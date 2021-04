The Days of Abandonment: Natalie Portman sarà la protagonista

L‘attrice Natalie Portman è stata scelta per interpretare il ruolo di Tess in The Days of Abandonment, pellicola tratta da un romanzo di Elena Ferrante

Il premio Oscar Natalie Portman sarà la protagonista di un film per HBO intitolato The Days of Abandonment, basato sul romanzo di Elena Ferrante, I giorni dell’abbandono.

Non si tratta del primo adattamento del best seller dell’autrice: il primo tentativo risale infatti al 2006, col film di Roberto Faenza con protagonisti Margherita Buy e Luca Zingaretti.

Tra gli altri romanzi dell’autrice, anche L’amore molesto e La figlia oscura sono diventati due film per il grande schermo, il primo per la regia di Mario Martone, il secondo diretto da Maggie Gyllehaal e interpretato dal premio Oscar Olivia Colman, mentre L’amica Geniale una coproduzione italo-statunitense per la TV.

The Days of Abandonment: tutti i dettagli del film con Natalie Portman

The Days of Abandonment è attualmente in fase di pre-produzione, e sarà sceneggiato e diretto da Maggie Betts.

Salvo poche differenze come i nomi dei protagonisti, la trama del film seguirà generalmente quella raccontata nelle pagine de I giorni dell’abbandono.

La vicenda ruoterà attorno alla figura di Tess (Olga nella versione originale italiana), una donna che, dopo essere stata abbandonata dall’ex marito, vedrà il proprio mondo crollarle addosso, frantumarsi in mille pezzi.

Da quel momento in poi, Tess dovrà fare i conti da sola con una miriade di problemi: badare alla casa, ai figli, a un cucciolo di cane. Ma sopra ogni cosa, la donna dovrà venire a patti col fatto che l’unico motivo dietro la fine del suo matrimonio sia da ricercare semplicemente nel fatto che il marito si sia innamorato di un’altra donna.

L’adattamento del romanzo best seller di Elena Ferrante è il viaggio interiore di una donna in un momento di crisi, un’oscura ricerca all’interno della sua psiche, grazie alla quale Tess cercherà di comprendere come essere una buona madre e come affermare la propria identità.