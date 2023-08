Migliori auto nuove economiche sotto 10.000 euro | Agosto 2023

Quante volte abbiamo pensato che per comprare un’automobile che soddisfi le nostre esigenze, gratificando anche la nostra passione, ci vogliono troppi soldi? Beh, non è proprio vero: ecco le 10 migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro, decisamente convenienti ma di grande qualità e pure piacevoli da usare. Sorpresi? Allora corriamo a vederle nei dettagli!

Se abbiamo bisogno di una vettura che sia affidabile e robusta, che consumi poco e magari che sia anche spaziosa, per viaggiare comodi con tutta la famiglia, la scelta di certo non manca. Tuttavia il budget da mettere in conto sarà importante, specialmente se vogliamo una vettura che sia anche esteticamente appagante e magari brillante nelle prestazioni. E qui sorge il problema: il nostro budget potrebbe non essere così “generoso”. Ma niente paura! Esistono vetture che soddisfano tutti questi requisiti e che, pur essendo utilitarie, possono accompagnarci nei nostri viaggi per molti anni, senza farci dimenticare il piacere di guida e senza toglierci la soddisfazione di guidare un’auto dall’estetica personale e gradevole. Quindi, se abbiamo in programma di cambiare la nostra vecchia auto, magari per partire per le vacanze, potremmo trovare quella che fa per noi tra le 10 migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 Euro. Perché trovare una buona vettura ad un prezzo conveniente non è affatto solo questione di sacrifici: basta riflettere con obiettività sulle proprie esigenze e saper scegliere. E questa selezione è fatta apposta per darci una mano!

Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Anche per questo mese, la nostra selezione di vetture si riconferma una valida guida, che vi indirizzerà verso la scelta migliore per le vostre esigenze, permettendovi di portare a casa una macchina di buona qualità senza spendere un capitale.

Da segnalare questo mese la recentissima uscita di produzione di Fiat Punto e Alfa Romeo MiTo: anche se il prezzo di listino di norma supererebbe il budget preventivato, a breve potremo sicuramente contare su consistenti sconti di fine carriera. Premesso che in ogni caso, quando acquistiamo un’auto nuova, è sempre buona norma trattare sul prezzo finale, a maggior ragione nel caso di queste due vetture potremo avere buon gioco nel tentare di spuntare un vero e proprio “prezzo di saldo”. Si tratta in ogni caso di due modelli di grande diffusione, affidabili e parchi nei consumi: ricordiamoci però di puntare sulle motorizzazioni più piccole. E’ importante anche valutare quale tipo di propulsore è più adatto alle nostre esigenze, ricordando che se, in generale, i diesel sembrerebbero a loro volta giungere a fine carriera, i benzina per contro ci offriranno percorrenze al litro inferiori. Resta da capire come ultima cosa se preferiamo puntare sul comfort o sull’immagine sportiva ma in fondo questa è solo una questione di gusto personale e di necessità. E se queste due vetture non fanno per noi, niente paura: come ricordiamo sempre, trovare una vettura che ci faccia risparmiare sul pieno di carburante e sul prezzo d’acquisto gratificando la nostra passione non è impossibile, anzi è solo questione di scegliere bene. E allora cosa stiamo aspettando? Corriamo subito a leggere questa guida e partiamo per le vacanze con la nostra nuova auto!

1 – Ford Ka+ 1.2 70 CV: 10.500 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

La nostra rassegna de “Le 10 migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro” si apre con la Ford Ka+, una piccola grande vettura, che punta tutto sulla sostanza senza però farci rinunciare al prestigio di un Marchio che è da sempre sinonimo di serietà e affidabilità. L’estetica sorprende positivamente, infatti la Ka si presenta come una simpatica utilitaria a 2 porte dallo stile giovanile e sbarazzino. La lunghezza di 3,94 metri la rende ottima anche per chi gira spesso in città, senza dover fare rinunce in termini di spazio e abitabilità. La Ka è strettamente derivata dalla vecchia Fiesta, e da quell’auto riprende molti lati positivi, tra cui anche i cinque posti di serie ed un bagagliaio che nonostante ciò mantiene una buona capienza, considerato il tipo di vettura. Gli assemblaggi, i materiali e le finiture sono senza dubbio convincenti e si ha la sensazione di essere su una vettura ben costruita.

