La saga di Twilight diventerà una serie TV

La saga di Twilight, tratta dai quattro romanzi di genere young adult diventerà ufficialmente una serie TV con un progetto ancora in fase di creazione

Dopo l’annuncio della produzione di una serie TV sulla saga di Harry Potter, giunge un’altra simile notizia, che riguarda sempre una saga cinematografica nata come riadattamento da romanzi. Questo è il caso della saga di Twilight tratta dai romanzi di Stepanie Meyer, che nel 2008 diventò riadattamento cinematografico sviluppato in cinque film, che ora diventerà ufficialmente una serie TV.

Un annuncio che è stato fatto dalla rivista americana Holliwood Reporter con la conferma di Lionsgate che è la casa di produzione e distribuzione della saga cinematografica. I dettagli ancora non ci sono, perchè il progetto è in fase di creazione, ma assolutamente confermato. La saga cinematografica, come i libri hanno avuto molto successo nel primo decennio del duemila, soprattutto sul pubblico di adolescenti anche perchè aveva cavalcato il successo di un genere che ha caratterizzato quegli anni, ovvero quello del paranormale, dei vampiri e dei licantropi.

I film sono stati nel complesso cinque, in particolare il primo, dal titolo Twilight, poi New Moon nel 2009, seguito da Eclipse del 2010. Ci sono stati poi i due film tratti dal romanzo finale, Breaking Dawn, usciti come nel caso di Harry Potter con la Parte I nel 2011 e la Parte II nel 2012. Un successo dal cinema che seguiva anche la richiesta del pubblico, facendo quindi in modo che uscisse nella sale quasi un film all’anno. Protagonisti assoluti di questa saga sono stati, tra i tanti, Kristen Stewart, che interpretava Bella Swan giovane umana che si innamora del vampito Edward Cullen, interpretato da Robert Pattison.

La serie TV sulla saga di Twilight è sicuramente una notizia che farà felici tutti i fan della prima ora, dei romanzi e poi dei film, ma è sicuramente un prodotto che arriva tardi rispetto a quello che è stato il grande successo avuto negli anni duemila. Proprio per questo siamo curiosi di sapere ulteriori notizie su questo progetto seriale, che potrebbe essere invece ben accolto anche tanti anni dopo.

