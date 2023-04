Nikon: i tre premi in due categorie al TIPA World Award

Nikon trionfa al TIPA World Award 2023 con ben tre premi per la categoria Vlogger Camera con la Nikon Z 30 e per la categoria obiettivi con il NIKKOR z 600 mm e il NIKKOR Z 85 mm

Anche quest’anno Nikon trionfa ai TIPA World Award con tre nuovi prodotti. Il primo prodotto a portare a casa l’oro è stata la Nikon Z 30, che è stata incoronata nella categoria Best APS-C Vlogger Camera. Nelle categorie degli obiettivi, il NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S ha vinto il premio Best Supertelephoto Prime Lens, mentre il NIKKOR Z 85mm f/1.2 S è stato incoronato Best Portrait Lens. I tre premi dimostrano il costante impegno di Nikon nella produzione di apparecchiature innovative che consentono ai fotografi di superare i limiti in modo creativo e con la tecnologia imaging più avanzata.

La giuria TIPA ha elogiato Nikon per aver rapidamente reagito al sempre più crescente interesse per il vlogging e il live streaming introducendo la Z 30, che rappresenta perfettamente il passo successivo per i “creators” che usavano fotocamere compatte e smartphone. Allo stesso tempo, la giuria è stata particolarmente colpita dal NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S, descritto come “l’obiettivo dei sogni per i fotografi naturalistici”. L’obiettivo NIKKOR Z 85mm f/1.2 S, invece, ha avuto successo grazie alle sue funzionalità straordinarie, quali l’elevata luminosità di massima apertura, il meraviglioso effetto bokeh e l’autofocus preciso.

Nikon: tre premi al TIPA World Award

Per quanto riguarda la Nikon Z 30, i redattori di TIPA hanno notato la velocità di risposta da parte di Nikon alle sempre più crescenti attività di vlogging e live streaming dei “content creators” introducendo una soluzione che offre maggiore creatività, più opzioni di registrazione e rappresenta un passo avanti rispetto alle fotocamere compatte e agli smartphone. La Nikon Z 30 offre video in 4K a 30p, opzioni slow motion per video 1080 fino a 120 fps, un monitor da 3 pollici orientabile e un microfono stereo incorporato nella piastra superiore. Accessori dedicati specificatamente per vlogger e content creator, disponibili separatamente o in kit con la Z 30, semplificano l’utilizzo in ogni condizione di ripresa. Questi accessori includono una protezione antivento SmallRig e un’unità telecomando Nikon Bluetooth innestata a fissaggio magnetico nell’impugnatura SmallRig Tripod. La Nikon Z 30 può essere acquistata in versione “solo corpo macchina” o in kit con una varietà di obiettivi NIKKOR Z formato DX ed è compatibile anche con obiettivi Z a pieno formato.

Nikon i due premi NIKKOR al TIPA World Award

Il NIKKOR Z 600 è stato definito un obiettivo fantastico per la fotografia naturalistica, che include un moltiplicatore di focale 1,4X incorporato che trasforma l’obiettivo in un obiettivo da 840mm f/5.6. Lavorare all’aperto significa spesso affrontare condizioni meteorologiche e di luce impegnative; pertanto, il “trattamento Meso Amorphous” sviluppato di recente offre le migliori prestazioni antiriflesso di un obiettivo Nikon, mentre i trattamenti ARNEO e Nano Crystal Coat riducono gli effetti di immagine fantasma, i riflessi e la luce parassita. L’AF è stato notevolmente potenziato dal “Silky Swift Voice Coil Motor” che utilizza i magneti per spostare i gruppi di messa a fuoco, a vantaggio sia dei video che delle fotografie. La stabilizzazione VR con un obiettivo come questo è fondamentale e qui raggiunge fino a 5,5 stop con corpi macchina compatibili. In cima a un treppiedi, la struttura e il design consentono un equilibrio che rendono la composizione di tracking soggetto e il panning più fluidi e più reattivi.

Mentre il NIKKOR Z 85 mm è un obiettivo pensato per i fotografi ritrattisti apprezzeranno a pieno questo obiettivo con lunghezza focale classica grazie all’apertura massima ultra-luminosa, all’effetto bokeh meraviglioso e alla solida struttura, che lo rende la scelta perfetta per catturare sorprendenti immagini di moda, matrimoni, interni e ritratti. Quando si eseguono riprese alla massima apertura è possibile riprendere sfondi sorprendenti e le fonti di luce a f/2 vengono rese come sfere morbide e “da sogno”. L’ottica, l’utilizzo e la qualità di costruzione di livello superiore della famiglia S-Line di Nikon sono disponibili per l’acquisizione di immagini e video, grazie anche ai doppi motori STM. La messa a fuoco manuale con priorità automatica consente di passare con facilità alla messa a fuoco manuale durante le operazioni AF, mentre l’anello di controllo programmabile consente una facile personalizzazione del funzionamento per adattare lo stile personale di ciascun fotografo a ogni atmosfera e scena.