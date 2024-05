Fast & Furious 11 celebra i 25 anni del franchise

Fast & Furious 11 uscirà nelle sale per il 2026 a celebrare il 25° anniversario dell’uscita del primo film del franchise

Già a giudicare dalle dichiarazioni di Tyrese Gibson si capiva che l’uscita del prossimo film di Fast & Furious fosse destinata a slittare. Infatti, qualche giorno fa l’interprete di Roman Pearce aveva spigato che a causa degli scioperi della scorsa estate, le riprese del film partiranno durante i primi mesi del 2025. In seguito dal CCXP in Messico, il regista Louis Leterrier ha confermato che Fast & Furious 11 non arriverà nelle sale nell’aprile 2025, come si era preventivato in precedenza, ma nel 2026 proprio a celebrare il 25° anniversario dell’uscita del primo film del franchise. La prima pellicola di Fast & Furious è diventata una delle proprietà intellettuali più importanti della Universal e, come ricorderanno i fan di vecchia data, arrivò nei cinema statunitensi il 22 giugno del 2001.

Fast & Furious 11 svelato l’inizio delle riprese

Le riprese inizieranno all’inizio del prossimo anno. Dopo le riprese di un horror in corso, il regista Louis Leterrier si dedicherà completamente al nuovo capitolo del franchise. Fast & Furious è una delle saghe più famose e di successo nella storia del cinema. Si tratta di uno dei franchise più longevi e amati del grande schermo. Fast & Furious 7 detiene il primato del titolo con il maggior incasso della saga con oltre un miliardo e mezzo di dollari al box office mondiale. Sembra che con quest’ultimo capitolo si chiuderà il cerchio che si era aperto all’uscita del primo film. Fast & Furious 11 si svolgerà a Los Angeles, tornando proprio nel luogo dove tutto ebbe inizio.

E voi andrete a vedere Fast & Furious 11 al cinema? Ricordate ancora il primo film della saga?

