Migliori offerte CPU, GPU e non solo! | Amazon Prime Day 2024

Siete in cerca di nuovi componenti per il vostro nuovo PC? Dovreste approfittare dell’Amazon Prime Day. Ecco quindi le migliori offerte su CPU, GPU e altri componenti per PC

Il Prime Day è una ottima occasione per esplorare offerte su CPU, GPU e altri componenti per i nostri PC. Il Prime Day, come da tradizione, offre 48 ore di offerte speciali su tantissimi prodotti all’interno dell’e-commerce più famoso del mondo. Quest’anno dalle 00:00 del giorno 16 luglio 2024 alle 23.59 del giorno 17 luglio saranno disponibili numeroso promozioni per i clienti Prime. Concentriamoci però sui componenti per PC.

Consigli per gli acquisti durante Amazon Prime Day 2024

Prima di tutto vediamo come scegliere una CPU. Partiamo dal considerare l’uso: gaming, editing video, design 3D, ecc… Poi bisogna valutare il numero di core e thread: più core sono utili per il multitasking e le applicazioni pesanti come il video editing. Va controllata anche la frequenza di clock che in genere è un buon indicatore delle prestazioni generali, ma attenzione a valutare sia qualla di base che quella Turbo Boost. Di recente sono state introdotte le architettura ibride, che bilanciano prestazioni ed efficienza, quindi è importante valutare questo aspetto in relazione al prezzo.

Nella scelta di una GPU è molto importante la quantità di VRAM: più memoria è utile per risoluzioni elevate e texture dettagliate. Ovviamente la memoria deve essere accompagnata da una adeguata potenza computazionale, data sia dal numero di core CUDA (NVIDIA) o stream processors (AMD) e dalla frequenza operativa. Importante è anche il sistema di raffredamento: a liquido in generale permette prestazioni più stabili, ma è più costoso. Attenzione anche alle recenti tecnologie di ray tracing e DLSS o FSR che possono completamente stravolgere l’esperienza di gioco.

In generale tutta la macchina deve essere equilibrata: inutile spendere tre quarti del budget per la GPU se poi non abbiamo una CPU o un alimentatore o un SSD decenti.

Migliori offerte CPU, GPU e non solo! | Amazon Prime Day 2024

Ecco quindi le migliori offerte su CPU, GPU e altri componenti per PC: