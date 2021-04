XPG e Nidec Servo: insieme per un raffreddamento top!

Una nuova partnership tra XPG e Nidec Servo Corporation consentirà di sviluppare delle nuove soluzioni per raffreddare anche i PC più bollenti

XPG, pluripremiato fornitore di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti dell’esport e appassionati di tecnologia, ha annunciato oggi di aver firmato un Memorandum d’intesa (MOU), per entrare in partnership con Nidec Servo Corporation per l’utilizzo delle ventole Nidec Servo Gentle Typhoon nei prodotti XPG. Le ventole Nidec Servo Gentle Typhoon saranno previste all’interno di vari e futuri prodotti XPG per offrire agli utenti un raffreddamento termico superiore essendo sono già la base per la XPG VENTO PRO 120 PWM. Masayuki Mohri, Presidente e CEO di Nidec Servo, afferma:

Nidec Servo è entusiasta di rafforzare la sua partnership con XPG per portare una tecnologia di raffreddamento all’avanguardia a un numero ancora maggiore di gamers e appassionati di PC in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra collaborazione e unire le nostre rispettive competenze nei prodotti gaming e nella progettazione di rotori e ventole, come abbiamo fatto con la XPG VENTO PRO 120 PWM, così da fornire prodotti con capacità di raffreddamento eccezionali.

XPG VENTO PRO PWM 120 con ventole Gentle Typhoon di Nidec Servo

Basato sul design della ventola Gentle Typhoon di Nidec Servo, l’XPG VENTO PRO PWM 120, eroga un’elevata pressione statica per muovere l’aria dall’esterno all’interno del PC, anche quando c’è qualcosa che ostruisce il flusso d’aria. La VENTO PRO 120 PWM ha un’elevata pressione statica fino a 3,15 mm H₂O e può produrre un flusso d’aria fino a 75 CFM, rendendola una ventola di immissione ed estrazione ideale per completare i sistemi di raffreddamento a liquido. Alex Yin, Chief Gaming Officer e General Manager di XPG, commenta:

Le ventole di Nidec Servo, le Gentle Typhoon, sono ben note nel settore e amate dai gamers e da altri per le loro eccezionali prestazioni di raffreddamento. Per noi di XPG, la nostra partnership con Nidec Servo è una continuazione del nostro impegno ad aiutare gli utenti a migliorare il loro setup con prodotti che offrono prestazioni ai massimi livelli.

Potete trovare tutti i dettagli su XPG VENTO PRO 120 PWM nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!