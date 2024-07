Cina: così gli studenti vengono sorvegliati con le penne spia

Come funzionano le penne spia e perché vengono utilizzate in Cina? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

Essere spiati da una penna è davvero possibile? In realtà lo è, e non solo si possono “spiare” le persone proprio come nei film d’azione che si vedono in televisione ma è possibile monitorare e vedere cosa fanno gli studenti.

In Cina, un curioso e inquietante caso ha visto gli studenti sorvegliati tramite speciali penne spia, evidenziando come un oggetto che in Occidente è associato alla libertà d’espressione (non solo nella sostanza ma anche nella forma, come si nota da queste penne Bic colorate presenti nel catalogo dell’eCommerce Fullgadgets, attivo nella personalizzazione) in un regime autoritario possa diventare uno strumento di controllo.

Le penne, infatti, date agli studenti sono state dotate di microcamere e di dispositivi per la registrazione per riuscire a monitorare in modo attento le attività svolte dagli studenti ed evitare che facessero attività al di fuori da quelle scolastiche durante le ore di studio.

Le penne sono collegate anche ad un’applicazione che permette di schedulare e riportare attentamente le attività e gli scritti dei ragazzi non solo a scuola ma anche mentre sono a casa.

Tutto ciò che viene scritto e scansionato poi viene caricato su un server, dopo l’intelligenza analizza i dati raccolti e aiuta gli insegnanti a tener traccia del tempo dedicato allo studio, ai compiti, ai progressi svolti dagli studenti al fine di regolare a sua volta il programma di studio dello studente.

Uno strumento che sicuramente non è eticamente ottimale, almeno dal punto di vista occidentale, in quanto potrebbe andare a minare in modo irreversibile il rapporto di rispetto e fiducia che dovrebbe esserci tra insegnanti e studenti. Ma vediamo più nel dettaglio le caratteristiche di queste penne e le loro implicazioni.

Come funzionano le penne spia? E come vengono usate in Cina?

Le penne spia sono dispositivi apparentemente innocui che nascondono all’interno una microcamera e un microfono. Questi strumenti possono registrare video e audio, trasmettendo in tempo reale o memorizzando le informazioni per un accesso successivo. In un contesto scolastico, queste penne possono essere distribuite agli studenti senza il loro consenso consapevole, o possono essere utilizzate dagli insegnanti per monitorare le attività degli studenti in classe.

Le penne spia utilizzate nelle scuole cinesi sono dotate di una serie di caratteristiche avanzate:

Microcamera HD : capace di registrare video ad alta definizione, spesso con un angolo di visualizzazione ampio.

Microfono Sensibile : in grado di catturare suoni in un raggio considerevole, garantendo che tutte le conversazioni in prossimità della penna siano registrate.

Memoria Integrata : alcune penne spia possono immagazzinare ore di registrazioni, che possono essere scaricate in seguito.

Connessione Wireless: alcuni modelli possono trasmettere dati in tempo reale a un server remoto o a un dispositivo di controllo.

L’implementazione delle penne spia nelle scuole cinesi è parte di un programma più ampio di sorveglianza e controllo sociale. Il governo cinese ha da tempo adottato tecnologie di sorveglianza avanzate, come il riconoscimento facciale e i sistemi di credito sociale, per monitorare e regolamentare il comportamento dei cittadini.

Nel contesto educativo, la giustificazione ufficiale per l’uso delle penne spia è quella di migliorare la disciplina e garantire un ambiente di apprendimento sicuro.

Uno degli usi principali delle penne spia è durante gli esami. Le autorità scolastiche affermano che queste penne aiutano a prevenire e individuare gli imbrogli, garantendo l’integrità dei risultati degli esami. Tuttavia, questo tipo di sorveglianza può creare un ambiente di tensione e ansia tra gli studenti, che si sentono costantemente osservati.

Oltre agli esami, le penne spia vengono utilizzate anche per monitorare il comportamento quotidiano degli studenti. Questo include la registrazione delle lezioni, delle discussioni in classe e persino delle interazioni sociali durante le pause. L’obiettivo dichiarato è quello di identificare rapidamente qualsiasi comportamento deviante o inappropriato, intervenendo tempestivamente.

Implicazioni etiche e sociali

L’uso delle penne spia solleva serie preoccupazioni etiche. La sorveglianza costante può avere effetti negativi sulla salute mentale degli studenti, contribuendo a un senso di paranoia e sfiducia. Gli studenti potrebbero sentirsi privati della loro privacy e libertà, con conseguenze a lungo termine sul loro sviluppo personale e sulla loro capacità di esprimersi liberamente.

La sorveglianza senza consenso rappresenta una violazione della privacy fondamentale. Anche se le autorità sostengono che queste misure siano necessarie per garantire sicurezza e disciplina, il diritto alla privacy degli studenti dovrebbe essere rispettato. La mancanza di trasparenza su quando e come vengono utilizzate le penne spia aggrava ulteriormente la situazione.

Bisogna considerare anche gli effetti psicologici della sorveglianza costante. Gli studenti potrebbero sviluppare ansia, stress e una sensazione di costante pressione. Inoltre, la consapevolezza di essere sempre osservati può inibire la loro creatività e il loro desiderio di partecipare attivamente alle lezioni.

In conclusione, queste penne così tecnologicamente avanzate potrebbero rappresentare anche un problema a livello etico e sociale per gli studenti che le utilizzano e che vengono costantemente monitorati nelle loro attività.