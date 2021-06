My Hero Academia rivela i nuovi poteri di Deku | Jump Highlights

Nell’ultimo capitolo di My Hero Academia, scopriamo un altro dei poteri che Midoriya ha ereditato grazie all’One for All, il Fa jin. In One Piece invece scopriamo che Rufy è ancora vivo e pronto a lottare

Una nuova settimana in cui i grandi titoli la fanno da padrone, su Weekly Shonen Jump, su MangaPlus. Oggi ci focalizziamo su My Hero Academia, con il capitolo 315 che continua a raccontare l’epico scontro tra Midoriya e la mercenaria Lady Nagant.

Midoriya finora ha fatto sapiente uso dei quirk ereditati dai precedenti possessori dell’One for All. Dallo Smokescreen, al Danger Sense e al Black Whip, Deku è in grado di combinare i vari poteri per ottenere risultati strabilianti.

Lady Nagant, dal canto suo, ha intenzione di distrarre l’avversario minacciando di giustiziare Chisaki, anche lui fuggito dalla prigione di Tartaros.

Midoriya quindi attiva il Fa jin, il quirk del terzo successore. Esso è un potenziamento in grado di accumulare e rilasciare energia cinetica, generando potenti scatti di velocità. In questo modo, riesce a salvare Chisaki.

A quel punto, Lady Nagant è alle corde, e il nostro eroe, avendo riconosciuto in lei una persona dal cuore non corrotto, cerca di porre fine allo scontro prima che diventi mortale. Purtroppo, l’All for One ha previsto quest’eventualità, e Nagant esplode, rimanendo in fin di vita.

Non solo My Hero Academia: altri Highlights di Shonen Jump

One Piece è sempre sulla cresta dell’onda: nel capitolo 1015 vediamo in azione un nuovo, straordinario potere di Rufy di origine sconosciuta.

Egli infatti, mentre sta affondando in acqua, riesce a comunicare telepaticamente con Momonosuke. In questo modo l’erede al trono di Wano avvisa gli alleati che Rufy non è affatto morto, ma tornerà certamente a lottare. Inoltre, anche i pirati del cuore, la ciurma di Trafalgar Law, sentono la voce mentale di Rufy mentre si trovano sul sottomarino, riuscendo così a trarlo in salvo.

Le pagine a colori di questa settimana vanno invece a Black Clover, dove continua lo scontro feroce contro i diavoli. Questa volta è Noelle a brillare con una nuova abilità, o stage arcano, il saint stage, ottenibile solo venendo accompagnati da uno degli spiriti del mana.