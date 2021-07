Creative Technology annuncia Creative T60, un compatto sistema di altoparlanti Hi-Fi 2.0, che rappresenta l’ultimo arrivato della serie T

Creative Technology, il produttore di Singapore esperto in soluzioni del settore audio, ha presentato oggi una nuova aggiunta alla serie T, un compatto sistema di altoparlanti Hi-Fi 2.0.

Creative sostiene di aver progettato questo nuovo kit per assumere una forma minimalista ed elegante, Creative T60 è dotato delle tecnologie Sound Blaster Clear Dialog e Surround per offrire dialoghi più chiari e un palcoscenico in grado di avvolgere l’ascoltatore. La sua versatilità va oltre la figura di un tipico altoparlante grazie a SmartComms Kit, che migliora la comunicazione online per gli utenti Windows 10 tramite le funzioni di silenziamento automatico e alla cancellazione del rumore bidirezionale. Scopriamo di più su questo nuovo prodotto.

Creative T60: il nuovo arrivato della serie T

In termini di scheda tecnica il nuovo Creative T60 è stato fornito di due potenti driver full-range da 2,75” con amplificatore digitale integrato, una tecnologia che permette di offrire al fruitore un audio di qualità, pari a circa 30W RMS, con picchi di 60W per la migliore resa. In linea con la tradizione della serie T, la tecnologia BasXPort migliora i bassi per produrre suoni più ricchi e profondi senza l’utilizzo di un subwoofer.

La tecnologia Surround offre un soundstage più ampio per la fruizione multimediale, ed il sistema intelligente è in grado di identificare e migliorare le informazioni spaziali dell’audio in entrata tramite i filtri audio di Sound Blaster, la tecnologia ottimizza l’esperienza di ascolto sia per i contenuti sorgente a due canali che per quelli multicanale.

Inoltre, Creative T60 vanta una serie di opzioni di connettività, come lo streaming audio tramite USB-C, Bluetooth 5.0, porta per le cuffie, per microfono e ingresso AUX per una configurazione semplice. Con un design accattivante, funzioni di comunicazione smart e migliori opzioni di connettività.

Creative T60 è disponibile al prezzo di lancio di € 79,99 direttamente sul portale del produttore. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.