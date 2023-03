Made in (digital) Italy: il 7 marzo a Roma la presentazione

Made in (digital) Italy è il nuovo libro realizzato da Start Magazie e ICINN, con il supporto di Amazon. Il 7 marzo 2023 la presentazione a Roma presso Spazio Europa

Made in (digital) Italy: la svolta digitale come leva per il Made in Italy, verrà presentato il giorno martedì 7 marzo alle 17:15 a Roma, presso Spazio Europa in via IV novembre 149; il libro è stato realizzato da Start Magazine e ICINN, l’Istituto per la Cultura dell’Innovazione, con il supporto di Amazon. Durante l’evento, verranno illustrati i valori della crescita del commercio globale nell’ultimo triennio e si discuterà sulle opporunità che il digitale può rappresentare per il Made in Italy.

Con il termine Made in Italy si indica la provenienza di un prodotto che ha come origine l’Italia. Secondo uno studio pubblicato nel 2017 da Forbes, il marchio è stato censito al settimo posto in termini di reputazione tra i consumatori di tutto il mondo, e già nel 2012 era il terzo marchio per notorietà dopo Coca Cola e Visa.

Ad introdurre la presentazione di Made in (digital) Italy sarà la giornalista Chiara Rossi, ma saranno presenti anche interventi dal mondo politico come le senatrici Elena Murelli e Silvia Fregolent, e i deputati Giorgio Mulé, Lorenzo Malagola e Giulio Centemero. Altri ospiti della presentazione saranno la direttrice del Seller Service Amazon Ilaria Zanelotti e Roberto Liscia, presidente di Netcomm, punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale. Modeatrice Enrica Belli, giornalista di Rai Radio 1. Infine, saranno presenti i rappresentanti delle Pmi italiane, le cui interviste sono presenti nel libro: Andrea Magnone di Emilia Food Love, Gianmichele Gnavolini per Gnavolini Raccolta Sapore e Alice Edun per AfroRicci.

