Battlefield 2042: il gioco riproporrà diverse mappe “storiche”

Un noto leaker ha parlato nelle ultime ore di Battlefield 2042: il gioco dovrebbe includere alcune mappe remasterizzate ben note ai fan

Gli sviluppatori di Battlefield 2042 sembrano pronti ad “andare in all-in” sulla componente multiplayer. Tuttavia sembra che l’attesissimo nuovo capitolo della serie sparatutto in questione sia pronto a offrire comunque un’esperienza piuttosto densa di contenuti piuttosto variegati. Finora sono state già confermate diverse modalità, e c’è anche una terza modalità multiplayer “non divulgata” sviluppata da DICE LA. La stessa EA la descrive come “una lettera d’amore ai fan di Battlefield” e un’esperienza che consentirà ai giocatori di “entrare nel vasto universo di Battlefield”, insomma: c’è davvero molto ad essere ancora avvolto nel mistero e un noto leaker ha riferito nelle ultime ore che questa nuova modalità di Battlefield 2042 presenterà mappe storiche della serie rivisitate in chiave attuale. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 2042: quali mappe potrebbero essere incluse nella presunta modalità Battlefield Hub?

Il leaker Tom Henderson, è stato in prima linea nel corso della “battaglia” a colpi di rumor riguardanti Battlefield 2042 per diversi mesi e ha dichiarato che la nuova modalità del gioco includerà diverse mappe piuttosto care ai fan storici della serie FPS. Henderson ha affermato che questa modalità si chiamerà “Battlefield Hub” e, oltre a presentare mappe classiche, includerà anche una sfilza di armi, veicoli e altro ancora. Ora, in un video caricato di recente, Henderson è entrato nei dettagli, affermando che Battlefield Hub conterrà mappe di giochi precedenti rimasterizzate col nuovo motore grafico di Battlefield 2042, e anche i veicoli e le armi dovrebbero provenire dai giochi precedenti.

Henderson riferisce anche che Battlefield Hub supporterà un massimo di 128 giocatori su PC e console più recenti, ma al massimo 64 giocatori su PS4 e Xbox One, proprio come le altre modalità multiplayer. Questa nuova modalità, secondo Henderson, non sarà necessariamente un’esperienza competitiva o un’esperienza equilibrata: “Questa sarà l’esperienza sandbox definitiva in cui i giocatori potranno semplicemente divertirsi”. Questo è quanto detto dal leaker.

Henderson ha menzionato poi anche Hazard Zone, una delle esperienze multiplayer di Battlefield 2042 che sono state svelate finora. In base alle sue parole, Hazard Zone sarà una modalità free-to-play, il che avrebbe sicuramente senso, data la forte concorrenza che la serie deve affrontare da parte di altre note IP analoghe.

Henderson ha fatto centro con la maggior parte delle sue predizioni relative a Battlefield, ma nonostante ciò, fino a quando i dettagli non saranno rivelati ufficialmente, è meglio prendere quanto vi abbiamo detto con le solite pinze rinforzate. EA ha detto che svelerà maggiori dettagli sul gioco e su questa modalità sconosciuta all’EA Play Live il 22 luglio, quindi potremmo sapere “la verità” abbastanza presto. Vi ricordiamo che Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

