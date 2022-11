Assassin’s Creed Valhalla: svelata la data d’uscita per steam

Finalmente è stata rivelata la data d’uscita di Assassin’s Creed Valhalla per steam, siete pronti ad aggiungerlo alla vostra libreria?

A grande sorpresa Ubisoft ha confermato da poco la data d’uscita della versione steam di Assassin’s Creed Valhalla. Anche altri titoli come Anno 1800 e Roller Champions approderanno sulla piattaforma di Valve, anche se non è stato ancora confermata quando verranno rilasciati. Tutti e tre i titoli sono attualmente esclusivi per Ubisoft Connect ed Epic Games Store. Per chi non lo sapesse, Il primo store ufficiale di Ubisoft si chiamava UPlay ed è stato il negozio dedicato alle esclusive Ubisoft per pc dal novembre del 2009.

Assassin’s Creed Valhalla è pronto ad approdare su steam, ecco la data d’uscita!

Preparatevi perché Assassin’s Creed Valhalla approderà su steam il 6 dicembre. Alcuni titoli come Tom Clancy’s The Division 2 e Far Cry 6 sono ancora attualmente esclusive Epic Games Store ma si spera che in futuro verranno rilasciati pure sulla piattaforma di Valve. Visto il suo grande successo tra i videogiocatori pc da sempre, è molto probabile che prima o poi tutte le esclusive di Ubisoft presenti su Ubisoft Connect ed Epic Games Store approderanno su steam.

Ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla riceverà l’epilogo “The Last Chapter” il 6 dicembre con l’aggiornamento 1.6.2 e concluderà la storia di Eivor. Considerando che la versione Steam arriva lo stesso giorno, potrebbe essere una buona occasione per i nuovi giocatori di entrare nel mondo di Valhalla e vivere le avventure di Eivor. Siete indecisi se recuperare il gioco o no? Schiaritevi le idee grazie alla nostra recensione dettagliata.

Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete la versione steam di Assassin’s Creed Valhalla? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.