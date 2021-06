Lenovo Chromebook IdeaPad e accessori serie L: lavorare con leggerezza

Arrivano i nuovi dispositivi consumer Chromebook IdeaPad e docking monitor USB-C serie L con tecnologia mobile e modulare per poter affrontare gli stress della vita quotidiana con più leggerezza

Tenere uno stile di vita “ibrido” può essere complicato ed è più importante che mai rimanere connessi. Quando si tratta di scegliere un PC o un monitor consumer a prezzi accessibili, con abbastanza carica da durare una giornata, è facile perdersi in un mare di specifiche tecniche, che ti lasciano nel dubbio di aver scelto la combinazione ideale di dispositivi. Lenovo è convinta che ciò che distingue un buon design di prodotto da uno eccezionale sia una chiara attenzione a quei dettagli, semplici ma intelligenti, che possono fare una grande differenza nella vita, nella convenienza e nel benessere digitale delle persone.

Lenovo presenta una nuova linea di dispositivi personali convenienti per gli ambienti moderni di lavoro e di studio da casa tra cui due eleganti laptop, il nuovo IdeaPad 5i Chromebook da 14,6 pollici e il più versatile IdeaPad Flex 5i Chromebook 2-in-1 da 13,6 pollici, e il monitor portatile Lenovo L15 con doppie porte USB-C e un’innovativa funzione di passaggio dell’alimentazione in “daisy chain” a cavo singolo per configurare molteplici monitor in spazi ristretti. Quando sono fissati magneticamente al loro supporto, la nuova webcam monitor Lenovo LC50 e i monitor USB-C Lenovo L32p-30 e Lenovo L27m-30 a cui si accompagna creano un singolo hub per il videoconferencing domestico.

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook (14,6 pollici) nella colorazione Sand

Il design bicolore e le cornici sottili di IdeaPad 5i Chromebook da 14.6 pollici danno a questo laptop un aspetto davvero mozzafiato. Pensato per gli studenti e i giovani adulti che preferiscono la facilità di utilizzo dell’ecosistema Chrome OS basato su cloud di Google per un utilizzo leggero, questo laptop è ideale per lo studio, l’intrattenimento e le app in streaming come Spotify e YouTube . I contenuti hanno un aspetto realistico grazie al touchscreen Full HD da 14 pollici con In-plane Switching (IPS) e 300 nits di luminosità, mentre gli altoparlanti stereo rivolti verso l’utente con amplificatore integrato restituiscono un audio cristallino certificato Waves MaxxAudio. Questo laptop è disponibile nelle colorazioni Sand e Storm Grey, e il suo chassis leggero e sottile è pensato per essere trasportato ovunque.

Con processori fino a Intel Core i5 di undicesima generazione e fino a 512GB SSD di storage, avrai sempre avvii rapidi e connessioni internet ultraveloci quando carichi le tue foto e video sui social media. Lavora tutta la giornata con una durata della batteria fino a 10 ore mentre un indicatore led colorato cambia colore per indicare la carica rimanente della batteria. La tastiera retroilluminata opzionale rende visibili i tasti negli ambienti scarsamente illuminati.

IdeaPad 5i Chromebook (14,6 pollici) nella colorazione Storm Grey

Godi di connessioni più veloci e stabili con opzioni di configurazioni che comprendono connettività fino a Intel Wi-Fi 6 e un otturatore fisico sulla webcam che aiuta a proteggere la tua privacy. Con un gran numero di porte e connettori, il Chromebook IdeaPad 5i da 14,6 pollici può ospitare praticamente qualsiasi periferica grazie a jack audio, porta USB 3.1 Gen 1 Type-A e due porte USB 3.1 Gen 1 Type-C pensate per trasferimenti veloci di dati, streaming multimediale e ricarica della batteria.

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13,6 pollici) nella colorazione Abyss Blue

Il nuovo laptop convertibile con funzionalità Chrome OS e accesso a tutti i tuoi file, foto, musica e altro, tutto racchiuso in uno chassis compatto è IdeaPad Flex 5i Chromebook da 13,6 pollici. Disponibile nelle due colorazioni Abyss Blue e Iron Grey, presenta una cerniera a 360 gradi rende semplice il passaggio a qualsiasi modalità, dal multitasking alla gestione di dispositivi per la smart home. Il touchscreen LCD IPS Full HD da 13,3 pollici con display a cornice stretta e 250 nits di luminosità offre una resa video brillante in un peso a partire da soli 1,35 kg. Potrai godere di uno streaming audio straordinariamente chiaro con un volume maggiore del 40% rispetto alla generazione precedente, grazie agli altoparlanti stereo potenziati e all’amplificatore integrato certificato Waves MaxxAudio con preimpostazioni di sintonizzazione di alta qualità per una precisione audio di livello professionale.

