Miglior mouse gaming da acquistare | Giugno 2021

Per poter competere e potersi divertire mentre si gioca al PC c’è bisogno di un buon mouse gaming. In questa guida, oltre a suggerire quale è il miglior mouse gaming da acquistare, voglio anche spiegarvi a cosa serve effettivamente tale periferica

Di mouse gaming ce ne sono davvero tanti! Ma qual è quello giusto da acquistare per il vostro uso? Per rispondere a questa domanda ho deciso di creare questa guida all’acquisto del mouse gaming perfetto per per le vostre esigenze. Ovviamente dividerò le categorie per fascia di prezzo, esattamente come è stato fatto per la guida delle migliori cuffie gaming da acquistare. In questo modo potrete decidere anche in base al vostro budget quale scelta è quella migliore.

Miglior mouse gaming? Prima di scegliere bisogna pensare a molti fattori!

Il primo fattore da considerare è il prezzo. La possibilità di accaparrarsi un mouse gaming con pochi euro potrebbe farvi gola, ma non fiondatevi su periferiche che costano poco perché in tutta probabilità valgono meno di quello che sembra.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è quello del “comfort”. Se non volete ritrovarvi con le dita indolenzite o con i palmi logori e doloranti vi conviene spendere qualche euro in più. Non sempre c’è bisogno di spendere cifre astronomiche per portarvi a casa un buon articolo, ma certo è che come si suol dire “quello che spendi mangi”. Una frase popolare che rispecchia forse anche molta saggezza. Ad ogni modo in questa guida troverete anche mouse gaming economici ma non per questo di scarsa qualità.

Se siete indecisi su quale di tipo di mouse fa per voi vi consiglio di dare uno sguardo a questa guida. Sono sicuro che dopo saprete come scegliere un mouse da gaming!

Il mercato dei mouse gaming è sempre in continua evoluzione. Di seguito troverete un’ampia selezione dei migliori mouse per videogiocare divisi per fascia di prezzo. Il mese appena trascorso non porta grandi novità! Le periferiche firmate Roccat e Razer potrebbero tentarvi grazie ai loro sconti. Anche se il fascino dei mouse Logitech potrebbe farvi gola comunque.

Per chi vuole godere di una buona periferica senza perdere d’occhio il risparmio | Miglior mouse gaming fascia 10/30 euro

Il Trust GXT 101 è forse una delle poche scelte che si potrebbe pensare di acquistare se il risparmio fosse una prerogativa fondamentale. Nonostante il prezzo ridotto all’osso comunque ha un sistema ottico in grado arrivare alla velocità di 4800 DPI. La sua impugnatura dotata di inserti in gomma aiuta l’ergonomia di questo mouse gaming che nel complesso non è male. Ovviamente non si può pretendere molto da questo mouse ma per chi è alle prime armi potrebbe essere la scelta migliore.

Il Trust GXT 4111 è il fratello maggiore del mouse gaming sopraelencato ed è il successore del Trust GXT 111. Si potrebbe dire che è una versione migliorata del precedente. Nonostante le somiglianza non c’è dubbio che questo mouse da gaming sia nettamente superiore rispetto alla sua versione economica. Questo mouse ha la possibilità di passare da un minimo di 800 ad un massimo di 2500 DPI grazie al tasto dedicato. Velocità che potrà essere sempre tenuta d’occhio grazie al suo sistema di illuminazione dedicata. Ben 7 pulsanti di cui uno “doppio fuoco”, che vi permetterà di sparare due volte con un solo “click”. Funzione molto comodo nei giochi di shooting.

Alziamo leggermente il budget per avere il miglior mouse gaming in questa fascia

Con il Logitech G300s si sale di prezzo ma anche di qualità. Questo mouse gaming dispone di nove tasti programmabili che vi permetteranno di avere letteralmente a portata di mano molte funzioni che in genere devono essere richiamate dalla tastiera. Inoltre è dotato di una memoria interna, utile a registrare tre configurazioni contemporaneamente senza dover rifare il setting ad ogni avvio del gioco. L’impugnatura inoltre risulta essere anatomica e ambidestra. Quindi confortevole per entrambe le mani. Questo mouse da gaming offre anche sensore ottico adatto al gioco che esegue il tracciamento accurato sia dei movimenti lenti, sia di quelli rapidi.

Alziamo l’asticella della qualità e ovviamente del prezzo | Miglior mouse gaming fascia 30/60 euro

Asus Sica Mouse Gaming, Nero Pulsanti destro e sinistro separati dal corpo principale per una risposta migliore

Il mouse Asus ROG Sica è il primo che voglio proporvi in questa categoria. Come ben saprete (altrimenti lo scoprirete ora), la serie “ROG” è la divisione di Asus dedicata al gaming. Già questo è una bella garanzia, ma vediamo perché questo mouse potrebbe essere un’ottima scelta. Realizzato per soddisfare le esigenze delle maratone MOBA gaming, progettato dalla squadra professionale di gaming dei Taipei Assassins ha un sensore ottico che arriva alla velocità di 5000 DPI. Può essere utilizzato sia dagli utenti mancini che dai destrorsi, integra una memoria flash per memorizzare i profili di gioco preferiti.

