Gli amici delle vacanze 2: il trailer della commedia con John Cena

Ecco il trailer e la trama di Gli amici delle vacanze 2, sequel dell’omonimo del 2021 che debutterà in streaming sulla piattaforma Disney+ il 25 agosto

Sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+ dal 25 agosto prossimo Gli amici delle vacanze 2, la commedia targata 20th Century Studios che, dopo il successo del primo film del 2021, anche questo disponibile in streaming su Disney+, riunisce lo sceneggiatore e regista Clay Tarver e i protagonisti di quel film: John Cena, Lil Rel Howery, Yvonne Orji e Meredith Hagner. In aggiunta a questi attori, nel cast del film sono entrati anche Carlos Santos, Ronny Chieng, Jamie Hector ed anche il grandissimo Steve Buscemi. Di seguito vi lasciamo il trailer ufficiale della pellicola Gli amici delle vacanze 2, e subito dopo potrete trovare la trama del film.

Il trailer e la trama ufficiale di Gli amici delle vacanze 2

Questo divertentissimo sequel prende il via qualche mese dopo la fine de Gli amici delle vacanze e vede la coppia di neosposi composta da Marcus ed Emily invitare i loro disinibiti amici Ron e Kyla, anch’essi sposati da poco e con un bambino, a unirsi a loro per una vacanza. Marcus si è aggiudicato un viaggio tutto pagato in un resort dei Caraibi e il suo scopo è quello di incontrare i proprietari del resort e fare un’offerta per un contratto di costruzione per un hotel di loro proprietà a Chicago. Ma quando Reese (Steve Buscemi), il padre detenuto di Kyla, viene rilasciato da San Quentin e si presenta senza preavviso al resort nel peggior momento possibile, le cose vanno fuori controllo, mandando all’aria i piani di Marcus e trasformando il viaggio perfetto degli amici in un caos totale.

Il divertente film originale ha confermato, se ce ne fosse bisogno, che John Cena prestato al cinema è sempre una garanzia. Lo avete visto in Barbie? Fatecelo sapere nei commenti!

