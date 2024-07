Migliori offerte e sconti sui videogiochi | Amazon Prime Day 2024

In occasione del Prime Day non possiamo non approfittare delle offerte e degli sconti sui nostri tanto amati videogiochi. Ci sono tanti titoli di ogni genere e li abbiamo raccolti tutti qui!

I videogiochi sono diventati una parte molto importante del mercato internazionale. Pensate che è il primo settore più redditizio del mercato, addirittura più di quanto lo sia il cinema o il settore dei libri. Ci sono tantissime case sviluppatrici là fuori che hanno tirato fuori dei veri e propri capolavori, come God Of War Ragnarok, sviluppato dall’amatissima Santa Monica Studio. Ma ci sono tantissimi altri titoli imperdibili e case di sviluppo che sanno il fatto loro, Potremmo fare tanti altri nomi come Naughty Dog, che ha fatto la storia dei videogiochi con Crash Bandicoot, Uncharted e The Last Of Us, In questo articolo troverete tutte le offerte e sconti sui videogiochi del Prime Day!

Videogiochi, che passione!

Nel corso degli anni il settore dei videogiochi è cambiato ed è diventato sempre più grande e redditizio. Siamo passati dal giocare a titoli con una resa grafica minima, a 8 bit come Space Invaders fino ad arrivare a titoli di grandissimo spessore e con una storia molto commovente, un’interazione con l’ambiente unica e personaggi indimenticabili, come nel caso di Red Dead Redemption 2, Ovviamente la scelta ricade sui vostri gusti personali, su cosa cercate in un titolo.

Siete più appassionati di storie avvincenti e profonde che trovate nei singleplayer oppure siete tendenti a giocare e a divertirvi con gli amici con dei bei titoli sparatutto multiplayer? Senza contare anche i titoli sportivi come FIFA, WWE, NBA e molti altri. Nei videogiochi ormai troviamo di tutto, troviamo sia lo sport che il cinema, grazie alla resa grafica che ci regalano al giorno d’oggi. Potete anche scegliere tra le varie console, chi vi offre dei titoli in esclusiva spettacolari e unici e chi invece vi offre un intero catalogo di giochi da giocare. Ora spetta a voi decidere quale titolo acquistare e quale fa più al caso vostro.

Migliori offerte e sconti sui videogiochi | Amazon Prime Day 2024

