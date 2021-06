Lenovo ThinkPad e ThinkVision: produttività a 360°

In nuovi Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4, ThinkPad L13 Gen 2 e L13 Yoga Gen 2 sono notebook che vanno a coprire fasce ed esigenze diverse per chi deve utilizzare il PC per lavoro o studio. Completano il quadro i monitor ThinkVision per una migliore produttività

Lenovo annuncia oggi le ultime novità del portfolio ThinkPad e ThinkVision. ThinkPad X1 Extreme Gen 4 ridisegnato e riprogettato offre maggiore potenza, migliore connettività e ricche opzioni di configurazione per soddisfare le esigenze degli utenti. Equipaggiato con i più recenti processori Intel Core i9 vPro serie H di unicesima generazione e disponibile con le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX , memoria DDR4 fino a 64 GB e supporto per doppia unità a stato solido (SSD), X1 Extreme Gen 4 presenta anche la connettività 5G Wireless WAN1 opzionale per un accesso rapido ai dati nel cloud. Con il 74% delle aziende che prevede di passare in modo permanente al lavoro ibrido, gli utenti hanno bisogno di un’esperienza di collaborazione impeccabile. X1 Extreme Gen 4 offre prestazioni eccellenti grazie al display opzionale da 16 pollici edge-to-edge 4K Dolby Vision , alla nuova webcam FHD, ai due microfoni con cancellazione del rumore e al sistema di altoparlanti Dolby Atmos rivolti verso l’utente e maggiorati del 20% rispetto alla generazione precedente. Tutte queste prestazioni racchiuse nel leggendario e resistente chassis ThinkPad dal peso di soli 1,81kg2!

Lenovo presenta anche ThinkPad L13 Gen 2 e L13 Yoga Gen 2 basati sui più recenti processori mobile AMD Ryzen serie 5000. La serie L13, progettata per offrire qualità senza compromessi, aiuta gli utenti a lavorare in modo più efficiente con funzionalità di produttività e sicurezza. Tenendo conto dell’affermarsi della modalità di lavoro ibrida, Lenovo lancia il nuovissimo monitor mobile ThinkVision M15 che offre la flessibilità di un secondo schermo in una soluzione altamente portatile, insieme al display ThinkVision T24m-20 e alla webcam MC50 che insieme offrono una soluzione di videoconferencing di qualità.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme: un vero mostro di potenza

La quarta generazione di ThinkPad X1 Extreme è progettata pensando ai creatori di contenuti digitali e ai prosumer che cercano la massima potenza per il lavoro e l’intrattenimento, è equipaggiata con processori Intel Core i9 serie H di undicesima generazione con piattaforma vPro opzionale, pensata per fornire performance elevate, protetto da ThinkShield per garantire standard di sicurezza aziendali, display nitidi e opzioni grafiche avanzate. Con uno spessore di 17,7 mm e un peso di soli 1,81 kg, X1 Extreme Gen 4 abbonda in qualità grazie a uno chassis composto di molteplici strati di fibra di carbonio rinforzata. Prestazioni estreme richiedono la massima efficienza termica in modo da permettere all’utente di sfruttare al massimo la propria creatività senza preoccuparsi del surriscaldamento. Gli ingegneri di Lenovo hanno sviluppato tre nuovi sistemi di raffreddamento complementari per i modelli configurati con NVIDIA RTX. Un sistema di raffreddamento ibrido utilizza sia i tradizionali tubi di scambio termico sia una camera di vapore per mantenere in esecuzione senza problemi carichi di lavoro grafico che richiedono grande capacità di elaborazione. Una presa d’aria nella tastiera aumenta l’afflusso d’aria fresca verso le ventole di raffreddamento pur mantenendo la resistenza della tastiera al rovesciamento di liquidi. Infine, un doppio bypass consente all’aria di fluire sulla parte superiore e inferiore del sistema di raffreddamento per migliorare l’isolamento termico. Questi elementi danno l’idea del grande lavoro svolto da Lenovo nel ricercare la perfezione dei processi di progettazione per aumentare la protezione dei componenti interni più avanzati.

Caratteristiche principali

Le nuove funzionalità includono:

Nuovo display d a 16 pollici con rapporto d’aspetto 16:10 e cornici sottili sui quattro lati, racchiuso in uno chassis da 17,7 mm del peso di 1,81 kg.

e cornici sottili sui quattro lati, racchiuso in uno chassis da 17,7 mm del peso di 1,81 kg. Luminosità fino a 600 nits con risoluzione 4K, Dolby Vision HDR per una qualità dell’immagine ultra nitida e tecnologia low blue light. Sono disponibili come opzioni anche le funzionalità touch, penna e calibrazione del colore di fabbrica.

con risoluzione 4K, Dolby Vision HDR per una qualità dell’immagine ultra nitida e tecnologia low blue light. Sono disponibili come opzioni anche le funzionalità touch, penna e calibrazione del colore di fabbrica. Grafica mobile ad alte prestazioni basata su schede grafiche per laptop NVIDIA GeForce RTX 3050Ti, NVIDIA RTX 3060, RTX 3070 o RTX 3080 , quest’ultima con 16 GB di memoria GDDR6.

, quest’ultima con 16 GB di memoria GDDR6. Connettività Wi-Fi 63 Intel e WAN1 wireless 5G opzionale per una connessione ottimale a casa, in ufficio o da qualsiasi altra parte.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 può essere configurato con u n massimo di 64 GB di memoria DDR4 e due SSD M.2 PCIe Gen 4 da 2 TB , mentre la batteria standard da 90 Wh offre fino a 10,7 ore di durata.

