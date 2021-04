FUJIFILM: la nuova instax mini 40 e i nuovi rullini

FUJIFILM annuncia instax mini 40 la nuova fotocamera istantanea analogica dal design classico e vintage

FUJIFILM presenta la nuova instax mini 40, che rende ancor più appetibile la gamma instax e in aggiunta anche una nuova mini pellicola “Contact Sheet”, che imita l’aspetto di un classico provino a rullino, aggiungendo un nuovo twist alla popolare gamma di film instax mini.

Da oggi la gamma instax si amplia con una fotocamera istantanea dal design intramontabile: concepita per essere portata sempre con sé, instax mini 40 è rifinita con una texture di alta qualità che sta comodamente in una mano. Il corpo della fotocamera rimane in plastica, ma si presenta nero brillante ed è accentuato da dei particolari d’argento, che danno vita a un look sofisticato e senza tempo, sinonimo dell’approccio iconico di Fujifilm al design della fotocamera.

FUJIFILM: nuovo design e nuove pellicole per stimolare la creatività

Grazie al suo peculiare design, classico e dalle rifiniture nero e argento, mini 40 si adatta perfettamente tra le mani di un utente più adulto e ricercato. Strizza l’occhio all’universo femminile, ma al contempo il suo stile attrae la fantasia di scatto della platea maschile che troverà in questa fotocamera appartenenza di genere per esprimere il proprio io, la propria visione.

Con questa nuova fotocamera, sono disponibili anche delle nuove pellicole che possano stimolare maggiormente la creatività, ad esempio la monocromatica che permette gli scatti in bianco e nero. E date anche le ridotte dimensioni della macchina, è disponibile anche la custodia, sempre dall’aspetto vintage per poterla portare a tracolla.

Per quanto riguarda le potenzialità di questa macchina, così come le altre FUJIFILM analogiche istantanee c’è sempre l’esempio dell’ambassador FUJIFILM Maurizio Galimberti, che dal 2017 realizza i suoi progetti fotografici con instax SQUARE SQ20 quindi il formato più largo.

Fujifilm instax mini 40 sarà disponibile dal 21 aprile 2021 a un prezzo al dettaglio suggerito di € 99,99 iva inclusa.