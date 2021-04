Dell XPS 13 OLED e Inspiron: tutte le novità

Ecco tutte le novità sui nuovi laptop Dell Inspiron e il nuovo Dell XPS 13 OLED, con tante novità smart e tante tecnologia che ci aiuterà a rendere la nostra vita e il nostro lavoro più semplici

Il PC è più di un semplice pezzo di tecnologia: è una porta verso le nostre passioni, il nostro lavoro, il nostro gioco e quello che siamo. Niente ti avvicina alle cose che contano della nostra nuova serie Inspiron, con una formazione che potenzia la libertà di espressione, connessione e comunicazione con un sacco di stile. Riprogettati da zero, i nostri nuovi dispositivi Inspiron racchiudono tutte le più recenti innovazioni per PC che Dell ha da offrire per tenerti connesso a ciò che conta di più, adattandosi al tuo stile di vita di apprendimento o lavoro da qualsiasi luogo. Design minimalista e moderno e nuovi colori elementari ispirati alla natura non solo completano il modo in cui si lavora, ma anche come si vive.

La nuove tecnologie

Questo non è l’Inspiron che i tuoi genitori ricordano: è fatto per gestire qualsiasi cosa, dal connetterti con amici e familiari per l’happy hour virtuale, stare al passo con gli eventi attuali nei forum online per modificare il tuo ultimo post sul blog e abbuffare il tuo programma preferito. Viene fornito con un’esperienza visiva di prim’ordine e Dell Mobile Connect, una funzione che collega perfettamente il tuo dispositivo Android o iOS al PC, così non perderai mai un messaggio o una chiamata. Inoltre, la nuova linea mantiene la promessa di Dell di essere “consapevole” dell’ambiente. Il 100% delle parti verniciate del tuo laptop Inspiron utilizza vernice a base d’acqua a basso contenuto di composti organici volatili (VOC). Il vassoio di imballaggio per tutti i laptop Inspiron è realizzato al 100% con carta riciclata, mentre gli altri componenti di imballaggio 4 sono composti fino al 90% da materiali riciclati.

Il display quasi senza bordi, la tastiera ampia, i copritasti più grandi e lo spazioso touchpad rendono più facile la visualizzazione e più agevole la navigazione dei contenuti. Per assicurare di apparire al meglio durante lo streaming online, Dell ha incluso una webcam HD nella nuova linea con la soluzione hardware Temporal Noise Reduction (TNR) per uno streaming video di qualità che ti consente di apparire al meglio riducendo la pixelizzazione ed eliminando il rumore visivo anche in condizioni di scarsa -ambienti illuminati. Accoppiato con il microfono finemente sintonizzato, sarai nitido e chiaro per familiari e amici.

Dell XPS 13 OLED

Dell XPS 13 OLED è la nuova versione dell’amatissimo laptop top di gamma ultraportatile che coniuga potenza, design e compatezza. Si tratta di un ottimi prodotto da utilizzare per lavorare in mobilità, soprattutto se volete mantenere uno stile impeccabile. Infatti il design si conferma uno dei più ricercati sul mercato con uno chassis in alluminio con poggipolsi in fibra di carbonio o in vetro. Questi materiali premium non sono solo belli da vedere, ma anche leggeri e robusti. Infatti Dell XPS 13 OLED misura 295,7 x 198,7 x 14,8 mm e pesa solo 1,2 kg.

Dell in questo XPS 13 OLED utilizza un display InfinityEdge da 13,4″ in un telaio che normalmente vediamo in PC con display da 11″ grazie al rapporto schermo/scocca del 91,5% e alle cornici sottili sui tutti e quattro i lati. Ci sono diverse opzioni per il pannello, tra cui uno splendido OLED 3.5K da 400 nit e copertura DCI-P3 100%. Lato hardware, Dell XPS 13 è certificato Intel EVO e quindi utilizza processori Core 11a gen (serie U), partendo dai modelli dei Core i3 sino al top di gamma Core i7-i7-1185G7. La grafica è affidata alla nuova architettura Intel Xe. Il sistema può essere configurato con 32GB di RAM LPDDR4X 4267 MHz ed SSD PCI-E 3.0 fino a 2TB. Per la connettività troviamo tutte le ultime tecnologie come WiFi AX (2×2), Bluetooth 5.1 e Thunderbolt 4 (via USB-C). La batteria ha infine una capienza di 52 Whr.

Dell Inspiron 13, 14 e 15

Scegli il laptop che fa per te. Ogni Dell Inspiron da 13 pollici a 15 pollici è dotato di una tecnologia di facile utilizzo che ti semplifica la vita, tra cui:

Gestione termica adattiva per gestire il consumo energetico per mantenere il tuo PC sempre al massimo.

per gestire il consumo energetico per mantenere il tuo PC sempre al massimo. Il sensore di apertura del coperchio e il lettore di impronte digitali opzionale con Windows Hello ti consentono di accendere, avviare e accedere in modo sicuro in modo rapido o riprendere le tue attività in un attimo con Modern Standby.

opzionale con Windows Hello ti consentono di accendere, avviare e accedere in modo sicuro in modo rapido o riprendere le tue attività in un attimo con Modern Standby. ExpressCharge ricarica la batteria fino all’80% in 60 minuti, così non dovrai preoccuparti di rimanere collegato a una presa.

Dell Inspiron 16 Plus

Per i creatori che apprezzano le dimensioni dello schermo per il lavoro e il gioco, l’enorme Dell Inspiron 16 Plus offre un nuovo fattore di forma da 16,0 pollici, con un rapporto di formato 16:10 che aumenta l’area attiva dello schermo dell’11% mentre espande solo le dimensioni del dispositivo del 5%. Cosa lo rende un dispositivo Plus? È dotato di tutto ciò di cui si ha bisogno per ottenere prestazioni dinamiche per alimentare tutte le tue grandi idee: presto con i più recenti processori Intel Core serie H, grafica dedicata NVIDIA GTX o RTX opzionale e un robusto sistema di gestione termica. Ottieni immagini brillanti con il pannello con risoluzione 3K e il display ComfortView Plus che include una soluzione integrata sempre attiva che riduce le dannose emissioni di luce blu senza sacrificare i colori realistici, in modo da poter creare e consumare contenuti per periodi di visione prolungati.

Dell Inspiron 14 2 in 1

Non importa dove tu vada, come preferisci guardare i programmi o portare a termine il lavoro, Dell Inspiron 14 2-in-1 offre la massima versatilità nel fattore di forma. Abbiamo combinato la funzionalità di un laptop con la portabilità di un tablet, consentendoti di passare facilmente dalla modalità laptop, tenda, stand e tablet e offrendoti la flessibilità di rimanere sempre connesso. Lo straordinario display touch Full HD da 14 pollici offre un’esperienza visiva incredibile che consente di rilassarsi per goderti i contenuti da qualsiasi angolazione. Indipendentemente dalla configurazione scelta, tutti gli Inspirons saranno presto disponibili con i più recenti processori Intel Core di 11a generazione o AMD Ryzen 5000 serie U e offriranno una varietà di opzioni grafiche, così potrai lavorare in modo produttivo, goderti l’intrattenimento e non perdere mai un colpo online. Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci!