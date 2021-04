NVIDIA RTX 3080 Ti: uscita il 18 maggio, acquistabile dal 26

Sembra che secondo gli ultimi rumor l’uscita di NVIDIA RTX 3080 Ti sia prevista per il 18 maggio con un annuncio ufficiale che poi sarà seguito dalla messa in commercio a partire dal 26 dello stesso mese

Una delle più potenti schede video del 2021 sarebbe ormai pronta al debutto con annuncio in grande stile. Stiamo ovviamente parlando dell’uscita di NVIDIA RTX 3080 Ti, la GPU che colmerà il gap di prezzo e prestazionale tra una RTX 3080 e la super top di gamma RTX 3090. Una GPU molto attesa da tutti i giocatori, anche se lo shortage probabilmente gonfierà i prezzi. La buona notizia è che NVIDIA potrebbe aver ulteriormente raffinato la protezione anti-mining che limita l’hash rate della nuove GPU. Ma questo basterà a vedere dei prezzi ragionevoli? Probabilmente no, ma noi ci speriamo anche in relazione all’andamento nel mondo del mining.

NVIDIA RTX 3080 Ti: annuncio dell’uscita il 18 maggio

Il sito Videocardz, citanto il sito cinese ITHOME, riporta le date della roadmap per la commercializzazione di NVIDIA RTX 3080 Ti. Le informazioni erano state in origine postate nel forum Expreview, ma attualmente non sono più disponibili al pubblico. Secondo uno dei post, NVIDIA ha ora fornito un lancio completo programmato per la nuova scheda grafica RTX 3080 Ti. L’uscita di NVIDIA RTX 3080 Ti è prevista per il 18 maggio con l’annuncio ufficiale, seguiranno le recensioni che verranno pubblicate una settimana dopo, il 25 maggio. Infine la data del 26 dovrebbe identificare l’arrivo nei negozi, in linea teorica almeno visti i precedenti.

Le specifiche

Facciamo un ripasso di quello che sappiamo sulle specifiche della nuova GPU. La scheda grafica NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB FE (Founders Edition) dovrebbe presentare un design del PCB codificato come PG132-SKU18 e il chip grafico GA102-225-KD-A1. Sembra che l’ultima rivisitazione di questa GPU avrà 10240 core CUDA per un totale di 80 unità SM, quasi quanto una RTX 3090 che ne conta appena una manciata in più. La nuova scheda video top di gamma dovrebbe offrire una velocità di clock di 1365 MHz di base e 1665 MHz in boost, leggermente al di sotto dell’ammiraglia RTX 3090 probabilmente per via del TGP che dovrebbe rimanere lo stesso della RTX 3080 ovvero 320 W.

Per quanto riguarda la memoria, la scheda sarà dotata di 12 GB di memoria GDDR6X (anche all’inizio sembrava dovessero essere 20). A differenza delle velocità di 19,5 Gbps dell’RTX 3090, NVIDIA RTX 3080 Ti dovrebbe mantenere la stessa velocità di memoria dell’RTX 3080 pari a 19 Gbps. Si suppone anche che la nuova scheda grafica utilizzerà un’interfaccia bus a 384 bit per una larghezza di banda totale teorica di 912 GB / s. Dovrebbero comunque essere sufficienti ad alimentare l’enorme chip da oltre 10.000 core, anche se un buffer un po’ più generoso avrebbe reso questa GPU più longeva. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!