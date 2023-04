Nikon presenta il nuovo NIKKOR Z DX 12-28MM f/3.5-5.6 PZ VR , primo zoom motorizzato ideale per i video e ottimo anche per la fotografia

Nikon, dopo aver vinto due premi TIPA nella categoria miglior obiettivo, presenta il primo obiettivo zoom motorizzato della serie Nikon Z: l’obiettivo ultra-grandangolare NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR. Compatto e ben bilanciato, questo obiettivo zoom motorizzato in formato DX è ottimizzato per i video ed è perfetto per esaltare la creatività di chi lo usa. La versatile portata di questo nuovo obiettivo lo rende ideale anche per gli utenti di fotocamere DX che desiderano un obiettivo zoom sufficientemente ampio per poter realizzare dei vlog.

Nikon: ecco il nuovo NIKKOR Z DX 12-28MM zoom motorizzato

Grazie, intatti, alla sua lunghezza focale di 12-28mm, questo obiettivo zoom è perfetto per vlogger, videomaker e fotografi che desiderano inquadrare l’intera scena o inquadrarsi nel fotogramma. La motorizzazione zoom consente di controllare la variazione di focale da remoto, ideale per coloro che riprendono i propri vlog o catturano video adottando stabilizzatore gimbal. Gli utenti non devono toccare l’obiettivo quando si utilizza lo zoom e possono scegliere tra 11 diverse velocità di zoom per soddisfare ogni necessità creativa, dalla creazione di un’atmosfera con variazione lenta di inquadratura fino all’ingrandimento rapido sulla reazione di un volto di una persona.

Il NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR, grazie al suo peso contenuto di soli 205g, è facilmente trasportabile ovunque oltre ad essere ideale quando si usa la stabilizzazione gimbal. Il barilotto dell’obiettivo non si estende e non si contrae durante la messa a fuoco o nelle variazioni di composizione zoom, consentendo un ottimo equilibrio durante le riprese a mano libera; inoltre, grazie a questa caratteristica, non è necessario un nuovo bilanciamento dello stabilizzatore gimbal dopo lo spostamento zoom. Il sistema di stabilizzazione VR presente nell’obiettivo garantisce scatti privi di mosso sia quando si cammina e si parla durante la ripresa che quando si effettua una ripresa panning a mano libera. Inoltre, una distanza minima di messa a fuoco di soli 0,19m garantisce risultati dettagliati quando ci si avvicina al soggetto, permettendo di dare libero sfogo alla creatività ad ampia visione grandangolare!

Nikon: tutte le caratteristiche del nuovo NIKKOR Z DX

Portata della lunghezza focale dinamica di 12-28mm: copre un angolo di campo zoom da ultragrandangolare a grandangolo. Ideale per catturare ampi panorami immersivi di forte impatto visivo che includono il pubblico oppure per creare un senso di spazio durante le riprese in interni angusti.

Zoom motorizzato: copre un intero intervallo di 12-28mm in 36 secondi o la stessa portata in poco più di mezzo secondo. 11 impostazioni diverse offrono un controllo preciso sulla velocità zoom.

Zoom senza toccare l’obiettivo: controlla lo zoom tramite pulsanti assegnati alla fotocamera o in remoto tramite il telecomando Nikon ML-L7 o l’applicazione SnapBridge.

Primi piani nitidi: una distanza minima di messa a fuoco di soli 0,19m garantisce risultati dettagliati con la fotocamera a soli 19cm di distanza dal soggetto.

Ultraleggero: con un peso di soli 205g, questo obiettivo è facile da trasportare e così leggero da essere ideale per la maggior parte degli stabilizzatori gimbal.

Ben bilanciato: il barilotto dell’obiettivo, che regola variazioni zoom e AF internamente senza movimenti esterni, mantiene stabile il baricentro per offrire un equilibrio ottimale sia per le riprese a mano libera che per quelle operate impiegando stabilizzatore gimbal.

Stabile: il sistema di riduzione vibrazioni raggiunge fino a fino a 4,5 stop garantisce scatti privi di mosso.

Anello di controllo silenzioso: l’anello di controllo personalizzabile e silenzioso è ideale per la ripresa video. È possibile utilizzarlo per creare transizioni fluide dell’apertura diaframma nel controllo della profondità di campo o esposizione, variare la sensibilità ISO e altro ancora.

Protetto: il barilotto dell’obiettivo e tutte le parti mobili sono sigillate per assicurare la protezione da polvere e gocce d’acqua.

Filtro pronto: compatibile con filtri da 67mm che possono essere utilizzati e scambiati mentre il paraluce Nikon HB-112 è ancora collegato all’obiettivo.