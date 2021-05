Subnautica: Below Zero, vediamo insieme la lista trofei completa!

Uscito il 14 maggio, Subnautica: Below Zero è il sequel diretto del titolo del 2018, e in questa sede vogliamo andare a scoprire con voi collezionisti la lista trofei completa

Il mondo dei giochi survival è tornato in auge recentemente quando Rust, di cui ormai pochissimi ricordavano l’esistenza, ha fatto un balzo in popolarità grazie ad alcune dirette su Twitch di streamer famosi. Del genere, però, bisogna anche ricordare altri titoli piuttosto interessanti usciti negli scorsi anni. Nel 2018, ad esempio, un piccolo studio indipendente chiamato Unknown Worlds Entertainment, rilasciò sul mercato Subnautica, un survival game che vi richiedeva per l’appunto di sopravvivere nell’oceano di un pianeta alieno. La versione next-gen del titolo, partito da un early access su PC, è stata rilasciata proprio il 14 maggio, che è niente meno anche il giorno dell’uscita del suo sequel, Subnautica: Below Zero.

In questo articolo ci rivolgiamo principalmente ai collezionisti di trofei, obiettivi o achievement, dipendentemente da come siete abituati a chiamarli o da quale piattaforma utilizzate maggiormente. La lista trofei completa di Subnautica: Below Zero è costituita da un minor numero di statuette rispetto al normale. La lista consta infatti di 2 trofei d’argento, 11 d’oro e il trofeo di platino, per un totale di soli 14 trofei.

I trofei d’Argento – Subnautica: Below Zero Lista Trofei Completa

Qui di seguito trovate i titoli dei due trofei d’argento di Subnautica: Below Zero

Amico oceano : Trova la tua capsula d’emergenza;

: Trova la tua capsula d’emergenza; Stella del jukebox: Installa un jukebox.

I trofei d’Oro e il Trofeo di Platino – Subnautica: Below Zero Lista Trofei Completa

Continuiamo con la parte più corposa di questa lista, gli 11 trofei d’oro:

È come andare in bicicletta : Guida uno Snowfox;

: Guida uno Snowfox; In viaggio con stile : Costruisci un Seatruck;

: Costruisci un Seatruck; Look a prova di intemperie : Costruisci una tuta antigelo;

: Costruisci una tuta antigelo; Pulcino spia : Costruisci un pulcino spia;

: Costruisci un pulcino spia; Riparazioni necessarie : Ripara il ponte;

: Ripara il ponte; Xenobiologia : Scopri una forma di vita aliena sapiente;

: Scopri una forma di vita aliena sapiente; In cerca di una cura : Usa l’antidoto;

: Usa l’antidoto; Storie di sopravvivenza : Trova la casa di Marguerit;

: Trova la casa di Marguerit; Radio pirata : Disabilita le comunicazioni di Alterra;

: Disabilita le comunicazioni di Alterra; Mente locale : Costruisci un alloggiamento alieno;

: Costruisci un alloggiamento alieno; Un tuffo nell’ignoto: Lascia 4546B.

Qui di seguito, invece, trovate il banale titolo del trofeo di platino di Subnautica: Below Zero.

Trofeo Platino: Colleziona tutti gli altri trofei.

Termina qui questa nostra brevissima guida sulla lista trofei completa di Subnautica: Below Zero. Che cosa ne pensate di questo sequel? Lo state giocando? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico a tech!