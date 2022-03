Recensione EKSA E3Z Air Joy Plus: cuffie da gaming economiche

Recensione di un paio di cuffie comode e leggere, le EKSA E3Z Air Joy Plus, che coniugano una discreta qualità con un prezzo veramente basso

Il mondo del gaming ci mette sempre ottimi prodotti sul tavolo, ma la qualità si paga e non tutti sono interessati a modelli di cuffie super costosi. Per questo, su tuttoteK, diamo spazio anche a cuffie che riteniamo valide anche a prezzi decisamente più bassi. Un’idea, quindi, che potrebbe essere spunto per molti per acquistare un paio di cuffie da gioco e vedere se effettivamente fanno al caso proprio. Ecco come ci siamo trovati con questo paio di cuffie di EKSA.

Confezione e unboxing | Recensione EKSA E3Z Air Joy Plus

Iniziamo dalla confezione, non particolarmente brillante, ma che comunque protegge come si deve le cuffie all’interno. In confezione troviamo le cuffie, un cavo USB-A/USB-C (femmina) per il collegamento a console o PC e un manuale anche in lingua inglese. A corredo, infine, anche un comodo sacchetto per il trasporto sicuro delle cuffie.

Caratteristiche tecniche

Peso decisamente ridotto, 204 grammi, luci led sui padiglioni e di seguito qualche altra indicazione più specifica.

Driver diametro : 40mm

: 40mm Impedenza : 32Ω+15%

: 32Ω+15% Sensitivity : 92±3dB

: 92±3dB Range di frequenza : 20Hz-20KHz

: 20Hz-20KHz Peso : 204±10g

: 204±10g Lunghezza cavo USB-C : 2.0m

: 2.0m Lunghezza cavo USB di estensione: 0.8m

Primo utilizzo e considerazioni | Recensione EKSA E3Z Air Joy Plus

Iniziamo dall’estetica che sicuramente non è un punto forte di queste cuffie. I materiali impiegati non sono sicuramente tra i più lussuosi ma riescono comunque a donare un discreto feeling a chi le indossa. I padiglioni avvolgono bene le orecchie e non recano più di tanto fastidio anche se indossate per diverso tempo. Di contro, l’archetto è un po’ poco imbottito e di conseguenza non comodissimo. La leggerezza delle cuffie ovviamente gioca a vantaggio delle stesse aumentandone la vestibilità e la comodità.

Sui padiglioni sono presenti diversi pulsanti e rotelle. Iniziamo col dire che si tratta di cuffie cablate, dal padiglione destro è possibile attivare/disattivare il microfono tramite l’apposito tasto, così come gestire il volume. Il microfono è integrato e purtroppo non è possibile estrarlo.

Connettività

Si tratta decisamente del punto di forza (insieme al prezzo) di queste cuffie. Le EKSA E3Z Air Joy Plus sono compatibili con Nintendo Switch, Playstation 4 e 5, Windows 7/8/10, Xbox e qualsiasi dispositivo dotato di ingresso Type-C o USB-A.

Come si sente? | Recensione EKSA E3Z Air Joy Plus

Sarebbe ingiusto aspettarsi una resa sonora elevata da una cuffia così economica. Tuttavia il lavoro viene svolto al massimo delle loro possibilità. Se collegate alla console, nel mio caso PS4, le cuffie si comportano in maniera flat, tonalità basse leggermente accentuate anche se per motivi fisici (e di qualità) non esageratamente spinte. Sicuramente un upgrade se siete abituati a giocare senza cuffie.

Il discorso cambia leggermente se collegherete queste cuffie al PC in quanto su Windows è disponibile il software di EKSA in grado di poter personalizzare l’audio a vostro piacimento. Dal programma è anche possibile sfruttare il Surround 7.1 ed attivare/disattivare l’ENC (Environmental Noise Cancellation). Non aspettatevi miracoli, però è sicuramente un punto a favore.

photo5834645486466873891

photo5834645486466873892

Conclusioni e prezzo | Recensione EKSA E3Z Air Joy Plus

Ho trovato queste EKSA E3Z Air Joy Plus adatte a neofiti e a persone che non pretendono il massimo dalle loro cuffie. Un prodotto sicuramente entry-level ma che comunque modifica in positivo l’esperienza di gioco rispetto a non averne nessuna. Il prezzo è veramente concorrenziale, circa 30€ ecco il link per l’acquisto.

Se invece volete dare uno sguardo allo store lo potete fare da qui!

Voi cosa ne pensate di queste EKSA E3Z Air Joy Plus? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.