Solo le prestazioni deludono un po’: il motore, benzina 1.2 litri e 70 CV, punta tutto sul risparmio e non favorisce la guida briosa. Detto ciò, l’auto offre prestazioni comunque buone, ma dimentichiamoci riprese brucianti: meglio puntare sulla guida rilassata, che ci permetterà di avvicinarci ai 20 Km/l dichiarati da Ford. Questa vettura, molto onesta e affidabile, rappresenta una scelta intelligente e che non fa rinunciare ad un marchio premium. Occhio solo all’allestimento base, che non prevede il climatizzatore: meglio rifletterci se viaggiamo spesso con la famiglia o con animali a bordo, magari d’estate. Potremmo approfittarne per salire di allestimento e magari anche per scegliere un colore particolare, che può far guadagnare molto alla Ka in termini di estetica e di appetibilità. Certo, il passaggio al livello di allestimento successivo non sarà indolore in termini economici. Come sempre, il consiglio è quello di riflettere bene su cosa ci serva veramente nell’utilizzo quotidiano.

2 – Suzuki Celerio 1.0 Dualjet S&S Cool: 11.290 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Un’utilitaria dalle dimensioni contenute e dall’aspetto originale, che si fa apprezzare per la sostanza. Ma non lasciamoci ingannare dall’aspetto compatto: la lunghezza di 3,60 metri le consente di ospitare confortevolmente quattro adulti, sulla serie “base”, oppure un po’ più strizzati cinque adulti, sugli allestimenti superiori che ci fanno però spendere molto di più. Un consiglio: se non viaggiamo spesso al completo, quattro posti saranno più che sufficienti e ci permetteranno di restare quasi nel budget, sforando di 1.290 euro. Peccato che la “base” non abbia di serie l’utilissimo condizionatore ma garantisce comunque un livello di finiture e montaggi che non ha nulla da invidiare alla concorrenza.

Il motore 1.0 litri a benzina non elettrizza per le prestazioni ma, secondo Suzuki, promette di fare ben 23 Km con un litro di carburante in città, valore che dobbiamo prendere al ribasso, ma che comunque ci garantisce di acquistare una vettura veramente parca nei consumi. Non più disponibile invece l’installazione dell’impianto Gpl, infatti oggi la Casa rilascia esclusivamente il modello con il motore a benzina, per cui facciamo bene il conto delle distanze che percorriamo quotidianamente per valutare se ci può realmente fare comodo. Apprezzabile e rassicurante il terzo anno di garanzia fornito di serie dalla Casa giapponese, come anche il comportamento stradale della vettura che è sempre comoda e “sincera” in ogni situazione.

3 – Dacia Sandero 1.0 SCe 75 CV Comfort: 9.850 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Trai i principali lati positivi di questa vettura ci sono sicuramente le dimensioni generose e l’estetica giovanile. Derivata dalla Renault Clio, la Sandero offre un’abitabilità a prova di famiglia e finiture ormai al passo con i tempi e dall’aspetto robusto. Anche la sicurezza di guida, sia attiva che passiva è molto buona, al passo con la concorrenza e questo non è sicuramente un aspetto da trascurare. All’interno lo spazio per le persone sia davanti che dietro è più che adeguato, idem per i bagagli e ciò rende quest’auto adatta anche ai viaggi autostradali. Parlando della dotazione, in tutta onestà la versione scelta non è la più economica ma rispetto alla base (venduta a 7.900 euro), ci costringe a non rinunciare a molti optional fondamentali ed è dotata di un motore che offre molto più brio.

Infatti, rispetto alla “base”, sotto il cofano troviamo un motore 1.4 litri sovralimentato da 90 CV, che abbinato al terzo anno di garanzia compreso nel prezzo ci convince a spendere un po’ di più, ma niente paura: siamo ancora nel budget e potremmo portarci a casa una vettura veramente completa a prezzo di saldo! Potremmo addirittura aggiungere l’utilissimo condizionatore optional, oppure l’impianto GPL, che costa circa 500 euro in più, ma che ci assicurerà un super risparmio, specie se facciamo molta strada o abbiamo in programma di tenere la nostra nuova auto per diversi anni. Se invece non vogliamo questo optional, potremo comunque contare su consumi dichiarati che si attestano sui 20,4 Km/l: una garanzia di soste dal benzinaio non troppo frequenti!

