Samsung e Upday presentano Jaxon: l’app per gli eSport

Samsung e Upday presentano una nuova entusiasmante app di notizie sugli eSport. L’app Jaxon è la nuova straordinaria piattaforma pensata per gli appassionati di eSport e tutti coloro che desiderano tenersi informati sui propri giochi e tornei preferiti

Samsung e Upday fanno squadra per il lancio di Jaxon, la nuovissima app di notizie che permetterà agli appassionati di tenersi costantemente aggiornati su eSport e gaming, con titoli come League of Legends, Dota 2, Fortnite, CS: GO e Valorant. L’app Jaxon è ora disponibile per il download dal Galaxy Store e da Google Play Store. Il panorama degli eSport si amplia a ritmo sostenuto, attirando un numero sempre maggiore di giovani fan. Nel 2021, l’audience è cresciuta dell’8,7%, raggiungendo i 474 milioni di utenti: un aumento del 19% rispetto al 2019. Secondo le previsioni, questa tipologia di pubblico dovrebbe crescere ancora del 7,7% e nel 2024 conterà 577,2 milioni di persone.

Samsung e Upday uniti per Jaxon: un’app per gli eSport

Gli eSport sono ormai un fenomeno globale, e gli appassionati puntano a tenersi informati sulle ultime notizie e tendenze. Insieme a una maggiore propensione per il consumo di contenuti rilevanti, i tipi di contenuti richiesti stanno diventando sempre più ampi e diversificati. Oltre ai tornei in streaming o alle partite dei campionati di eSport su Twitch e YouTube, molti appassionati ricercano infatti una piattaforma che raggruppi e classifichi gli eventi più emozionanti nel mondo degli eSport. Per questo motivo Samsung ha sviluppato, insieme alla piattaforma di notizie Upday, un’app che offre ai fan le ultimissime notizie e contenuti sugli eSport. Con Jaxon, gli utenti possono ricevere non solo una panoramica di tutte le notizie pertinenti, ma anche contenuti curati con attenzione da un esperto team editoriale.

Su Jaxon, i fan di eSport possono visualizzare gli ultimi contenuti quali commenti, avvincenti storie sui match del giorno e interviste esclusive legate ai loro giochi preferiti, come League of Legends, Fortnite, CS: GO, Dota2 e Valorant. Per offrire agli utenti un’esperienza il più possibile immersiva, Samsung e Upday stanno pianificando collaborazioni con vari editori di videogiochi e giocatori nell’universo eSport. Inoltre, è previsto anche il coinvolgimento di alcuni influencer specializzati nella creazione di contenuti, tra cui Medic (League of Legends), AndersOnFire (CS: GO) e MitchMan (Valorant), che ogni mese offriranno al pubblico due video esclusivi.

Gli utenti possono personalizzare le notizie e i format che preferiscono vedere seguendo i canali dei giochi che amano di più. Tutto questo va ad aggiungersi al trending stream, funzionalità che aggrega in modalità full screen le principali notizie sugli eSport, e si concentra su contenuti video fruibili in modo veloce, facile e flessibile. Passare al canale del proprio gioco preferito è molto semplice: basta scorrere con un dito per trovare un elenco dei relativi contenuti nell’apposito feed. Inoltre, con la funzione calendario integrata, tutti gli appassionati possono verificare l’inizio del prossimo torneo o sapere quando giocheranno i gamer di eSport più in voga.

La mascotte

Un’altra peculiarità dell’app è l’omonimo personaggio di Jaxon, una mascotte ispirata allo spazio che presenterà le notizie sul gaming con un tocco di freschezza. Jaxon sarà il fulcro dell’app e del brand, fungendo da elemento di design, social media influencer, autore, consulente e personalità offline. Condividerà sempre la sua opinione sui trending topic legati agli eSport in modo divertente e informativo. Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe, ha dichiarato:

Gli eSport sono una passione per molti dei nostri clienti. Con l’app Jaxon abbiamo creato una piattaforma dove i fan degli eSports possono seguire le ultime notizie e i contenuti sul gaming, per non perdersi mai nulla dei tornei e giocatori che amano di più. Tutti noi patiti di Fortnite e League of Legends sappiamo bene quali emozioni sanno regalare il gioco e i tornei!

Peter Würtenberger, CEO di Upday, ha dichiarato:

Con Jaxon è possibile riunire per la prima volta tutte le ultime notizie e i contenuti sugli eSport in un’unica app molto fluida, così gli appassionati non si perderanno nemmeno un aggiornamento sui giochi, i tornei e i giocatori di eSport che seguono con più attenzione.

A oggi, l’app Jaxon è disponibile per il download dal Galaxy Store e da Google Play Store.Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!