Il secondo articolo in questa fascia di prezzo è il Roccat Kiro. Questo mouse offre una struttura altamente modulare che introduce il concetto di mouse ambidestro. È perfettamente ottimizzabile sia per mancini che destrorsi e risponde alle esigenze dei giocatori alla ricerca di un mouse altamente funzionale, con un design pulito ed ergonomico. Grazie all’innovativa superficie soft-touch con elementi anti-traspiranti, il mouse Kiro fornisce una soluzione ergonomica e flessibile. Sensore ottico regolabile fino a 4000 DPI e logo illuminato, personalizzabile in 16,8 milioni di colori.

Anche l’occhio vuole la sua parte sulla scelta del miglior mouse gaming

Il Razer Abyssus V2 è davvero un bel mouse gaming, che lo si scelga per l’estetica o per le prestazioni non sarà mai una scelta sbagliata. Progettato solo con le caratteristiche più essenziali per il gaming da torneo, il mouse da gioco Razer Abyssus V2 è essenziale per qualsiasi stile di gioco. Razer Abyssus V2 presenta un design migliorato per ambidestri, un nuovissimo sensore ottico vero 5.000 DPI e prese laterali in gomma. Grazie al nuovo sensore ottico migliorato da 5000 DPI, si può avere una maggiore sensibilità e reattività per migliorare le prestazioni di gioco.

Logitech G402 Hyperion Fury, un mouse gaming che potrebbe essere molto più che interessante! Hyperion Fury combina un sensore ottico dotato di tecnologia Logitech Delta Zero con l’esclusivo sensore ibrido Fusion Engine per consentire una velocità di tracciamento di oltre 500 ips. È dotato anche di 8 pulsanti programmabili e con una frequenza di aggiornamento di 1 millisecondo. Combinazione di materiali leggeri e impugnature in gomma per far durare le sessioni di gioco il più possibile.

Il miglior mouse gaming per questa categoria non teme rivali

Il Razer DeathAdder Elite potrebbe essere il miglior mouse gaming per molti utenti. Dotato del sensore ottico per eSports con 16.000 DPI e vero tracciamento a 450 pollici al secondo (IPS), Razer DeathAdder Elite offre il vantaggio assoluto di disporre del sensore più veloce al mondo. Il DeathAdder Elite è dotato dei più recenti tasti mouse meccanici Razer, co-progettati e prodotti con il fornitore di tasti mouse leader al mondo, Omron. Inoltre offre l’iconica ergonomia a cui si affidano i migliori atleti di eSports e garantisce un incredibile comfort anche durante quelle battaglie lunghe ed stancanti.

Stiamo arrivando ai vertici delle scelte per questa periferica dedicata ai videogiocatori PC | Miglior mouse gaming fascia 60/90 euro

Iniziamo col botto e tiriamo fuori dalla manica un asso di nome Logitech G502. Veramente un signor mouse questo Logitech Hero, che offre l’esclusiva tecnologia del sensore gaming HERO in grado di offrire un tracciamento di precisione fino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Grazie all’illuminazione RGB regolabile grazie alla tecnologia LIGHTSYNC si può scegliere tra circa 16,8 milioni di colori. Logitech G Gaming Software inoltre consente di sincronizzare le sequenze e gli effetti luminosi con gli altri dispositivi Logitech G. Grazie a questo ecosistema Logitech potrete avere un tripudio di colori che cambiano all’unisono.

Razer Basilisk V2 un nome, una garanzia di affidabilità e design. Grazie al sensore ottico Razer Focus+ che arriva fino a 20.000 DPI, il Basilisk V2 garantisce estrema precisione e capacità di regolazione. La tecnologia Hypershift sviluppata da Razer permette di programmare una seconda funzione per ogni pulsante, ampliando ancor di più le possibilità di utilizzo dei suoi 11 tasti programmabili. L’involucro resistente e le innumerevoli caratteristiche ergonomiche offrono comodità anche durante lunghe sessioni di gioco, rendendolo un mouse gaming adatto sia per i giocatori professionisti che per i principianti.

Continuiamo la nostra scalata al miglior mouse gaming

L’Asus ROG Pugio è un esempio di stile e affidabilità. Offre infatti un esclusivo socket commutatore push-fit che consente di modificare facilmente gli interruttori con varie resistenze a scatto. Inoltre vanta un rivestimento in metallo dorato, con incisioni a fondo. I pannelli laterali in gomma sono ispirati alle trame Maya per una presa sicura e comoda. Parlando di affidabilità non si possono non menzionare gli interruttori Omron di alta qualità che sono progettati per resistere ad almeno 50 milioni di click.

