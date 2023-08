Recensione NuPhy Halo75: la migliora tastiera pre-assemblata?

NuPhy Halo75 si presenta come una tastiera meccanica completa, ricca di funzionalità (tra cui connessione wireless e Bluetooth), ottimi materiali e design accattivante. Vediamo insieme i pro e i contro nella nostra recensione completa

Nel mondo delle tastiere meccaniche, l’offerta è vasta e diversificata, con prodotti che spaziano dalla semplicità all’eleganza, dalla personalizzazione avanzata alle prestazioni diversificate. In questo scenario, emerge la NuPhy Halo75, una tastiera meccanica pre-assemblata progettata per offrire un prodotto che possa andar bene per praticamente qualsiasi utente grazie alle sue features.

In questa recensione, esploreremo in dettaglio la NuPhy Halo75, mettendo in luce i suoi aspetti distintivi e le caratteristiche che la rendono unica nel suo genere. Scopriremo se la sua costruzione e il design si combinano per creare un prodotto riuscito e se, pur non essendo una custom, può reggere il confronto con modelli caratterizzati da prezzi più elevati.

Specifiche tecniche

Tipo di Switch: Night Breeze, Rose Glacier, BBK, BBR, G-Pro 2.0

Layout: ANSI 75%

Numero di Tasti: 83 tasti

Supporto Hot-Swappable: Sì

Supporto N-Key Rollover: Sì

Retroilluminazione & Sidelight: LED RGB

Modalità di Retroilluminazione: 10

Modalità di Sidelight: 4

Modalità di HaloLight: 4

Tipo di Connessione: USB Type-C, Wireless 2.4G, Bluetooth 5

Sistemi Compatibili: macOS, Windows, Android, iOS

Angolazione: 5.5º, 8.5º, 11º

Ambiente Operativo: Da -10°C a 50°C

Unboxing | Recensione NuPhy Halo75

L’apertura della confezione della tastiera meccanica NuPhy Halo75 rivela un’esperienza al top, caratterizzata da un’attenzione ai dettagli. Il modello che abbiamo ricevuto per la recensione è in colorazione “Matte Black”, ma è disponibile anche il modello “Ionic White”.

All’interno della confezione, oltre alla tastiera stessa, si trovano vari accessori pensati per arricchire l’esperienza dell’utente, come un set di switch extra da provare e keycaps aggiuntivi, i quali offrono maggiori opzioni di personalizzazione. Chiaramente, è presente anche l’utilissimo key-switch puller per andare a estrarre le componenti in modo semplificato. Completa la confezione un cavo USB-C intrecciato.

Abbiamo poi il poggiapolsi opzionale che rappresenta un accessorio aggiuntivo. Disponibile in varie colorazioni, quello che abbiamo avuto modo di testare è nella variante “Amethyst” ed è venduto separatamente al prezzo di $29.00.

Qualità costruttiva | Recensione NuPhy Halo75

Esaminando da vicino la tastiera meccanica NuPhy Halo75, emerge un’elevata attenzione alla qualità costruttiva da parte dell’azienda. Il design sobrio e raffinato offre una sensazione di solidità sin dall’inizio, suggerendo che la tastiera è stata costruita con materiali duraturi. Il modello che abbiamo avuto modo di testare è nella variante “Matte Black”, che conferisce un aspetto elegante, ma allo stesso tempo giocoso grazie alle varie combinazioni offerte dai keycaps.

Le dimensioni compatte della tastiera, seguendo uno schema ANSI 75%, si traducono in un layout più snello che permette di risparmiare spazio sulla scrivania, sacrificando il tastino numerico. Durante il test, abbiamo apprezzato come questa compattezza non comprometta l’esperienza generale, anche perché sono presti i tasti funzione sulla parte superiore.

Il peso della tastiera, che raggiunge i 1180 grammi, conferisce una sensazione di robustezza senza risultare eccessivamente massiccia. L’uso dell’alluminio per la parte superiore contribuisce a questa sensazione, mentre la plastica utilizzata nella parte inferiore mantiene il peso sotto controllo. Durante l’uso, abbiamo notato che questa combinazione di materiali riesce pienamente nell’intento di offrire una tastiera bilanciata.

Le opzioni di inclinazione regolabile, che permettono di personalizzare l’angolazione di digitazione, sono una caratteristica apprezzabile. Questo contribuisce al comfort generale durante le sessioni di digitazione più lunghe, soprattutto se abbiniamo la tastiera al poggiapolsi.

Estetica | Recensione NuPhy Halo75

Un aspetto che non può passare inosservato nella tastiera meccanica NuPhy Halo75 è la sua estetica raffinata, che si fonde armoniosamente con la qualità costruttiva complessiva. La tastiera trasuda eleganza, con un design sobrio ma che non passa assolutamente inosservato sulla scrivania. L’attenzione ai dettagli è evidente fin dai primi sguardi, confermando l’impegno di NuPhy nell’offrire un prodotto visivamente accattivante.

Un tocco distintivo è rappresentato dalla presenza di illuminazione RGB, che aggiunge quel tocco in più. Questa illuminazione non coinvolge solo il plate al disotto dei tasti, ma è presente anche una sottile striscia LED che circonda il bordo esterno della tastiera, creando un effetto di luce avvolgente. L’illuminazione può essere personalizzata con una varietà di effetti e colori, aggiungendo un tocco di personalità. È ovviamente possibile personalizzare il tutto sia attraverso una combinazione di tasti che tramite il programma “NuPhy Console“.

