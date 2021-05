Assassin’s Creed: Valhalla, dove trovare tutti i membri de I Figli di Danu

La setta I Figli di Danu infesta il DLC l’Ira dei Druidi di Assassin’s Creed: Valhalla e in questa guida vedremo dove trovare tutti i membri

Il nuovo DLC dell’ultimo capitolo della saga firmata Ubisoft è arrivato fra noi, catapultandoci nell’Irlanda del IX secolo. In questo mondo quasi paradisiaco sacro e profano provano a convivere, non senza poche difficoltà. Una nuova terra ovviamente non poteva che nascondere nuove insidie per il nostro Eivor. Nell’ombra infatti agisce una nuova setta, denominata i Figli di Danu, composta per lo più da druidi che si oppongono alla nascita di un regno cristiano.

Il nostro compito, sia nella questline principale che nell’end game, sarà quello di eliminare tutti e 10 i membri della setta. Se paragonato all’Ordine degli Antichi, questo altro non risulta che una piccola organizzazione. Tuttavia non lasciamoci fuorviare dalle dimensioni. Iniziamo questa guida su dove trovare tutti i membri della setta I Figli di Danu di Assassin’s Creed: Valhalla e scopriamo come eliminarli.

Informazioni generali – Dove trovare tutti i membri de I Figli di Danu di Assassin’s Creed: Valhalla

Come già accennato poco fa, nella setta vi saranno in tutto 10 membri. Questi a loro volta sono divisi in due categorie: i Lord e i Sommi druidi. A capo di tutto troviamo poi il druido supremo, leader della formazione e fautore di molte nostre peripezie. Come sempre, alcuni dei membri si riveleranno solamente durante delle missioni, mentre per altri sarà possibile ucciderli senza trovare tutti gli indizi. Questi saranno ben visibili nelle loro tane, anche se saranno considerati come dei semplici nemici. Di questo comunque vi informeremo ogni volta che ce ne sarà l’opportunità, senza farvi fare su e giù per la mappa alla ricerca di indizi.

Prima di proseguire con la guida su dove trovare tutti i membri de I Figli di Danu di Assassin’s Creed: Valhalla è d’obbligo spiegarvi come saranno presentati i bersagli. Questi infatti non saranno riportati in ordine di scoperta. Saranno suddivisi in base alla loro appartenenza, i Lord o i Sommi druidi, e saranno presentati da sinistra a destra e dall’alto in basso. Sarà fatta eccezione per la Quercia che, essendo il capo, sarà l’ultimo dei membri ad esser presentato. Per una maggiore chiarezza dell’ordine scelto potete consultare l’immagine sottostante.

I Lord – Dove trovare tutti i membri de I Figli di Danu di Assassin’s Creed: Valhalla

Di seguito riportiamo i cinque Lord che fanno parte del ramo superiore di questo particolare albero. Come detto poco fa partiremo da quello a sinistra e ci sposteremo verso destra, lasciando il centrale per ultimo.

Ruaidrì dei porti – Il Cervo

Il primo indizio lo otterrete uccidendo l’Anatema , uno dei Sommi druidi.

, uno dei Sommi druidi. Il secondo indizio lo troverete ispezionando l’avamposto commerciale di Ardmel nell’Ulaid. Questo avamposto si trova a est del Lough Beg. Una volta eliminati tutti i nemici nella zona, uscite dalla porta est e successivamente dirigetevi verso sud costeggiando le mura. Troverete l’indizio più avanti su un pentolone chiuso, accanto al torrente.

Una volta trovati questi due indizi il Cervo sarà rivelato e potrete marcarlo. Si troverà su un isolotto ben protetto poco più a sud dell’avamposto commerciale di Ardmel. È solito posizionarsi lungo la riva per guardare il lago. Una volta ucciso otterrete un indizio riguardante il Seme.

Conlae delle fiamme – Il Fulgore

Il primo indizio lo otterrete uccidendo il Frassino , uno dei Sommi druidi.

, uno dei Sommi druidi. Il secondo indizio lo troverete su una tomba presso la cascata di Bally na Gall, un villaggio bruciato sul Bann, nel sud-est dell’Ulaid. Giunti al villaggio prestate attenzione ai lupi che lo abitano. Uccideteli e dirigetevi verso la cascata a est. Risalite leggermente il pendio e troverete il cimitero con la tomba in questione.

L’ultimo indizio lo troverete ispezionando le case bruciate tra il Solco del cinghiale nero e Clogher, nell’Ulaid del sud. Non preoccupatevi, il luogo in questione sarà ben visibile grazie all’enorme colonna di fumo che si eleva dallo stesso. Giunti al villaggio, o per meglio dire a quello che ne rimane, dirigetevi verso il cottage indicato nella foto sottostante. Al suo interno troverete l’indizio posto su di un tavolo accanto a un forziere.

