Atomic Heart: i dettagli della nuova patch di aggiornamento

Mundfish ha rilasciato nelle ultime ore una patch per Atomic Heart, in questo articolo vi forniamo i dettagli sull’aggiornamento

È giusto dire che Atomic Heart non ha avuto il tipo di accoglienza critica che in molti speravano prima del relativo lancio e, sebbene la grafica del gioco e il combact system abbiano ricevuto una buona dose di elogi, altri aspetti dell’esperienza, come la storia, la scrittura e i problemi tecnici, hanno attirato molte critiche (qui trovate la nostra recensione). Proprio per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, lo sviluppatore Mundfish ha rilasciato una nuova patch di aggiornamento per Atomic Heart in modo da risolvere molte delle sue asperità. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Atomic Heart: la nuova patch consiste in un aggiornamento piuttosto corposo

Per cominciare, come promesso in precedenza, la patch di aggiornamento di Atomic Heart ha finalmente introdotto le impostazioni FoV al gioco, cosa che era stata richiesta frequentemente dai giocatori. Sono state introdotte anche correzioni per la risoluzione ultrawide. Nel frattempo, la patch porta con sé anche una lunga lista di correzioni per i bug, molti dei quali bloccavano i progressi nelle missioni, causavano crash e bloccavano gli obiettivi. Per ulteriori dettagli, consultate le note complete della patch qui sotto (per i dettagli completi vi rimandiamo alla pagina di ufficiale del gioco su Steam).

Mundfish conferma inoltre che i prossimi aggiornamenti del gioco aggiungeranno le impostazioni per i sottotitoli e le dimensioni dell’interfaccia utente, il supporto per Steam Deck e la rimappatura del controller. Vi ricordiamo che Atomic Heart è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. In questa guida vi abbiamo fornito alcuni consigli per cominciare al meglio questo titolo, mentre qui trovate alcune delle migliori armi disponibili nello stesso.

NOTE DELLA PATCH:

Aggiunte impostazioni FOV

Correzioni per lo schermo ultrawide (FOV adattato)

Corretto un problema con la voce fuori campo predefinita impostata in inglese dopo il primo avvio del gioco.

Corretto un problema con la voce fuori campo predefinita impostata in inglese dopo il primo avvio del gioco.