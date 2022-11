Recensione ASTRO A30 Wireless: un headset più che completo

In questa recensione andremo a scoprire le cuffie da gaming Astro A30 Wireless un headset che da il meglio di se in gaming ma che si distingue per un audio pulito in grado di accontentare, quasi, ogni orecchio

Cura per il design, materiali top e un sistema di audio a dir poco coinvolgente. È questa la miscela che compone questo sistema davvero sorprendente. Disponibili in versione Xbox e PC oppure per PlayStation 5 fanno della comodità il loro cavallo di battaglia e del design il loro scudo. Ovviamente anche il mix dei suoni è fondamentale e anche in questo campo si distinguono in modo egregio! Hanno anche qualche difetto? Scopriamolo in questa recensione!



astr3

Design e materiali al top | Recensione ASTRO A30 Wireless

Nonostante siano cuffie ovviamente votate al gaming non troveremo LED RGB o forme futuristiche ma non per questo manca la possibilità di personalizzazione. Come ben sappiamo la serie Astro vanta una peculiarità che ritroviamo in questo modello. La parte più esterna dei padiglioni è removibile e può essere sostituita. Le cover possono essere acquistate sul sito Logitech e ci permettono di dare quel tocco personale alle nostre cuffie.

Disponibili in due varianti colore: bianco o Navy (un blue petrolio) rimangono sempre eleganti e adatte a ogni postazione da gioco. Logitech ci ha fornito la variante bianca e sinceramente siamo rimasti colpiti da come un colore neutro riesca a valorizzare ugualmente questo headset.

Scelta estetica e pratica anche quella di fornire un microfono removibile costruito in gomma e di conseguenza piegabile senza paura di danneggiarlo. Inoltre all’interno delle cuffie è stato anche inserito un microfono interno che ci permette di comunicare anche senza collegare il sistema di chat principale.

Vediamo i materiali

I materiali scelti sono davvero fantastici. I padiglioni come l’archetto risultano comodi e avvolgenti. Per i primi troviamo un interno in memory foam rivestito in similpelle. Nonostante il materiale le orecchie non subiranno troppo il caldo anche dopo molte ore di utilizzo continuo.

L’archetto anch’esso rivestito del medesimo materiale risulta comodo e non appesantisce troppo la testa. Il sistema di regolazione non è previsto di “tacchette” o di scatti a blocco ma una volta indossate e regolate non si perderà più la misura scelta molto facilmente.

Sulle cuffie troviamo una serie tasti utili per accendere o spegnere il sistema audio, passare alla modalità Bluetooth e per attivare o disattivare il microfono. Per la regolazione del volume è stata fatta la scelta d’inserire una piccola levetta joystick scelta che non condividiamo a pieno.

La classica rotella ci sarebbe stata più congeniale. Scelta imposta dal fatto che la stessa levetta ci permette anche di aumentare o diminuire il volume della chat in maniera asincrona da quello di gioco. Inoltre si può utilizzare per cambiare traccia e utilizzare il proprio assistente vocale.

Le cuffie vengono fornite con una splendida custodia da viaggio che ci permetterà di riporre le cuffie piegando i padiglioni che ruotano di 180 gradi. All’interno della custodia c’è spazio inoltre per riporre il microfono e la chiavetta che funge da dock per la connessione wireless. Ovviamente all’interno della confezione è presente anche un cavo con jack da 3.5mm per la connessione analogica che vi permetterà di risparmiare batteria, anche se la durata di circa 27 ore è davvero impressionante!

astr9



Come suonano queste cuffie? | Recensione ASTRO A30 Wireless

Ovviamente la parte più interessante di questa recensione delle Astro A30 Wireless risiede nel sapere come si comporta il loro comparto audio, eccovi tutte le risposte.

Grazie al sistema di connessione multipla sarà possibile collegare fino a tre device in contemporanea. In poche parole potrete giocare e nel frattempo ascoltare un messaggio vocale o rispondere a una chiamata. Con cuffie di questa portata ci si sarebbe aspettato un sistema di noise cancelling in realtà assente se non per il microfono.

La miscelazione dei suoni fra chat e suoni di gioco funziona alla grande! Merito anche dell’ottimo sistema di equalizzazione gestibile tramite l’app. La gestione delle cuffie viene infatti gestita completamente da smartphone non è possibile scaricare un software da utilizzare su PC.

I suoni sono cristallini e le cuffie non si prestano solo al gaming nudo e crudo, grazie al mix audio potrete godere di un buon sistema audio anche mentre guardate un film o una serie TV.

I bassi non sono preponderanti e in alcune situazioni di gioco ci sono parsi un po’ appannati. Il tutto non inficia il buon audio generale che come detto riesce a coprire molte più frequenze e si adatta a tutte le esperienze. Se siete amanti di bassi poderosi e delle esplosioni potenti purtroppo non risusciterete a sentirvi soddisfatti a pieno. Dal canto nostro preferiamo rinunciare a qualche tonalità di basso per riuscire a godere di una soundtrack in tutte le sue sfaccettature ma i gusti sono gusti.

Scopriamo la scheda tecnica

Tipologia : cuffie over-ear

: cuffie over-ear Driver : 40 millimetri

: 40 millimetri Frequenza : 20 – 20.000 Hz

: 20 – 20.000 Hz Microfono : sia interno che removibile

: sia interno che removibile Collegamento : USB-C, jack 3,5 millimetri e Bluetooth 5.2, Lightspeed wireless 2.4 Ghz

: USB-C, jack 3,5 millimetri e Bluetooth 5.2, Lightspeed wireless 2.4 Ghz Sorgenti audio simultanee : sì

: sì Peso : 329 grammi

: 329 grammi Cancellazione attiva del rumore : no

: no Compatibilità : Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, Mobile, PC, Mac, PS5, smartphone, tablet

: Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, Mobile, PC, Mac, PS5, smartphone, tablet Colorazioni : Bianco, Navy

: Bianco, Navy Autonomia: 27 ore

Chi dovrebbe acquistare le ASTRO A30 Wireless?

In conclusione siamo davanti a un headset davvero pregevole che riesce a fare contenta una fascia d’utenza. Un audio immersivo e un design unico rendono queste cuffie davvero accattivanti. La loro autonomia è quasi irraggiungibile e la vasta frequenza fa sì che siano adatte in tantissime occasioni. Il microfono è in linea con il comparto audio e il sistema di equalizzazione è altrettanto ottimo.

Non ci ha fatto impazzire il sistema di gestione del volume che nonostante possa essere comodo per gestire più azioni, come cambiare traccia o gestire il volume della chat risulta difficile da assimilare. Inoltre la mancanza di un sistema di cancellazione attiva del rumore su un paio di cuffie che costano 269 euro ci è sembrata una mancanza importante.

Ovviamente il prezzo è giustificato dalla multi connessione, dal sistema Lightspeed wireless, dai materiali e dal packaging ma una mancanza è pur sempre una mancanza.