Fujifilm: trionfa al Red Dot Design Award 2021

FUJIFILM incassa un successo sbalorditivo al Red Dot Design Award: Product Design 2021 collezionando 29 premi e si aggiudica, con il punteggio più alto, anche il “Best of the Best Award” per il proiettore a ottica ultra corta FUJIFILM PROJECTOR Z8000

In questa edizione del Red Dot Design Award: Product Design 2021, Fujifilm stabilisce un record mai raggiunto in tutte le scorse edizioni, ossia 29 suoi prodotti vincenti, di vari settori di attività, tra cui la serie di fotocamere istantanee instax e le fotocamere digitali serie X e GFX. I prodotti Fujifilm premiati si sono distinti non solo per un design accattivante, ma anche per un design che raggiunge funzionalità e prestazioni eccezionali. In più, il proiettore a ottica ultra corta FUJIFILM PROJECTOR Z8000 ha ricevuto il “Best of the Best Award” con il punteggio più alto del programma.

Il Red Dot Design Award, organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen, con sede a Essen in Germania, è un premio internazionale per il design nato nel 1995. I prodotti per essere premiati devono avere un elevato grado di innovazione, funzionalità, qualità del design, ergonomia, resistenza, contenuti simbolici ed emotivi e una comprovata compatibilità ecologica.

FUJIFILM da sempre è impegnata a creare, e continuerà a farlo, un nuovo valore per i suoi prodotti, sviluppando progetti che non solo offrano design accattivanti, ma forniscano anche il massimo in operabilità e portabilità per facilità d’uso e comfort.

FUJIFILM: tutti i prodotti premiati ai Red Dot Awards 2021

Tra i circa 7.800 prodotti, provenienti da tutto il mondo, di seguito i prodotti Fujifilm premiati con il Red Dot Design Award 2021: si tratta di 24 prodotti, esclusi i 5 non ancora in commercio

1. Proiettore a ottica ultra corta PROJECTOR Z8000 – Premio Best of the Best

2. Fotocamera istantanea instax mini7 + (modello non per il mercato italiano)

3. Fotocamera istantanea instax mini 11

4. Fotocamera istantanea “instax SQUARE SQ1”

5. Fotocamera digitale mirrorless GFX100S

6. Fotocamera digitale mirrorless X-T4

7. Fotocamera digitale mirrorless X-E4

8. Fotocamera digitale mirrorless X-S10

9. Fotocamera digitale X100V

10. FUJINON XF50mm F1.0 R WR, obiettivo intercambiabile per fotocamere digitali della serie X

11. FUJINON XF10-24mm F4 R OIS WR, obiettivo intercambiabile per fotocamere digitali della serie X

12. FUJINON GF30mmF3.5 R WR, obiettivo intercambiabile per fotocamere digitali della gamma GFX

13. FUJINON GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR, obiettivo intercambiabile per fotocamere digitali della serie GFX

14. FUJINON UA107 × 8.4BESM AF, obiettivo zoom broadcast compatibile con 4K

15. FUJINON UA24 × 7.8BERD S6B, obiettivo zoom broadcast compatibile con 4K

16. FUJINON HP66 × 15,2-ESM, obiettivo zoom broadcast compatibile 8K

17. FUJINON HP12 × 7.6ERD-S9, obiettivo zoom broadcast compatibile 8K

18. FUJINON Premista19-45mmT2.9, obiettivo zoom per telecamere cinematografiche

19. Binocolo FUJINON HYPER-CLARITY HC8 × 42/10 × 42

20. Expansion Unit EX-1 per endoscopia

21. DRI-CHEM NX600, analizzatore automatico di chimica clinica

22. Boccaglio B1, boccaglio con protezione dalle goccioline per endoscopio

23. UVIQUE, soluzione a getto d’inchiostro

24. Cartuccia dati FUJIFILM LTO Ultrium8, supporto di memorizzazione su nastro magnetico