4 – Seat Mii 1.0 5p Style: 11.280 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Un’altra auto nella nostra selezione è la Seat Mii 1.0 in versione Style: vettura piccola con 5 porte, l’ideale per gli spostamenti urbani, soprattutto nelle città più caotiche. Comfort assicurato per 4 persone, semplicità di guida e assenza di vibrazioni si uniscono a nuove tecnologie di bordo, tra le quali bisogna ricordare il nuovo impianto Hi-Fi You&Mii Colour con sei altoparlanti, ingressi USB e SD, display a colori, nuovo sistema per la connessione smartphone e connettività Bluetooth. L’unico difetto può esser rappresentato dal bagagliaio poco sfruttabile a causa della forma, ma garantisce comunque una capacità di 220 litri.

Il motore, un 1.0 litri a benzina da 60 CV e 3 cilindri, non delude per il brio, tenendo però conto che le doti velocistiche e di ripresa non sono di certo la caratteristica principale di quest’auto, complice anche il baricentro alto. Ciò significa che è sicuramente meglio guidare rilassati e godersi l’assetto morbido e i bassi consumi. Se si prevedono lunghe percorrenze, si può acquistare la stessa auto con il motore a metano, che però richiede una spesa extra di 2.000 € ma che garantisce consumi ridotti, rendendo la Seat Mii una vettura comunque al passo con i tempi.

5 – DR Zero 1.0: 8.500 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Una simpatica utilitaria che si presenta fresca e giovanile. Condivide la stessa base della cinese Chery QQ, non venduta in Europa, ma si presenta come la versione più modaiola e sfiziosa di quest’ultima: un adattamento ai gusti europei, specie in fatto di allestimenti interni. Bisogna tenere presente in fase di acquisto che non abbiamo nessuna possibilità nella scelta di allestimenti e personalizzazioni, dato che la vettura ha già di serie una dotazione ricca e completa, che tra l’altro comprende anche il prezioso climatizzatore. L’abitabilità è buona compatibilmente con le dimensioni ridotte e i soli 3,56 metri di lunghezza, in altre parole buona specie all’anteriore e solo per quattro adulti, che devono fare non poche rinunce in termini di bagaglio. Molto meglio se viaggiamo soli o in due. Le finiture in generale sono accettabili e dimostrano la vocazione di quest’auto, pensata all’insegna della massima praticità ed economicità.

Buoni anche i consumi molto bassi e la maneggevolezza. Il motore, seppur brillante, non si fa certo apprezzare per la guida sportiva ma bensì per i consumi veramente contenuti che comunque non influiscono sulle buone doti di ripresa. Nel complesso è una scelta molto pragmatica che non ci fa però rinunciare a stile e personalità. La piccola DR non ci darà mai l’impressione di viaggiare su una vettura “improvvisata”: è piccola ma si comporta da grande ed offre un allestimento e delle prestazioni che a parità di prezzo sono impossibili da trovare nel listino di qualsiasi altro costruttore. Chiaramente il suo ambiente naturale resta la città, dove si dimostra adatta ai piccoli spostamenti quotidiani e si muove con una grande agilità. Volendo si può avere la versione Bifuel a Gpl con solo 1.000 euro in più: vale la pena pensarci!

6 – KIA Picanto 1.0 5p: 11.450 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Altra vettura da segnalare è senza ombra di dubbio la KIA Picanto: nei suoi 3,60 metri può ospitare 4 persone e una quantità di bagagli decisamente modesta, che può aumentare di molto solo se viaggiamo in due, considerando il bagagliaio leggermente più grande rispetto alle versioni successive e quindi non molto capiente se le intenzioni sono quelle di portarsi dietro molta roba. Disponibile nella versione a cinque porte, vanta materiali di buona qualità, un sistema multimediale migliorato e piacere di guida.

