Quali sono i loghi dei messenger più popolari? Scopriamo la lista e l’idea che c’è dietro i loghi dei servizi di comunicazione più diffusi al mondo

I loghi di molti noti marchi vengono regolarmente aggiornati in base alle tendenze della moda. I designer cercano di mantenere intatto lo stile originale dell’immagine in modo che il marchio rimanga riconoscibile. Ogni elemento del messenger ha un significato simbolico per i creatori e gli utenti.

WhatsApp

Gli sviluppatori non svelano il segreto dietro la creazione del logo WhatsApp. Il colore verde dell’icona simboleggia una linea aperta per la conversazione. Il telefono stesso rende chiaro all’utente che l’interlocutore è pronto a comunicare. Nel corso della sua storia, il messenger ha introdotto diversi aggiornamenti del logo. I dettagli sono rimasti invariati, a simboleggiare la possibilità di una conversazione tranquilla.

Oggi i designer si sono concentrati non solo sulla comunicazione, ma anche sul nome del fornitore di servizi: 5 punti sono raffigurati su un piacevole sfondo blu. Collegandoli, l’utente vedrà la lettera W.

A partire dal 2021, la società ha 8 loghi protetti da copyright. Ciascuno di essi è utilizzato per diversi OS:

Android;

iOS;

Web;

iPhone.

È vietato l’uso dell’icona per scopi commerciali di altre persone.

Facebook Messenger

Nel solo 2017, il messenger di Facebook ha avuto 1 milione di utenti. Gli sviluppatori lo hanno presentato agli utenti nel 2011. Il messenger è compatibile con:

Android;

iOS;

Windows Phone;

Web.

Nel 2021, l’azienda ha aggiornato il logo. I designer hanno incluso un gradiente dal blu al rosa. In questo contesto, rimane la classica icona del fulmine, che simboleggia la possibilità della messaggistica istantanea.

Secondo gli sviluppatori, la nuova icona riflette il desiderio dell’azienda di evolversi costantemente e creare un prodotto che soddisfi le esigenze del mercato. I creatori lo hanno descritto come:

Dinamico;

Integrato;

Divertente.

Telegram

L’icona di Telegram è raffigurata a forma di aeroplano di carta su sfondo blu. Il creatore del messaggero spiega questa scelta con il simbolo della libertà. Parliamo prima di tutto di libertà di scelta. In secondo luogo, ognuno ha diritto alla protezione dei propri dati personali. Pavel Durov, Alexey Dobromyslov e Andrey Yakovenko hanno preso parte alla creazione del logo.

L’applicazione Telegram ti consente di trasferire la cronologia della corrispondenza da altri messenger grazie agli aggiornamenti che sono apparsi.

Il logo dell’app è stato modificato di recente. Invece del solito aeroplano, l’utente vede solo la sua forma bianca. Ma gli sviluppatori hanno dato l’opportunità di scegliere un’icona che soddisferà la richiesta di tutti. L’utente può installare la vecchia versione dell’immagine utilizzando le impostazioni.

Il messenger è il secondo più scaricato negli Stati Uniti.

Viber

L’app è stata creata grazie a una bellissima storia d’amore. Per poter comunicare con una ragazza che è andata all’estero, lo sviluppatore ha creato un messenger che era unico in quel momento. Nel 2010 è apparso Viber. Tradotto dal danese, la parola significa uccello. Simboleggia una connessione rapida con i propri cari attraverso l’applicazione.

Il primo logo includeva il nome del marchio su un’icona raffigurante un telefono. Nella nuova versione, i designer si sono affidati al colore di sfondo. Per distinguersi dalla concorrenza, si è deciso di scegliere una tonalità originale e accattivante. Il viola è vivace e accattivante. Il logo si distingue favorevolmente sullo sfondo dei concorrenti. Un ricevitore telefonico che squilla è disegnato su uno sfondo viola.

Discord

Discord è emerso come strumento di comunicazione per i giocatori online. Nel corso del tempo, sempre più persone hanno iniziato a passarci dopo la partita. Inizialmente, l’applicazione era progettata per trasmettere messaggi vocali. Oggi ha ricevuto molti aggiornamenti e funzioni migliorate. Il messenger è compatibile con:

Windows;

Android;

iOS.

La prima icona raffigurava un joystick da gioco su sfondo blu. Nel 2020 il logo è stato cambiato. Gli sviluppatori volevano dargli forme più morbide per renderlo più amichevole. Il distintivo stesso è arrotondato. I designer hanno aggiunto il nome del servizio. Le lettere sono scritte in un font sviluppato dagli specialisti dell’azienda.

I creatori hanno aggiunto luminosità al colore per far risaltare maggiormente il logo dalla concorrenza.

Quale vi piace di più?

Questi marchi detengono una solida posizione di leadership in termini di numero di download nel mondo.