L’aspetto visivo si estende anche al poggia-polso opzionale, che aggiunge non solo comfort ergonomico, ma anche un tocco di stile. Nel nostro caso, il modello “Amethyst” ha aggiunto un elemento di colore che si integra armoniosamente.

Nota di merito anche ai keycaps proprietari di NuPhy, basati su un profilo OEM. Realizzati in PBT plastico double-shot, questi keycaps offrono una durata superiore e una sensazione piacevole al tatto durante la digitazione. La tecnica double-shot garantisce che i caratteri impressi sui tasti rimangano nitidi e resistenti nel tempo, evitando l’usura. Le leggende presenti sui tasti sono davvero ben realizzate e si sposano alla grande con la tastiera stessa, sia per quanto riguarda il font, che per la colorazione. Un’aggiunta che abbiamo senza dubbio apprezzato è l’implementazione della “ghost bar”. In poche parole, nella barra spaziatrice vi sono dei piccoli innesti in silicone che permettono di produrre un suono molto più piacevole e “pieno”.

Feeling | Recensione NuPhy Halo75

L’esperienza di digitazione offerta dalla tastiera NuPhy Halo96 è un vero piacere sia sotto le dita che per le orecchie. La particolare cura nei dettagli si riflette nell’utilizzo del silicone all’interno della scocca che attenua l’effetto dell’impatto durante la digitazione e contribuisce a un’esperienza complessivamente ottima. Tuttavia, uno dei punti focali di questa esperienza di digitazione è rappresentato dagli switch Gateron Baby Raccoon, presenti nel modello che è stato sottoposto al test.

Gli switch lineari Gateron Baby Raccoon vantano una forza di attuazione di 55±8 gf, offrendo una digitazione scorrevole e priva di sforzo. Tuttavia, è possibile notare una leggera sensazione di attrito durante la pressione dei tasti, sebbene questa sia di poco rilievo e decisamente non fastidiosa. Nulla da dire invece sugli stabilizzatori i quali sono saldi, fluidi e precisi.

Riguardo la digitazione, la tastiera risulta (anche per via dei keycaps utilizzati) un tantino altina. Ovvio che con un po’ di abitudine riusciremo a padroneggiarla al meglio. In ambito gaming, invece, non c’è nulla di cui ci possiamo lamentare. Il feeling è ottimo e la risposta dei tasti è perfetta anche in modalità wireless. È proprio utilizzando senza fili che abbiamo capito quanto NuPhy Halo 75, qualitativamente parlando, non abbia nulla da invidiare ad altri brand più blasonati, anzi. Innanzitutto, non ci è mai capitato di avere strani problemi di disconnessione o altro. Inoltre, sotto la scocca è presente una batteria da ben 4000mAh che garantisce un’autonomia di ben 260 ore con illuminazione spenta.

Sebbene non siano presenti tasti macro dedicati, potremo mappare i tasti a nostro piacimento attraverso il programma “NuPhy Console”. Il software permette anche di personalizzare l’illuminazione della tastiera, andando a scegliere sia effetti per la retroilluminazione sia per la banda presente sul perimetro. Ovviamente la personalizzazione è possibile anche dalla tastiera stessa, attraverso una combinazione di tasti che vede come protagonista il tasto “Fn”.

Complessivamente, il feeling della tastiera offre un equilibrio tra qualità, reattività e suono, soddisfacendo sia le esigenze di produttività che di piacere nella digitazione.

Tiriamo le somme

In conclusione, la NuPhy Halo75 si fa notare nel vasto panorama delle tastiere meccaniche pre-assemblate per la sua impeccabile qualità costruttiva e il design elegante. L’attenzione ai dettagli si rivela evidente fin dall’apertura della confezione. Le dimensioni compatte della tastiera, seguite da un form-factor 75%, si rivelano un ottimo compromesso tra risparmio di spazio e funzionalità. L’opzione di inclinazione regolabile aggiunge ulteriore comfort, soprattutto se combinata con il poggiapolsi opzionale disponibile a parte. L’estetica accattivante si unisce a un’illuminazione RGB dinamica, creando una tastiera visivamente riuscita che non passa inosservata.

Gli switch Gateron Baby Raccoon offrono una digitazione reattiva e scorrevole, sebbene alcuni potrebbero notare una leggera sensazione di attrito. Tuttavia, l’esperienza di digitazione risulta nel complesso molto piacevole grazie alla cura nei dettagli, come l’implementazione della “ghost bar” sulla barra spaziatrice.

Mentre alcuni potrebbero rimanere insoddisfatti dalla mancanza di tasti macro dedicati, è possibile personalizzare la tastiera attraverso il programma “NuPhy Console”. Tuttavia, è importante tenere presente che il costo della tastiera, escluso il poggiapolsi opzionale, ammonta a $171.09, che include anche la spedizione in Italia.

Complessivamente, la NuPhy Halo75 rappresenta un’opzione validissima per chiunque stia cercando una tastiera pronta all’utilizzo una volta tirata fuori dalla scatola, senza star lì a customizzare e a smanettare!