Il motore a tre cilindri da 999 litri e 67 CV risulta brillante e sempre pronto: come al solito non aspettiamoci scatti brucianti ma potremo comunque contare sul giusto brio in ogni situazione, anche a pieno carico, data la leggerezza dell’auto. Anche le sospensioni consentono di ottenere un vantaggio, in quanto garantiscono una riduzione di rollio e beccheggio. Internamente lo spazio risulta ben organizzato e la particolare forma della carrozzeria, molto squadrata, non crea particolari problemi di abitabilità, nemmeno alle persone di alta statura. La qualità dei materiali è buona, così come gli assemblaggi e in generale gli interni si presentano con uno stile molto semplice ma gradevole.

7 – Dacia Logan MCV 1.0 SCe Access: 9.100 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Se stiamo cercando un’auto che sia principalmente molto spaziosa, non ne troveremo mai un’altra allo stesso prezzo. Certo, il listino molto invitante è la caratteristica principale che ci avvicina a questo modello, ma la qualità è tutt’altro che low-cost. Infatti la Dacia Logan MCV, al pari delle altre auto del Marchio, può vantare finiture gradevoli e assemblaggi ragionevolmente curati, offrendo un’esperienza di viaggio sicuramente positiva. L’abitacolo è oltretutto organizzato in modo molto razionale e sfruttabile, con cinque posti comodi per altrettanti adulti anche molto alti, abbinati ad una capienza massima che va dai 573 ai 1518 litri, a seconda che si decida o meno di abbattere la panca posteriore.

Anche in questo caso il terzo anno di garanzia è incluso nel prezzo, ma dovremo pagare a parte il climatizzatore a cui, specie se viaggiamo in estate con la famiglia o con animali, è meglio non rinunciare. Fa piacere avere di serie esp e airbag che garantiscono un livello di sicurezza che ci tranquillizza nell’utilizzo quotidiano. Il motore della “base” è un tre cilindri da 73 CV che sicuramente non ci esalterà per le prestazioni ma risulta molto affidabile e parco nei consumi, che si attestano mediamente sui 18,5 Km/l. Se vogliamo l’impianto a Gpl… non si può! O meglio, possiamo averlo solo salendo di allestimento ed optando per la motorizzazione a tre cilindri turbo, ma dovremo preventivare quasi 2 mila euro in più rispetto al budget che ci siamo prefissati. Può sicuramente convenire, ma solamente se facciamo molta strada o se viaggiamo spesso a pieno carico: analizziamo bene le nostre reali necessità!

8 – Citroen C1 1.0 Vti S&S Live 3p: 10.750 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Questa vettura, dall’aspetto fresco e simpatico, misura solo 3,47 metri. Ma le dimensioni non ci devono ingannare: lo spazio interno è molto ben organizzato e sfruttabile al massimo. Davanti stanno comode due persone adulte anche se sono alte o robuste, dietro invece possono sedersi solamente due persone. Colpa dell’omologazione per quattro posti, ma meglio così: dietro in due si viaggia più comodi. Lo spazio per i bagagli non è grandissimo, specie se vogliamo viaggiare in 4 e fa segnare 196 Litri di capienza, sufficienti solo se siamo disposti ad “alleggerire” drasticamente i nostri bagagli. Se abbiamo bisogno di più spazio e siamo solo in 2, meglio abbattere i sedili posteriori e la capienza salirà a ben 780 Litri: non male per una piccola!

Per quanto riguarda dotazione e accessori, troviamo di serie fari diurni al led, esp con assistenza alle partenze in salita e ben 6 airbag, tutti dispositivi che ci garantiscono una guida con alti standard di sicurezza. Per contro se scegliamo la “base” dovremo rinunciare al condizionatore, alla chiusura centralizzata a distanza e… dovremo farcela piacere rossa! Se invece vogliamo a tutti i costi questi optional, dovremo metter in conto circa 1.000 euro in più per il pacchetto clima e chiusura e fino a 600 euro per il colore a scelta. Il motore infine è un piccolo tre cilindri di 1.0 litri di cilindrata, parco nei consumi (24,4 Km/l) ma che offre un discreto brio e risulta sempre pronto in ogni situazione. Certo, non aspettiamoci prestazioni esaltanti, ma il brio unito ai consumi veramente bassi fanno di questa motorizzazione una scelta intelligente e oculata.