, mentre la batteria standard da 90 Wh offre fino a 10,7 ore di durata. Il nuovo design integra una webcam FHD o FHD a infrarossi per migliorare qualità delle videoconferenze e, naturalmente, include un otturatore fisico. L’intrattenimento e le comunicazioni sono ulteriormente migliorati grazie al sistema di altoparlanti Dolby Atmos che emette un suono cristallino in direzione dell’utente mentre i microfoni ad ampio raggio offrono una trasmissione della voce perfetta.

per migliorare qualità delle videoconferenze e, naturalmente, include un otturatore fisico. L’intrattenimento e le comunicazioni sono ulteriormente migliorati grazie al sistema di che emette un suono cristallino in direzione dell’utente mentre i microfoni ad ampio raggio offrono una trasmissione della voce perfetta. La sicurezza e la facilità d’uso non vengono mai dimenticate. Il lettore biometrico delle impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione per un accesso più semplice tramite Windows Hello , un touchpad più grande da 115 mm è pensato per gli utenti che preferiscono questo metodo di controllo al leggendario TrackPoint e i tasti di accesso rapido consentono di rispondere e riagganciare alle chiamate audio e video.

Monitor ThinkVision: l’ideale per lavorare in modo confortevole

Un eccellente compagno dell’X1 Extreme è il nuovo monitor mobile ThinkVision M15. Con un peso di soli 860 grammi2, l’M15 raddoppia lo schermo dell’X1 Extreme offrendo altri 15,6 pollici di spazio su un display FHD facilmente collegabile tramite un cavo USB-C che funge anche da passaggio di alimentazione per un’elegante soluzione via cavo5. Può essere addirittura collegato ad uno smartphone compatibile tramite una porta USB-C. Sia che si aggiunga un secondo display per il lavoro da casa o che si condividano contenuti con i colleghi in sala riunioni, ThinkVision M15 è adatto a un utilizzo prolungato grazie al supporto ergonomico regolabile in altezza e alla certificazione TÜV Rheinland low blue light technology per ridurre l’affaticamento degli occhi. Inoltre, viene fornito con una custodia protettiva che può essere comodamente in uno zaino insieme a un laptop.

Per chi necessita un monitor fisso più grande per uno spazio di lavoro dedicato, ThinkVision T24m-20 non è solo un monitor FHD da 23,8 pollici, ma anche un’efficace soluzione di docking USB-C con un singolo cavo che supporta dati, video/audio, connettività ethernet e fino a 90 W di potenza erogata a dispositivi compatibili. Supporta anche funzioni più avanzate come il daisy chain per una configurazione multi monitor e il pulsante di accensione con mirroring che può accendere un PC connesso compatibile. ThinkVision T24m-20 include anche il software Lenovo Display Control Center, denominato ThinkColor, che aiuta gli utenti a svolgere diverse attività e regolazioni avanzate dello schermo attraverso finestre a schermo singolo o multiplo, attraverso una semplice interfaccia point-and-click.

Progettata per adattarsi a qualsiasi monitor ThinkVision serie P o T in commercio, la nuova webcam ThinkVision MC50 consente di trasformare il T24m-20 in un hub di videoconferencing. La webcam FHD 1080p con doppio microfono a cancellazione di rumore integrato offre un’eccezionale qualità audiovisiva e dispone di un “semaforo” intelligente che accende una luce rossa sulla parte superiore della webcam quando l’utente è in una conference call, informando così i colleghi o i familiari che l’utente è “occupato”.

L’MC50 è facile da usare grazie alla connessione USB plug-and-play e possiede una funzione di inclinazione e rotazione grazie alla quale è possibile orientare la sola webcam e non l’intero monitor. Comprende un otturatore fisico e un attacco antifurto per maggiore sicurezza.

Lenovo ThinkPad L: finalmente i processori AMD

Infine, Lenovo estende il suo portfolio ThinkPad L con due novità equipaggiate con processori mobili AMD Ryzen serie 5000 e scheda grafica AMD Radeon, di cui sono disponibili versioni PRO. Disponibili con opzioni di docking flessibile e Modern Standby, in colorazione nera o argento, i laptop L13 sono dotati della soluzione di sicurezza ThinkShield integrata per una maggiore tranquillità durante l’utilizzo. Le interfacce biometriche come il riconoscimento facciale di Windows Hello, il lettore di impronte digitali Match on Chip, insieme a un otturatore fisico della webcam e alle funzionalità di sicurezza AMD, offrono una protezione avanzata dei dati e del dispositivo.

ThinkPad L13 Yoga Gen 2 è il primo laptop convertibile di Lenovo con Windows 10 basato sui più recenti processori AMD Ryzen Mobile. Con la velocità e la reattività necessarie negli ambienti di lavoro ibrido di oggi, L13 Yoga Gen 2 da 13,3 pollici ha una durata fino a 10,6 ore al giorno grazie alla batteria da 46 Wh. La penna integrata opzionale è progettata per funzionare sul display touch con precise funzioni di scrittura più precise, disegno, scroll e swipe. ThinkPad L13 Gen 2 offre un’esperienza d’uso potente, divertente e sicura. Con gli stessi componenti chiave dell’L13 Yoga e fino a 10,8 ore di durata della batteria4, L13 Gen 2 è la scelta ideale per il lavoro ibrido di oggi.

Disponibilità

I prezzi ufficiali e al disponibilità non sono ancora stati annunciati ufficialmente, ma saranno presto diffusi. Nel frattempo potete consultare il sito ufficiale per maggiori informazioni. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!