Recensione AKKO Dragon Ball Super Goku 5075B Plus: una tastiera draconica

Iniziamo dalla parte meno “addicted” della tastiera, ovvero la scrittura. Il layout USA unito alla forma ridotta della tastiera sicuramente non facilitano il compito.

Come è lecito pensare e come abbiamo appena scritto, però, la scrittura non è al centro della tastiera.

Senza dilungarci troppo, possiamo dire che con un po’ di pratica si può raggiungere una buona velocità di scrittura ma non si avrà mai la comodità necessaria per preferirla a tastiere di diversa natura.

Parlando invece del lato gaming, siamo rimasti piacevolmente sorpresi.

Una tastiera così ben curata dal lato estetico che vanta anche un prezzo abbastanza competitivo avrebbe potuto peccare sul lato delle performance ma in realtà così non è.

Ovviamente, quando si passa da una tastiera a un’altra, c’è sempre necessità di fare un minimo di pratica, ma già dopo qualche ora la qualità generale di questa tastiera farà dimenticare qualsiasi cosa utilizzata in precedenza.

Possiamo però affermare che la qualità del gaming rimane piuttosto alta, esattamente come ci aveva insegnato AKKO in passato.

Chi dovrebbe acquistare questa tastiera?

In definitiva, la tastiera AKKO Dragon Ball Super 5075B Plus è un prodotto che si rivolge principalmente agli appassionati di Dragon Ball, ai gamer e ai collezionisti.

Se sei un fan della serie e desideri un prodotto che unisca un design unico ispirato a Dragon Ball Super con buone prestazioni di gioco, questa tastiera potrebbe soddisfare le tue esigenze.

Inoltre, la presenza di tasti personalizzati e di un layout compatto la rende un’opzione interessante per coloro che desiderano una tastiera dallo stile accattivante e dal tocco di originalità.

Tuttavia, se la scrittura è una priorità assoluta per te e cerchi la massima comodità, potresti preferire tastiere di diverso tipo. In conclusione, l’AKKO Dragon Ball Super 5075B Plus è una scelta eccellente per gli appassionati di Dragon Ball che cercano una tastiera dal design accattivante e prestazioni di gioco solide.