Intel: presentati i nuovi processori di undicesima generazione per dispositivi portatili

Presentanti da poco i nuovi processori Intel di undicesima generazione per dispositivi portatili che garantiranno prestazioni eccelse in mobilità

Sono stati presentati da poco per il segmento mobile Intel Core serie H di undicesima generazione (Tiger Lake-H). Con questa notizia, si dà il benvenuto anche al nuovo top di gamma di Intel, ovvero l’i9-11980HK, ovvero il miglior processore per gaming al mondo secondo la multinazionale di Santa Clara. Di seguito le parole di Chris Walker, vice presidente e general maager di Mobile Client Platform Group.

I processori Intel Core H-series di undicesima generazione portano il gaming su portatili, la creazione di contenuti e le workstation professionali a nuovi livelli. Questi nuovi processori sono un’entusiasmante estensione della nostra famiglia per il segmento mobile di undicesima generazione con miglioramenti a due cifre nelle prestazioni single core e multi-core, capacità di gaming al vertice della categoria, Direct Attached Storage e 20 linee PCIe 4.0 per un’ampiezza di banda della piattaforma a livello delle aspettative degli appassionati. La serie H di undicesima generazione è la famiglia di processore mobile più potente del settore e consente agli utenti di giocare, creare e connettersi con prestazioni massime in ogni formato di dispositivo

Tecnologie e sviluppo dei nuovi processori

L’azienda ha fatto sicuramente leva sulle sue competenze profonde nella progettazione di processori avanzati e nel gaming su PC. Al fine di fornire ai propri clienti dei processori per laptop ideali per ogni videogiocatore. I nuovi processori inoltre sono basati sulla tecnologia di processo SuperFin a 10 nanometri, presentano fino a 8 core e 16 thread con prestazioni turbo single e dual-core fino a 5 GHz.

Non è finita qui, perché la CPU potrà accedere direttamente alla memoria GDDR6 ad alta velocità collegata alla scheda grafica offrendo ai gamer framerate più elevati e con latenza inferiore.

Intel vPro serie H e Intel Xeon W-11000 mobile

Con il lancio di oggi, Intel presenta anche loro: Intel vPro serie H e Intel Xeon W11000 series mobile. Costruita su piattaforma Intel vPro, la piattaforma per PC aziendali offre sicurezza completa integrata già a livello hardware. Le prestazioni sono totalmente garantite anche per ingegneri, data scientist, content creator e figure professionali che devono avere a che fare con applicazioni multi-thread ad alte prestazioni.

Queste due implementazioni saranno alla base di oltre ottanta modelli di laptop nei segmenti consumer, aziendale e workstation. Con oltre un milione di processori H-series di undicesima generazione forniti ai partner di Intel in tutto il mondo.

Voi cosa ne pensate di queste notizie in casa Intel? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.