Raccolti tutti gli indizi anche il Fulgore sarà rivelato. Potete quindi marcarlo per seguirne meglio il percorso. Questo membro infatti girovaga nelle vicinanze per incendiare cottage e campi vicini al luogo del terzo indizio.

Aideen, mercante di Dublino – Il Ragno

Il primo indizio lo otterrete uccidendo il Sussurro , uno dei Sommi druidi.

, uno dei Sommi druidi. Il secondo indizio lo otterrete sconfiggendo il campione di bevute nella birreria di Dublino .

. L’ultimo indizio invece potrete trovarlo ispezionando l’area presso l’albero più alto di Dublino. Dirigetevi verso l’albero mostrato nelle immagini sottostanti e cercate l’indizio su una panchina lì vicino.

Raccogli gli indizi anche il Ragno sarà rivelato. Trovarla non sarà difficile. Vi basterà recarvi al mercato di Dublino e troverete il vostro obiettivo davanti una bancarella sola soletta, senza neanche una guardia a farle da scudo. Uccidetela con un attacco furtivo se volete velocizzare un po’ i tempi.

Niamh, la poetessa – Lo Scricciolo

Il primo indizio lo otterrete in seguito a una conversazione con Ciara durante la missione “Pozione di Sangue”.

durante la missione “Pozione di Sangue”. Il secondo indizio lo troverete ispezionando un cottage abbandonato sulla riva vicina a Port Auley, l’avamposto commerciale alla foce del fiume Ballysadare, nel Connacht del nord. Seguite il corso del fiume verso nord e alla fine arriverete a questo porticciolo per il viaggio rapido. Voltatevi di 180° dal mare verso l’entroterra e vedrete il cottage abbandonato. Entrate e troverete l’indizio su dei sacchi.

L’ultimo indizio si troverà presso una pietra rituale situata su un’isoletta nel Lough Gara, vicino a Rathcroghan. Da Port Auley dirigetevi verso il lago a sud. Una volta arrivati cercate la pietra nell’immagine sottostante e troverete l’ultimo indizio.

Questo sarà il primo membro della setta che troverete. Infatti è proprio durante la missione “Pozione di Sangue” che entriamo a contatto per la prima volta con i Figli di Danu. Non potrete quindi mancare questo bersaglio in quanto obiettivo di una missione principale. Troverete l’obiettivo mentre cammina nella piazza di Rathcroghan, quella con un enorme fantoccio per intenderci. Il bersaglio non camminerà mai da sola, quindi preparatevi a fronteggiare qualche guarda. Uccidendola sbloccherete un indizio riguardante l’Anatema.

Becc mac Nath-i dei mari – Il Seme

Il primo indizio lo otterrete uccidendo il Cervo , uno dei Lord.

, uno dei Lord. Il secondo indizio lo otterrete durante la missione “Il prezzo della guerra” .

. L’ultimo indizio lo troverete ispezionando l’abbazia di Movilla, nel nord della penisola est dell’Ulaid. Assaltate l’abbazia con la vostra ciurma per facilitarvi il compito e raccattare il bottino. Risalite la collina sulla quale è costruita l’abbazia ed entrate nella chiesa costruita in cima. Troverete l’indizio su una panca sulla sinistra, poco dopo il forziere di scorte per l’avamposto.

Sarà impossibile non eliminare questo bersaglio perché, proprio per come avveniva per lo Scricciolo, anche questo sarà l’obiettivo di una missione principale. Come riportato nell’indizio ottenuto dal Cervo, il Seme risiede nella fortezza di Dunseverick, nell’estremo nord dell’Irlanda. Più precisamente si troverà all’interno della torre più alta, vicino alle pentole del piano che costeggia le mura difensive. Uccidendolo troverete un indizio riguardante la Quercia.

I Sommi druidi – Dove trovare tutti i membri de I Figli di Danu di Assassin’s Creed: Valhalla

Di seguito riportiamo i quattro Sommi druidi che fanno parte del ramo inferiore di questo particolare albero. Anche questi saranno presentati in ordine da sinistra a destra.

Cummascach – Il Frassino

Può essere ucciso direttamente, senza dover per forza raccogliere tutti gli indizi. Per trovare la sua posizione non dovrete far altro che seguire la missione “Commercio: Avere vero avorio” che vi consentirà di sbloccare l’avamposto commerciale di Port Auley. Dopo aver ripulito il luogo e ispezionato il forte alla ricerca di indizi, questa missione vi rimanderà a Kesh Corann. In questo luogo troverete alcuni nemici pronti ad attendevi.

Una volta eliminati dirigetevi verso uno dei falò e cercate dei triangoli bianchi disegnati sulla roccia. Nelle vicinanze noterete l’ingresso di una grotta chiuso da un muro distruttibile. Per aprirlo potrete utilizzare l’abilità a distanza “Trappola di polvere incendiaria”. Entrate eliminando i vari nemici, seguite le scale e cercate una fenditura con all’interno delle casse distruttibili. Proseguite in questo anfratto e giungerete in una caverna con all’interno due nemici, uno dei quali è il vostro bersaglio. Uccidendolo otterrete un indizio riguardante il Fulgore.

