Migliori siti per rimuovere lo sfondo delle immagini online | Giugno 2024

Quali sono i migliori siti per rimuovere lo sfondo delle immagini online? Ecco una lista di 6 ottimi candidati!

Ci sono molti modi in cui un creator utilizza un’immagine. In molti casi casi, è necessario rimuovere lo sfondo di un’immagine per poi utilizzarla per altri scopi. Tuttavia, fino a qualche anno fa era molto difficile rimuovere gli sfondi delle immagini. Ma oggi, con l’avanzare della tecnologia, esistono molti siti web online che offrono servizi di rimozione dello sfondo delle immagini. In questo articolo parleremo dei migliori siti web per rimuovere lo sfondo delle immagini online.

Migliori 6 siti per rimuovere lo sfondo delle immagini online

1. TopMediai BG Eraser Online: lo strumento più semplice per rimuovere lo sfondo delle immagini

Il miglior strumento per rimuovere lo sfondo di un’immagine online è TopMediai BG Eraser Online. Utilizza una tecnica di intelligenza artificiale basata sul Deep Learning che rimuove lo sfondo con un solo clic. Se si desidera apportare modifiche, è possibile utilizzare la funzione di modifica per personalizzare l’immagine.

Come si usa

Se volete usare TopMediai BG Eraser Online per rimuovere lo sfondo di un’immagine, potete seguire i passaggi seguenti.

Passo 1, caricare l’immagine : accedere al sito Web. Cliccate su “Upload Image” per sfogliare qualsiasi immagine dal vostro computer.

: accedere al sito Web. Cliccate su “Upload Image” per sfogliare qualsiasi immagine dal vostro computer. Passo 2, rimuovere lo sfondo : una volta caricata l’immagine, fare clic su “Rimuovi sfondo”. L’AI impiegherà un po’ di tempo per rimuovere con precisione lo sfondo.

: una volta caricata l’immagine, fare clic su “Rimuovi sfondo”. L’AI impiegherà un po’ di tempo per rimuovere con precisione lo sfondo. Fase 3, modifica del risultato : se non si è soddisfatti del risultato, è possibile modificare l’immagine facendo clic sul pulsante di modifica.

: se non si è soddisfatti del risultato, è possibile modificare l’immagine facendo clic sul pulsante di modifica. Fase 4, scaricare l’immagine: una volta soddisfatti della rimozione dello sfondo, fare clic su “Download” o “Download in High Quality” per scaricare l’immagine.

Vantaggi

Rimuove lo sfondo dell’immagine con un solo clic utilizzando l’AI

Fornisce l’opzione di modifica per regolare la perfezione

Utilizzo gratuito

Scarica gratuitamente le immagini di alta qualità

Contro

Richiede tempo per elaborare l’immagine

Valutazione degli utenti

In base all’utilizzo da parte di più utenti, questi hanno assegnato a questa applicazione un punteggio di 4/5 grazie alla sua precisione e all’alta qualità del download gratuito.

Caratteristiche principali

TopMediai BG Eraser Online è molto facile da usare .

. Ha un’interfaccia user-friendly . Anche chi non ha conoscenze tecniche può rimuovere lo sfondo delle immagini con questo strumento.

. Anche chi non ha conoscenze tecniche può rimuovere lo sfondo delle immagini con questo strumento. Utilizza un algoritmo di AI basato su Deep Learning per rimuovere lo sfondo dell’immagine.

Offre un download di immagini di alta qualità.

2. Slazzer | Migliori siti per rimuovere lo sfondo delle immagini online

Slazzer è un ottimo strumento online per rimuovere lo sfondo delle immagini. Utilizza anche l’intelligenza artificiale per rilevare e rimuovere gli sfondi delle immagini. L’utente può utilizzare questo strumento per rimuovere lo sfondo dell’immagine in blocco. Inoltre, questo strumento offre anche la possibilità di aggiungere nuovi sfondi.

Come si usa

È uno strumento molto facile da usare. Basta seguire questi passaggi per rimuovere lo sfondo dell’immagine.

Passo 1, caricare l’immagine : quando si apre il sito web, viene visualizzata l’opzione “Carica immagine”. Fare clic qui per caricare la foto.

: quando si apre il sito web, viene visualizzata l’opzione “Carica immagine”. Fare clic qui per caricare la foto. Passo 2, modificare il risultato : dopo l’elaborazione, lo sfondo viene rimosso automaticamente. Se lo si desidera, è possibile modificarlo facendo clic sull’opzione “Modifica”.

