League of Legends: ritorna il PG National Summer Split 2021

Il 1 giugno ha avuto inizio il PG National Summer Split 2021 di League of Legends, una delle competizioni più importanti sul suolo italiano

Il PG National Summer Split 2021 di League of Legends ha avuto inizio il 1 giugno. L’evento, organizzato da PG Esports, permette a molte squadre italiane di competere le une con le altre per qualificarsi agli European Masters Summer 2021. La scena esport cresce a vista d’occhio anche nel nostro paese, grazie ad opportunità come questa.

Ecco le squadre che parteciperanno al PG National di League of Legends

Le squadre che parteciperanno al PG National Summer Split 2021 di League of Legends sono Macko, Mkers, Samsung Morning Stars, GG Esports, Axolotl, Cyberground Gaming, Outplayed, alle quali va ad aggiungersi anche Gaia Esports, organizzazione esordiente entrata nel roster grazie al Promotion Tournament. Il torneo si protrarrà per tutta l’estate e durerà ben dieci settimane, fino alla finale che si terrà il 7 agosto.

Le squadre dovranno affrontarsi durante la Regular Season per decidere chi riuscirà ad accedere ai Playoff. Le squadre che arriveranno in finale potranno vincere due slot che garantiranno l’accesso all’European Masters Summer 2021, il più importante torneo di League of Legends svolto nel Vecchio Continente. La squadra che si qualificherà prima al PG National entrerà direttamente nella competizione europea, mentre la seconda qualificata dovrà prima prendere parte ai Play-In, dove potrà ottenere la possibilità di procedere alla fase a gironi ed unirsi all’altra squadra connazionale.

Insomma, sembra che il MOBA sviluppato da Riot Games sia ancora in forma, nonostante i molti anni che sono passati dal lancio. Anche Valorant, l’ultimo gioco della software house, gode di ottima salute ed è in arrivo prossimamente sugli smartphone di tutto il mondo. Qualora voleste acquistare dei Riot Points a prezzo scontato, potreste dare un’occhiata ad Instant-Gaming. Per essere sempre informati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi, invece, rimanete con noi sulle pagine di tuttoteK.