Con una durata della batteria fino a 10 ore con una singola carica e processore Intel Core i5 fino all’undicesima generazione, questo 2-in-1 è progettato per consentirti di guardare contenuti video ed eseguire quasi tutte le tue app preferite contemporaneamente senza distrazioni. Dispone inoltre di Bluetooth 5.1 e di opzioni di memoria e archiviazione migliorate rispetto alla generazione precedente con LPDDR4 fino a 8 GB e SSD da 512 GB.

Il Chromebook IdeaPad Flex 5i (13,6 pollici) nella tonalità Iron Grey

Dai sfogo alla tua creatività con la Lenovo Digital Pen opzionale o concediti il lusso del nuovo pannello OLED opzionale per tempi di risposta fino a 50 volte più rapidi rispetto agli schermi LCD oltre a un maggiore volume di colore, attributi di crominanza e contrasto più elevato per un display che risulta meglio leggibile alla luce diretta del sole. Svolgi più compiti, più rapidamente semplicemente utilizzando la tua voce con l’aiuto di Google e sincronizza il laptop con i tuoi dispositivi Android attraverso il tuo account Google.

Lenovo L15 Mobile Monitor disponibile in tonalità Arctic Grey

Hai uno stile di vita eclettico, preferisci “lavorare e giocare da qualsiasi luogo”? Un ottimo compagno per il tuo telefono o laptop compatibile è il nuovo monitor portatile USB-C Lenovo L15. Incredibilmente leggero con soli 860 grammi di peso9, il monitor USB-C Lenovo L15 raddoppia virtualmente lo spazio di visualizzazione di qualsiasi dispositivo dotato di display con 15,6 pollici extra di spazio sullo schermo Full HD. Indipendentemente dal tipo di contenuto video che stai cercando di guardare sul piccolo schermo del tuo telefono mentre sei connesso in remoto, la tua esperienza sarà notevolmente migliorata collegandoti a questo display portatile che può rimanere nascosto nella tasca anteriore dello zaino fino a quando non è necessario. Si connette facilmente per mezzo di un cavo USB Type-C che consente anche di passare l’alimentazione simultaneamente10 a due dispositivi (con uscita video) offrendo un’elegante soluzione con un singolo cavo. Grazie a questo schermo antiriflesso IPS Full HD da 15,6 pollici e 6 mm di spessore, con riduzione della luce blu per un comodo utilizzo, potrai godere di immagini nitide tutto il giorno.

Effettuare una presentazione in spazi condivisi può presentare problemi di spazio, ma con Lenovo L-15 è possibile scegliere la modalità orizzontale o semplicemente ruotare il display per passare alla modalità verticale utilizzando il sostegno regolabile come cavalletto, occupando meno spazio sul tavolo. Il sostegno può anche corrispondere all’altezza di un laptop e si ripiega per essere riposto facilmente: per trovare l’angolo di visione più ergonomico basta inclinarlo fino a 90 gradi. Il monitor mobile USB-C Lenovo L15 è facile da trasportare e viene fornito con una custodia protettiva per essere riposto facilmente in uno zaino.

Apprendi a distanza ed effettua riunioni ovunque con un angolo di campo fino a 90° grazie alla webcam modulare Lenovo LC50

Migliora la collaborazione online, le esperienze di videochiamata e le registrazioni dei tuoi momenti di gioco con la nuova webcam modulare Lenovo LC50. Progettata per connettersi tramite cavo USB a uno dei nuovi monitor Lenovo, la webcam si fissa magneticamente al bordo del monitor stesso. Questa webcam Full HD 1080p orientabile con doppio microfono a eliminazione del rumore e zoom digitale 4x trasforma qualsiasi stanza in un comodo ambiente di videoconferencing. Presenta inoltre un’ottima qualità audiovisiva, un otturatore fisico e una spia LED rossa che consente di sapere se la webcam o il microfono sono accesi.

Monitor serie L

Il monitor Lenovo L32p-30 restituisce un’immagine realistica praticamente da ogni angolazione grazie all’ampio display IPS 4K da 31,5 pollici con tecnologia HDR10 e gamma cromatica DCI-P3 del 90% per una resa più accurata. Goditi una visione coinvolgente per l’intrattenimento della famiglia, i video e i giochi per console, oltre a un audio di alta qualità grazie agli altoparlanti integrati (3 W x 2 altoparlanti). Il monitor Lenovo L32p-30 dispone di numerose porte (HDMI 2.0, DP1.2, USB Type-C, 4 x USB 3.2) da utilizzare come connessioni per l’hub domestico, per il lavoro, il gioco e per ricaricare gli accessori.

Il monitor Lenovo L27m-30 è progettato per soddisfare molteplici esigenze, dal lavoro quotidiano e la didattica a distanza, al gaming occasionale con un incredibile tempo di risposta di 4 ms. Goditi il suo schermo da 27 pollici Full HD IPS con refresh rate di 75Hz, certificato TÜV Rheinland EyeSafe per le emissioni di luce blu, che riduce l’affaticamento degli occhi senza sbiadire le immagini. Il supporto ergonomico consente di sollevare, inclinare, ruotare e basculare il monitor.

I prezzi e la disponibilità saranno annunciati a breve, continuate a seguirci per saperne di più!