: dopo l’elaborazione, lo sfondo viene rimosso automaticamente. Se lo si desidera, è possibile modificarlo facendo clic sull’opzione “Modifica”. Passo 3, scaricare l’immagine: fare clic su “Download” per scaricare l’immagine sul computer.

I vantaggi

È sufficiente caricare l’immagine per rimuovere lo sfondo.

Offre applicazioni desktop agli utenti su più piattaforme.

Rimozione rapida dello sfondo.

Contro

Non è possibile scaricare immagini di alta qualità.

L’utente ottiene un’anteprima di bassa qualità senza iscriversi e dare credito.

Valutazione degli utenti

Secondo gli utenti di Slazzer, hanno assegnato a questo strumento un punteggio di 4,5/5.

3. Retoucher.online | Migliori siti per rimuovere lo sfondo delle immagini online

Un altro strumento online per la cancellazione dello sfondo è Retoucher.online. Si tratta di uno strumento un po’ più professionale che offre diverse opzioni agli utenti. Nonostante la rimozione dello sfondo, l’utente può utilizzare questo strumento per aggiungere effetti all’immagine.

Come si usa

Passo 1, aprire il sito web : accedere al sito web e fare clic su “Carica immagini o cartella”. L’utente può anche trascinare l’immagine.

: accedere al sito web e fare clic su “Carica immagini o cartella”. L’utente può anche trascinare l’immagine. Passo 2, modificare il risultato : l’elaborazione richiederà alcuni secondi e lo sfondo verrà rimosso. L’utente può quindi ripristinare e cancellare o anche modificare l’immagine se non è soddisfatto.

: l’elaborazione richiederà alcuni secondi e lo sfondo verrà rimosso. L’utente può quindi ripristinare e cancellare o anche modificare l’immagine se non è soddisfatto. Fase 3, scaricare l’immagine: fare clic su “Download” per scaricare l’immagine sul computer senza lo sfondo.

Vantaggi

Rimuove lo sfondo con un clic

Offre la funzione di ripristino e cancellazione

Gli utenti possono aggiungere uno sfondo all’immagine

Offre anche dimensioni dell’immagine per diverse piattaforme di social media.

Contro

Non c’è un’opzione per scaricare immagini di alta qualità.

Valutazione degli utenti

Secondo diversi siti web di valutazione, gli utenti hanno assegnato a Retoucher.online un punteggio di 4/5.

4. Removal.ai | Migliori siti per rimuovere lo sfondo delle immagini online

Removal.ai è un altro strumento di rimozione dello sfondo dell’immagine basato su AI. È sufficiente caricare l’immagine e il programma si occuperà di tutto il resto. Offre agli utenti la possibilità di modificare l’immagine e di sostituire lo sfondo con qualsiasi cosa desiderino.

Come si usa

Passo 1, scegliere una foto : andate sul sito web di Removal.ai e cliccate sull’opzione “Scegli una foto”.

: andate sul sito web di Removal.ai e cliccate sull’opzione “Scegli una foto”. Fase 2, modificare il risultato : l’applicazione elabora l’immagine e utilizza l’intelligenza artificiale per rimuovere lo sfondo in modo efficiente.

: l’applicazione elabora l’immagine e utilizza l’intelligenza artificiale per rimuovere lo sfondo in modo efficiente. Fase 3, scaricare l’immagine: l’utente può scaricare l’immagine ad alta risoluzione una sola volta. È possibile fare clic sull’opzione “Download” per scaricare l’immagine.

I vantaggi

Rimuove facilmente lo sfondo

Può sostituire o cambiare lo sfondo

Offre agli utenti la possibilità di progettare lo sfondo

Contro

Offre solo un download ad alta risoluzione

Il risultato non è preciso come quello di altri strumenti.

Valutazione degli utenti

Trattandosi di uno strumento a pagamento ma non efficiente e preciso, gli utenti hanno assegnato a questa applicazione una valutazione di 3/5.

5. Remove.bg | Migliori siti per rimuovere lo sfondo delle immagini online

Remove.bg è un altro strumento di rimozione dello sfondo online che si può utilizzare gratuitamente. Tuttavia, quando si tratta di precisione, la sua AI è una delle migliori. Purtroppo, però, Remove.bg non consente agli utenti di scaricare gratuitamente le immagini in HD.