Leasleach, la folle dei pantani – Il Sussurro

Il primo indizio lo otterrete uccidendo la Nebbia , uno dei Sommi druidi.

, uno dei Sommi druidi. Il secondo indizio lo troverete ispezionando la collina boschiva di Bayne Tombs, a ovest dell’accampamento di Rathdown nel Meath. Una volta giunti sul posto eliminate le quattro guardie e cercate l’indizio su delle casse.

L’ultimo indizio lo troverete ispezionando il cerchio rituale di pietra presso il porticciolo lungo il fiume Bayne. Seguite l’immagine sottostante per capire dove trovare il luogo esatto. Prestate molta attenzione ai nemici nell’area perché useranno la nebbia per creare le allucinazioni.

Una volta raccolti tutti gli indizi rivelerete la sua identità e potrete contrassegnarla vedendo la sua posizione esatta sulla mappa. Come dice il nome stesso, il Sussurro si troverà nei pantani. La posizione precisa non è nota, poiché, come avveniva per il Fulgore, il bersaglio sarà in movimento. Uccidendola otterrete un indizio riguardante il Ragno.

Trian dei cerchi di pietra – La Nebbia

Anche questo bersaglio può essere eliminato direttamente. Non preoccupatevi di doverlo cercare direttamente, perché passerete dalla sua posizione durante la missione “Ulaid: Vendetta reale”, facente parte della missione “Avanzata verso nord”. Per eliminarlo dovrete recarvi al forte di Doon, dove troverete l’obiettivo insieme ai suoi seguaci. Prestate molta attenzione alla nebbia allucinogena che invade l’area. Uccidendolo otterrete un indizio riguardante il Sussurro.

Setnae, druida delle nebbie – L’Anatema

Il primo indizio lo otterrete uccidendo lo Scricciolo , uno dei Lord.

, uno dei Lord. Il secondo indizio lo otterrete tornando da Ciara per discutere della nota trovata e del frammento di ambra.

e del frammento di ambra. Il terzo indizio lo troverete ispezionando il cottage a Tuam, un villaggio del Connacht dell’Ovest. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla missione, non dovrete accedere ad un cottage. Vi basterà infatti intrufolarvi nel buco nel terreno che trovate a sud del villaggio (potete tranquillamente tuffarvi poiché sul fondo vi è dell’acqua). Seguite la strada ed eliminate i vari nemici che vi si presenteranno.

L’ultimo indizio ve lo fornirà Ciara all’entrata meridionale di Tuam.

Come potete intuire, questo bersaglio fa parte di una missione principale e quindi non correrete il rischio di mancarlo. Vi basterà sempre seguire i vari segnalini della missione per incontrarla. Prestate molta attenzione al puca, il licantropo, che aiuta la druida e ai vari seguaci presenti nell’area. Uccidendola vi fornirà degli indizi riguardanti la Quercia e il Cervo.

Il druido supremo, la Quercia – Dove trovare tutti i membri de I Figli di Danu di Assassin’s Creed: Valhalla

Il primo indizio lo otterrete uccidendo l’Anatema .

. Il secondo indizio lo otterrete uccidendo il Seme.

Una volta raccolti tutti gli indizi, scoprirete che la Quercia è Eogan mac Cartaigh, tuttavia non potrete marcarlo. Questo perché dovrete per forza ucciderlo durante la missione principale che porterà dunque allo sterminio della setta, ammesso che abbiate eliminato tutti gli altri membri.

La lancia Gae Bolg – Dove trovare tutti i membri de I Figli di Danu di Assassin’s Creed: Valhalla

Una volta eliminati tutti i membri, si attiverà una missione secondaria “Sole d’Ambra” che vi permetterà di ottenere la lancia Gae Bolg. Per far questo quindi dovrete esser entrati in possesso di tutti e 10 i pezzi d’ambra, ma non solo. Infatti, una volta portati i vari frammenti a Deirdre e bevuta la pozione, dovrete affrontare il mitico Balor, un avversario non propriamente facile da abbattere.

Sebbene tutta l’Irlanda abbia un livello medio di 55, rendendo più facile l’accesso anche per chi ha iniziato a giocare da poco, questo boss è di livello 409 e potrà essere affrontato quindi solo nell’end game. Tuttavia, una volta sconfitto otterrete Gae Bolg, la lancia che vi permetterà di colpire e stordire con un fulmine i vostri nemici.

Questi sono tutti e 10 i membri de I Figli di Danu di Assassin's Creed: Valhalla con tutti i luoghi dove trovare anche i relativi indizi.