori della serie originale Netflix che dimostrano che in Daredevil Born Again torneranno anche Foggy Nelson e Karen Page!

Da pochi giorni sono ricominciate le riprese di Daredevil Born Again e Foggy e Karen, ovvero il migliore amico e la ragazza di Matt Murdock, sono tornati! Ma non solo, i personaggi saranno interpretati ancora una volta da Deborah Ann Woll, vista in God Of War Ragnarok (trovate qui la recensione) e di Elden Henson. Le riprese sono ripartite dopo lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, per cui, se inizialmente la serie era prevista per la primavera del 2024, ora dovremo aspettare il 2025.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michal Blank 🗽 (@mickmicknyc)

Il ritorno di Foggy e Karen in Daredevil Born Again

Come potete vedere dal video, la serie continua la storia della serie Netflix, dove abbiamo visto l’ultima volta il trio decidere di aprire uno studio legale insieme. Dopo aver riscritto gli episodi e reso canonica la serie tv originale, infatti, sono tornati anche Foggy e Karen e questa sarà sicuramente una grandissima gioia per i fan. I due personaggi, nella serie originale, non erano semplici personaggi di contorno, ma erano fondamentali per la storia ed erano scritti divinamente, insieme a tutti gli altri, e gli attori hanno dato una performance strabiliante. Rivedere gli stessi attori nei panni dei loro rispettivi personaggi fa sicuramente molto piacere e sembra che stiamo per riavere tutto il cast che abbiamo imparato ad amare.

Nel cast torneranno Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Jon Bernthal e Wilson Bethel. Tra le new entry abbiamo Michael Gandolfini, Nikki M. James, Margarita Levieva, Hunter Doohan, Genneya Walton, Clark Johnson e Arty Froushan. L’unico personaggio che ha avuto un recast è stato Vanessa Fisk, che non sarà più interpretata da Ayelet Zurer, ma da Sandrine Holt. Jeffrey Nachmanoff, Clark Johnson e David Boyd sono stati scelti come registi, ma gli episodi rimanenti saranno girati da Justin Benson e Aaron Moorhead (registi di Moon Knight e della seconda stagione di Loki). Dario Scardapane invece sarà lo showrunner, mentre Matt Corman e Chris Ord saranno produttori esecutivi. La serie uscirà nei primi mesi del 2025.

Siete contenti del ritorno di Foggy e Karen in Daredevil Born Again? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e molto altro!