Come si usa

Passo 1, caricare l’immagine : quando si apre il sito web, viene visualizzata l’opzione “Carica immagine”. Fare clic su di essa o rilasciare l’immagine per importarla.

: quando si apre il sito web, viene visualizzata l’opzione “Carica immagine”. Fare clic su di essa o rilasciare l’immagine per importarla. Fase 2, modificare il risultato: l’utente può modificare il risultato se non gradisce la rimozione dello sfondo.

l’utente può modificare il risultato se non gradisce la rimozione dello sfondo. Fase 3, scaricare l’immagine: l’utente può fare clic su “Download” per esportare l’immagine senza sfondo.

Vantaggi

Ha un’interfaccia utente semplice.

Supporta il caricamento di immagini di alta qualità

Rimuove lo sfondo con l’intelligenza artificiale

Gli utenti possono modificare il risultato con diverse opzioni

Contro

Non offre download ad alta risoluzione.

Gli utenti devono ottenere un credito per scaricare un’immagine di buona qualità dopo la rimozione dello sfondo.

Valutazione degli utenti

Gli utenti di questo strumento hanno valutato questo strumento online 4,5/5.

6. Clippingmagic | Migliori siti per rimuovere lo sfondo delle immagini online

Clippingmagic è un vecchio servizio online di rimozione dello sfondo delle immagini che utilizza l’intelligenza artificiale. Dispone di diverse opzioni, comprese le funzioni di modifica, ma non consente il download gratuito. L’utente deve acquistare un abbonamento per poter scaricare l’immagine.

Come si usa

Passo 1, caricare l’immagine: quando si apre il sito web, fare clic su “Carica immagine” per sfogliare l’immagine da cui si desidera rimuovere lo sfondo.

quando si apre il sito web, fare clic su “Carica immagine” per sfogliare l’immagine da cui si desidera rimuovere lo sfondo. Passo 2, modificare il risultato : l programma inizializzerà ed elaborerà l’immagine per rimuovere lo sfondo. È possibile visualizzare diverse opzioni di editing intelligente per modificare e perfezionare i pixel dello sfondo.

: l programma inizializzerà ed elaborerà l’immagine per rimuovere lo sfondo. È possibile visualizzare diverse opzioni di editing intelligente per modificare e perfezionare i pixel dello sfondo. Fase 3, scaricare l’immagine: l’utente può scaricare solo una piccola anteprima, quindi fare clic su “Scarica piccola anteprima” per scaricare l’immagine.

Vantaggi

Utilizza l’AI Auto-Clip per rimuovere lo sfondo delle immagini

Offre all’utente un editor intelligente

Contro

Offre solo una piccola anteprima, non un download completo dell’immagine

Valutazione degli utenti

Sulla base di quanto sperimentato dagli utenti, essi assegnano a questa applicazione un punteggio di 3,5/5.

Domande frequenti

Come rendere lo sfondo dell’immagine trasparente online?

Esistono molti strumenti disponibili online che possono essere utilizzati per rendere trasparente lo sfondo dell’immagine. È possibile consultare l’elenco dei diversi strumenti, i loro pro e contro e i passaggi per utilizzarli. Scegliete uno strumento che trovate facile e rimuovete lo sfondo dell’immagine online.

Come rimuovere lo sfondo dalle immagini su un desktop?

Tutti questi strumenti online funzionano anche sui desktop. Quindi, potete aprire il vostro browser e navigare in questo sito web per rimuovere lo sfondo dalle immagini.

Esistono applicazioni per rimuovere lo sfondo delle immagini?

Sì. Alcuni siti web offrono anche applicazioni per rimuovere lo sfondo. Non è efficiente come i siti web online perché richiede spazio sul disco del computer. Con uno strumento online, è possibile aprire il sito web in qualsiasi momento e rimuovere lo sfondo quando necessario.

Conclusioni

Abbiamo discusso molti strumenti per la rimozione dello sfondo delle immagini. Tutti questi strumenti hanno i loro pro e contro. Le persone hanno valutato gli strumenti in base alla loro esperienza. Tra tutti questi strumenti, TopMediai BG Eraser Online è leggermente migliore perché chiede all’utente di rimuovere lo sfondo, offre strumenti di modifica e consente di scaricare immagini di alta qualità senza filigrana. È uno strumento gratuito e chiunque può utilizzarlo da qualsiasi luogo. Dalla sezione web e sociale è tutto, continuate a seguirci!