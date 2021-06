Genshin Impact: ecco il nuovo trailer per Kazuha

L’impatto di Kazuha, tra poesia, vento, alcol e lame: il nuovo trailer di Genshin Impact mostra una frizzante nuova aggiunta in azione

Abbiamo un nuovo trailer per Genshin Impact da riportare, e stavolta il protagonista sarà il nuovo personaggio protagonista di molti dei rumor e leak sul gioco: Kaedehara Kazuha. Il video che potete trovare qui sotto non svela molti dettagli di gameplay, mantenendo invece un focus più marcatamente narrativo. Il ronin sa bene come mettere a posto i propri avversari, ma al di là del suo dominio del vento e della sua destrezza con le lame non abbiamo molto altro da riportare. Sappiamo solo che ama le rime e l’ebrezza dell’alcol in egual misura, ma le nostre informazioni si fermano qui.

Un trailer per Kazuha, volto nuovo di Genshin Impact

Stando alla sinossi ufficiale degli autori di Genshin Impact, il trailer vede Kazuha nel pieno della sua rocambolesca fuga da Inazuma. Il viaggio che lo attende sarà pieno di pericoli, ma lo sa bene. Il ronin saprà affrontare la tempesta in arrivo con le doti che lo contraddistinguono: il coraggio, l’amore per la poesia e la passione per il sakè. Naturalmente, nonostante questi dettagli, del personaggio continua a sapersi ancora ben poco. Quel che abbiamo saputo di recente tramite un leak, semmai, era che a fargli compagnia avremmo trovato anche altri personaggi.

Ai ragazzi di MiHoYo il successo non è certo mancato, ma non è stato questo l’unico fulmine a ciel sereno che li ha visti protagonisti. Alcuni degli utenti dei loro giochi, purtroppo, hanno finito per prendere un po’ troppo sul serio i contenuti in arrivo, complici alcuni dei costumi aggiuntivi visti di recente in un altro titolo. Il gioco è al momento disponibile su PC, Android, iOS, PS4 e PS5, con una versione Nintendo Switch in arrivo in un futuro non meglio precisato.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del nuovo personaggio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.