Appena sotto la soglia troviamo l’Asus ROG Gladius II Origin. Uno dei pochi mouse gaming al mondo che è stato progettato per tutti i tipi di grip. Capace di regalare sensazioni uniche grazie alla sua estetica aggressiva e alla tecnologia di illuminazione RGB Aura di ASUS, è dotato di sei effetti di luce personalizzabili pre-impostati e prestazioni incredibili. Sarà facilissimo cambiare le impostazioni di sensibilità. Basterà semplicemente tenere premuto il pulsante di regolazione DPI, che abbassa o alza lo scorrimento attraverso lo schermo. Le impostazioni DPI ritorneranno ai valori predefiniti non appena verrà rilasciato il pulsante.

Il Corsair Scimitar RGB Elite è l’evoluzione naturale del Corsair Scimitar grazie al suo sistema di controllo Key Slider a 12 tasti meccanici laterali e un sensore ottico da 18.000 DPI. Studiato per i MOBA e MMO questo mouse gaming è sviluppato in modo da adattarsi perfettamente al palmo della mano per il massimo livello di comfort. Inoltre lo si può programmare con countdown MMO temporizzati personalizzabili e doppie macro. I giocatori di WOW non potranno fare a meno di questo strepitoso mouse.

Salendo con il proprio budget si trovano dei veri mostri | Miglior mouse gaming fascia 90/200 euro

(in offerta su amazon.it) Razer Naga Trinity Mouse da Gaming MMO, MOBA, FPS Modulare con 3 Pannelli Laterali Intercambiabili, Sensore Ottico 5G da 16 000 DPI, 19 Pulsanti Programmabili, Chroma RGB TREMENDAMENTE PRECISO: Dotato di sensore ottico 5G da 16 000 DPI reali, il Razer Naga Trinity è ottimizzato in modo da assicurare elevata precisione e velocità, movimenti rapidi, incantesimi che centrano sempre il bersaglio e ritirata dalla linea di fuoco quando la battaglia diventa intensa

Razer Naga Trinity è un mouse gaming dalle prestazioni davvero elevatissime. Con una retroilluminazione personalizzabile fino a tre zone a 16,8 milioni di colori e un sensore laser da 16.000 DPI, il mouse da gioco Razer Naga Trinity è pensato per il gaming hardcore con una rotellina di scorrimento tattile ottimizzata, 3 diversi layout personalizzabili per adattarsi al meglio ad ogni gioco.

Asus ROG Spatha è un’ottima scelta se si vuole variare dal gaming cablato al wireless. Questo mouse ha un totale di 12 pulsanti programmabili, per darvi comando e controllo intuitivi. Si adatta perfettamente alla mano, ed è stato ergonomicamente progettato per fornire un buon feedback tattile e una veloce risposta. Inoltre è dotato di “pulsanti pollice” completamente programmabili con interruttori Alps. I sei pulsanti sono disposti in modo da somigliare all’occhio dell’icona ROG e sono progettati per fornire un controllo intuitivo. Utilizza una connessione wireless ad alta velocità per un elevato throughput dei dati ed una bassa latenza, per garantire che tutti i movimenti siano monitorati con precisione. E una volta che la batteria si esaurisce, è possibile continuare ad usarlo durante la ricarica, il tutto senza perdere risposta nelle prestazioni.

Sebbene i wireless non siano propriamente adatti al gaming, concludiamo questa guida con un ultimo mouse per chi ama questo tipo di periferica

Un’altra scelta wireless potrebbe essere il Logitech G903 Lightspeed. Con una frequenza di aggiornamento di 1 solo millisecondo e la connessione wireless ottimizzata a 2,4 GHz, G903 è incredibilmente reattivo ad ogni minimo puntamento. Il G903 è dotato del sensore ottico HERO 16K, considerato uno fra i migliori sensori per mouse gaming sul mercato. Con l’HERO 16K, smoothing, filtraggio o accelerazione sono pari a zero nell’arco dell’intera gamma fino a 16.000 DPI, per una straordinaria accuratezza di tracciamento e tempi di risposta costanti a qualsiasi velocità. Il nuovo sensore permette un’efficienza energetica fino a 10 volte superiore la precedente, garantendo dalle 140 alle 180 ore di gioco (con e senza illuminazione).

La nostra guida al miglior mouse gaming da acquistare termina qui, ma ricordatevi che potete chiederci quello che più vi interessa tramite l’apposito box dei commenti. Ci farebbe piacere sapere quanto è importante la scelta del mouse per videogiocare, che mouse gaming avete o quale vi piacerebbe possedere.

Ricordate che la guida è aggiornata mensilmente, quindi potete tornare a consultarla e rimanere sempre aggiornati sulle movenze del mercato.