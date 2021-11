MSI: il Black Friday su Amazon da non perdere

Se volete acquistare un PC da gaming o anche professionale per montaggio video o rendering 3D, le offerte MSI per il Black Friday di Amazon potrebbero fare al caso vostro

Questo è davvero il momento giusto per regalarsi o farsi regalare un laptop MSI per giocare al massimo con i titoli più hot del momento o per lavorare e poter mettere a frutto la propria creatività anche in movimento. Da Venerdì 19 Novembre e fino a Lunedì 29 Novembre, grazie alle esclusive offerte per l’’Amazon Black Week e Black Friday 2021, è, infatti possibile acquistare alla pagina MSI su Amazon numerosi modelli di laptop a condizioni vantaggiosissime.

MSI: i PC in sconto per il Black Friday di Amazon

I giocatori che amano distinguersi sui campi di battaglia con un notebook che non passa certo inosservato non potranno lasciarsi sfuggire i due modelli dell’’esclusiva linea progettata in collaborazione con il celebre illustratore Nagano Tsuyoshi e ispirata alla famosa spada dei samurai, più precisamente il Katana GF76 11UD-047IT e il Katana GF66 11UC-426IT, rispettivamente dotati di display da 17,3”FHD e 15,6”FHD, grafica GeForce RTX 3050Ti e 3050 e in vendita a 1.479 euro (anziché 1.599 euro) e 1.199 euro (anziché 1.399 euro).

Altre due opportunità imperdibili per gli appassionati di videogiochi sono il compatto e sottile GF65 Thin 10UE-271IT con GeForce RTX 3060, in vendita in all’ottimo prezzo di 1.449 euro, con uno sconto di ben 450 euro, e per chi ha a disposizione un budget più limitato, il modello GF63 Thin 10SC-254IT, in vendita a 739 euro, anziché 1.049 euro.

Per la produttività

Oltre a questi modelli di gaming laptop, MSI propone per la Black Week e il Black Friday 2021 anche diverse offerte di notebook per la produttività, tra cui il Prestige 14Evo A11M-014IT e il Modern 14 B11MOL-429IT, entrambi da 14 pollici e rispettivamente in vendita a 1.099 euro (anziché 1.399 euro) e 799 euro (anziché 949 euro). Perfetto per chi cerca la massima versatilità, è invece il 2 in 1 Summit E13Flip Evo A11MT-008IT, in grado di trasformarsi a seconda della necessità del momento da laptop a tablet e viceversa, che sarà acquistabile a 1.599 euro (anziché a 1.949 euro).

Infine, tra le offerte per la “settimana nera” spiccano due modelli dedicati ai creatori di contenuti, il Creator Z16 A11UET-035IT e A11UE-069IT, entrambi equipaggiati con display da 16” QHD+, Tiger Lake i7 e GeForce RTX 3060, in vendita con prezzi a partire da 2.599 euro (anziché 2.699 euro).

Per ulteriori info sui notebook MSI potete visitare il sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continaute a seguirci!