Nikon: presentata la mirrorless Nikon Z 30

Nikon presenta la nuova mirrorless Z 30 perfetta per il vlogger e i creatori di contenuti

Disponibile sul mercato è la Nikon Z 30 la nuova fotocamera per il vlogging e la creazione di contenuti multimediali. Piccola, potente ed estremamente semplice da usare, questa nuova fotocamera mirrorless è la scelta ideale per tutti coloro che desiderano andare oltre le prestazioni offerte da uno smartphone e creare vlog e contenuti video di qualità, mantenendo al contempo i feed fotografici coinvolgenti con immagini appassionanti e ricche di dettagli.

Dall’unboxing dei prodotti alle ricette, dai viaggi al parkour, la nuova Nikon Z 30 consente di creare con facilità video e vlog appassionanti e di qualità professionale con la chiarezza, la profondità di campo e l’audio nitido che ci si aspetta da vlogger e streamer di alto livello. Il sensore di immagine in formato DX della fotocamera (molto più grande del sensore di immagine di uno smartphone) consente di ottenere filmati nitidi e ricchi di dettagli, non ottenibili con altri strumenti. I vlogger possono registrare sequenze video lunghe fino a 125 minuti* ininterrottamente ed è anche disponibile l’autofocus permanente durante la registrazione. La Z 30 utilizza l’intera larghezza del sensore per offrire il 100% (circa) del campo visivo e la qualità audio è eccellente, grazie al microfono stereo incorporato della fotocamera, ulteriormente potenziabile da un microfono esterno compatibile.

Non c’è alcun limite alle storie che possono essere raccontate con Nikon Z 30, strumento capace di creare contenuti affascinanti con incredibile semplicità. Il monitor touchscreen ad angolazione variabile semplifica le riprese da qualsiasi prospettiva e l’impugnatura profonda garantisce video stabili a mano libera, anche con il braccio tutto esteso.

Personalizzare l’aspetto di un vlog è facile come cambiare gli obiettivi e la Z 30 è ricca di funzioni automatiche avanzate che offrono un controllo delle immagini ancora più creativo. Nikon Z 30 fornisce ai vlogger gli strumenti per trasformare le loro idee in realtà e la gamma di obiettivi NIKKOR Z, in costante e rapido ampliamento, garantisce prestazioni ottiche di altissimo livello e la massima libertà nella creazione di immagini e filmati.

Nikon Z30: tutte le caratteristiche

Vlog di livello superiore

registra fino a 125 minuti di sequenze video ininterrottamente e realizza emozionanti timelapse e affascinanti slow motion in Full HD (120p).

Entusiasmante qualità dell’immagine

l’ampio sensore CMOS in formato DX da 20,9 MP assicura video e foto ricche di dettagli. La funzione riduzione vibrazioni elettronica e-VR di Nikon garantisce sequenze video sempre eleganti e stabili.

Audio nitido e preciso

acquisisce audio eccellenti attraverso il sensibile microfono stereo incorporato o tramite un microfono esterno (opzionale). Riduce il suono del vento prodotto dal microfono stereo incorporato con la funzione di attenuazione vento.

Monitor touchscreen ad angolazione variabile

facilita la ripresa di vlog in prima persona o di selfie.

Modo AF video

l’autofocus permanente regola automaticamente la messa a fuoco in base alle variazioni della distanza dal soggetto, ideale quando si riprendono azioni o vlog in prima persona mentre si è in movimento.

Modo autoritratto

è possibile ruotare il monitor in avanti per ottenere una visualizzazione autoritratto senza ostacoli, per selfie perfetti.

AF con rilevamento animali e occhi

disponibile per fotografie e video. Mantiene la messa a fuoco sugli occhi delle persone o su quelli di cani e gatti, anche se distolgono momentaneamente lo sguardo dalla fotocamera.

11 fps

ripresa in sequenza ad alta velocità con AF/AE per realizzare perfette fotografie anche di soggetti in movimento.

Riprese senza sforzo

il pulsante REC video è posizionato sopra la fotocamera per un facile accesso in ogni momento e gli utenti possono salvare impostazioni separate per video e fotografie, per passare facilmente da un’impostazione all’altra in base alle necessità.

Creative Picture Control

20 filtri integrati per video e fotografie. Tutti personalizzabili e visibili in tempo reale durante le riprese.

Facile connessione e condivisione

con il Bluetooth e il Wi-Fi è facile connettersi praticamente in qualsiasi luogo. L’app SnapBridge di Nikon consente agli utenti di trasferire video e fotografie sul proprio dispositivo smart.

Cavo USB di tipo C incluso

il cavo fornisce un’alimentazione costante alla Z 30, per eseguire vlog livestream e caricare contemporaneamente la batteria della fotocamera.

Obiettivi intercambiabili:

scegli le tue ottiche ideali dalla gamma completa di obiettivi NIKKOR Z oppure usa l’adattatore baionetta Nikon FTZ II di (opzionale) per utilizzare lenti NIKKOR DSLR con innesto a baionetta F-Mount di Nikon.

Accessori per il vlogging:

compatibile con tantissimi popolari accessori per il vlogging. Gli utenti possono anche acquistare kit per vlogger appositamente curati da Nikon, con tutta l’attrezzatura necessaria per portare i propri vlog a un livello superiore.