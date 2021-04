House of the Dragon: al via le riprese della nuova serie HBO

E‘ ufficiale: prende il via la produzione del prequel di Game of Thrones, House of the Dragon. La serie è prevista per il 2022

Prende ufficialmente il via la produzione dell’atteso prequel di Game of Thrones, serie dei record prodotta da HBO e basata sui racconti epici di George R. R. Martin. House of the Dragon non è più solamente un progetto sulla carta.

La conferma è arrivata nelle scorse ore sull’account Twitter dedicato alla serie, al quale sono seguiti diverse foto di presentazione del cast. In una di queste, possiamo vedere i membri della troupe seduti attorno ad un tavolo intenti ad esaminare la sceneggiatura.

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021

House of the Dragon: la serie prequel di Game of Thrones

Come annunciato oltre un anno fa, il prequel si baserà sul libro Fuoco e Sangue di George R. R. Martin e racconterà la storia della famiglia Targaryen a Westeros, circa 300 anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones.

La prima stagione della serie sarà composta da dieci episodi e sarà diretta da Miguel Sapochnik, noto per aver girato alcuni tra i migliori episodi nella storia di Game of Thrones, come La battaglia dei bastardi e I venti dell’inverno. Martin non ha escluso l’ipotesi di prendere parte alla scrittura degli episodi della nuova serie, come accaduto con le prime quattro stagioni di Game of Thrones. Il suo primo impegno, comunque, rimane quello di ultimare il sesto e penultimo libro della saga principale, che prenderà il titolo di Winds Of Winter.

Arrivano anche le prime conferme sul cast di House of the Dragon, di cui faranno parte gli attori Emma D’Arcy, Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno e Steve Toussaint.

Al momento non è stata comunicata una data di lancio precisa, ma secondo alcune indiscrezioni la nuova serie dovrebbe arrivare nel 2022.