9 – Renault Twingo 1.0 SCe Duel: 11.500 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Pratica e simpatica utilitaria, giovanile e colorata ma di grande sostanza. La particolarità di questa vettura è la disposizione del motore, collocato al posteriore, che non influisce particolarmente sulla capienza del baule e in compenso rende la guida divertente. Anche la stabilità e la tenuta di strada sono molto buone in condizioni di normale utilizzo: occhio solo a non andare oltre il limite ma d’altra parte la Twingo non è stata concepita per la guida sportiva. Come avrete notato, la Twingo ci farà spendere 600 euro in più rispetto al nostro limite, soldi che potremmo però ricuperare in fase di trattativa: chiediamo sempre uno sconto! Per contro, scegliamola nonostante la spesa in più se sentiamo la necessità di avere cinque comode porte e spazio per quattro persone, che viaggiano comodamente con un po’ di bagaglio (dai 188 ai 980 litri).

La piattaforma di questa vettura è la stessa della Smart Forfour: la qualità e le caratteristiche sono praticamente uguali alla “cugina” ma il prezzo è decisamente inferiore e ci permette di portare a casa un prodotto di ottima qualità ad un prezzo di poco superiore a quanto pianificato. Internamente troviamo materiali di buona qualità e assemblaggi curati, abbinati ad un aspetto sportivo e giovanile: questa vettura è una delle utilitarie più originali che possiamo trovare sul mercato in questo momento ed è sicuramente molto sfiziosa. In questo caso più che in altri, occhio alla scelta degli allestimenti, che possono farci spendere molto più di quanto abbiamo preventivato. Il motore da 999 litri di cilindrata promette bassi consumi a patto però di non avere molta fretta: intendiamoci, il brio non manca ma se siamo alla ricerca di alte prestazioni dovremo salire di allestimento e anche di prezzo, con una differenza minima di 2.250 euro a salire.

10 – Hyundai I10 1.0 Advanced: 10.950 euro | Migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro

Utilitaria 5 porte spaziosa che offre un ottimo comfort di marcia abbinato ad uno stile moderno e grintoso, specie nella parte frontale. Nei suoi 3,67 metri di lunghezza può ospitare fino ad un massimo di 5 persone, con una modesta quantità di bagagli: il bagagliaio ha una capacità di 252 litri in condizioni standard e ben 1046 litri se si decide di viaggiare in due. Ben equipaggiata di tutto il necessario, costringe però a pagare a parte il climatizzatore, che costa 750 euro: questo significa che è il caso di aggiungerlo solamente in previsione di un uso frequente. La dotazione, anche in termini di sicurezza, è veramente completa e, se siamo in cerca di una vettura economica ma che abbia tutti i comfort del caso, inclusa l’allettante garanzia di 5 anni/km illimitati, forse potrebbe essere la scelta più giusta per noi. Il motore da soli 998 litri e 67 CV è relativamente brillante, vista anche la leggerezza complessiva dell’auto.

Bassi i consumi, che volendo si possono ulteriormente ridurre con l’impianto Gpl: dovremo però preventivare un rincaro di ben 1.750 euro e, se facciamo poca strada, questa scelta risulterà scarsamente vantaggiosa. Notevole la comodità, data dalla silenziosità del motore e dalla morbidezza delle sospensioni, che certo non inducono ad andare forte, ma per contro ci aiutano a viaggiare rilassati. Internamente lo stile si rivela moderno e piacevole, gli assemblaggi e i materiali non deludono affatto le aspettative e l’ergonomia generale risulta ben studiata. Meglio non lasciarsi prendere la mano dai vari pacchetti e optional: non sono particolarmente cari rispetto alla concorrenza ma alzano comunque il prezzo: bisogna sempre valutare se le nostre sono reali necessità o solo semplici “capricci”! Non dimentichiamoci poi di trattare un po’ sul prezzo: la macchina merita i soldi spesi ma chiedere uno sconto in fase di acquisto è sempre consigliabile e molto spesso si riesce a spuntare un prezzo ancora più vantaggioso.

Adesso a voi la scelta!

La nostra guida che riguarda le 10 migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro termina qui. Speriamo che vi sia di aiuto per trovare l’auto che corrisponda alle vostre esigenze e che vi possa accompagnare per molto tempo, sia nei vostri spostamenti quotidiani che nei vostri viaggi di piacere! Grazie dell’attenzione e buona guida!

