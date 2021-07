In questa nostra breve guida, vogliamo illustrarvi quali saranno le sfide di Fortnite Stagione 7 settimana 6 disponibili, come sempre, dal prossimo mercoledì

Ritornano le nostre guide a tema Fortnite, con un’attenzione particolare a quelle che saranno le sfide settimanali delle stagioni che via via si susseguiranno nel gioco. L’ultima estesa patch del titolo ha portato nelle mani di tutti i fan la nuova stagione 7, con un corposo aggiornamento che ha anche aggiunto una nuova modalità di prestazioni grafiche. Insomma, le novità giunte sono davvero tante, in pieno stile Epic Games. Vediamo insieme, con questa nostra breve guida, quali sono le Sfide Leggendarie ed Epiche di questa settimana 6 della stagione 7 di Fortnite!

Ancora Slone e ancora Alieni

Vi ricordiamo che le sfide leggendarie saranno ufficialmente disponibili a partire da mercoledì, come per ogni settimana, mentre per le epiche dovrete aspettare 24 ore in più. Come sempre, inoltre, questa lista deriva da leak e datamining, e non è stata ufficialmente rilasciata da Epic. Iniziamo la guida dicendovi che, come c’era da aspettarsi, anche le sfide di questa Settimana 5 di Fortnite Stagione 7 sono incentrate sulla narrativa. Anche questa settimana, così come la scorsa, torna prorompente Slone a darci ordini. Per riceverli, vi basterà recarvi a qualsiasi telefono pubblico, così come indicato dalla prima sfida leggendaria di questa settimana. Per quel che riguarda l’ultima sfida, quella di infliggere danni a un disco volante pilotato da un alieno, ormai dovreste essere esperti considerando che è la terza (se non quarta) settimana di fila che ci viene chiesto di farlo, in svariate forme. Le altre sfide sono tutte piuttosto intuitive, tranne che per la quarta che indica un nuovo oggetto che sarà disponibile con la prossima patch che introdurrà le sfide mercoledì: le mucche gonfiabili. Si vola sempre più in alto, Fortnite.

Le Sfide Leggendarie – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 6

Qui di seguito trovate la lista completa delle Sfide Leggendarie di questa settimana 6, con tanto di punti esperienza che otterrete portandole a termine:

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico 0/1, 15000 punti esperienza;

0/1, 15000 punti esperienza; Posiziona scorte da survivalista nella fattoria di Semente da Fieno 0/1, 45000 punti esperienza;

0/1, 45000 punti esperienza; Infliggi danni agli avversari nelle fattorie 0/25, 30000 punti esperienza;

0/25, 30000 punti esperienza; Usa una mucca gonfiabile 0/1, 30000 punti esperienza;

0/1, 30000 punti esperienza; Posiziona le mucca esca nelle fattorie 0/3, 30000 punti esperienza;

0/3, 30000 punti esperienza; Infliggi danno a un disco volante pilotato da un alieno 0/25, 30000 punti esperienza.

Spendete pargoli! – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 6

Per quel che riguarda le Sfide Epiche, invece, come sempre queste risulteranno essere molto più intuitive rispetto alle Leggendarie, specialmente per gli assidui frequentatori di Fortnite. Sapete già tutti come raccogliere (e soprattutto come spendere) lingotti d’oro, mentre anche questa settimana (dopo l’assenza della scorsa) tornano i Rapitori che abbiamo visto nelle Sfide di Settimana 4. Per aprire forzieri o casse di munizioni in aree a bassa gravità vi basterà andare a Vivaio Verdeggiante. E per quel che riguarda lo schierare i Naniti Alieni… buona fortuna!

Le Sfide Epiche – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 6

Qui di seguito trovate la lista completa delle Sfide Epiche di questa settimana 6, con tanto di punti esperienza che otterrete portandole a termine:

Raccogli lingotti d’oro 0/500, 30000 punti esperienza;

0/500, 30000 punti esperienza; Spendi lingotti d’oro 0/500, 30000 punti esperienza;

0/500, 30000 punti esperienza; Distruggi equipaggiamento in cima ai Rapitori 0/3, 30000 punti esperienza;

0/3, 30000 punti esperienza; Apri forzieri o scatole di munizioni in aree a bassa gravità 0/3, 30000 punti esperienza;

0/3, 30000 punti esperienza; Schiera dei Naniti Alieni in un luogo qualsiasi tranne che a Vivaio Verdeggiante 0/3, 30000 punti esperienza;

0/3, 30000 punti esperienza; Distruggi alberi alieni 0/5, 30000 punti esperienza;

0/5, 30000 punti esperienza; Pianta degli alberelli presso Cresta Ceppo, camion da street food Forchiello e Radio FM 0/3, 30000 punti esperienza.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida riguardante le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 7. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!