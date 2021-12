The Batman: il nuovo trailer del film con Robert Pattinson

The Batman: a sorpresa spunta un nuovo trailer del film, intitolato The Bat and The Cat, incentrato sul rapporto tra Batman e Catwoman

È di poche ore fa il video, pubblicato a sorpresa dalla Warner Bros, in cui compaiono Robert Pattinson nel ruolo di Batman e Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman. Il nuovo trailer è intitolato The Bat and The Cat e ruota attorno al rapporto di amore e odio tra i due personaggi e di come la donna tenti di reclutarlo per lavorare insieme, contro il crimine.

Trama e cast di The Batman

La pellicola è ambientata nei primi anni in cui Batman intraprende la lotta al crimine e alla corruzione dilagante, nella città di Gotham City. Il lavoro si complica quando un misterioso criminale inizia commettere spietati delitti che coinvolgono l’élite della città. Il nostro eroe sarà quindi costretto ad aprire una serie di indagini, che lo porteranno a confrontarsi con diversi personaggi, tra cui Selina Kayle, la famosa Catwoman.

The Batman è diretto da Matt Reeves, già regista di pellicole come Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (2014) e il successivo The War – Il pianeta delle scimmie (2017). Il protagonista Robert Pattinson, nel ruolo di Bruce Wayne e Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman saranno affiancati da Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista. Nel cast anche Colin Farrel nel ruolo del Pinguino, John Turturro nei panni del boss Carmine Falcone e Jeffrey Wright in quelli del Commissario Gordon.

Il Batman di Robert Pattinson

Il film sarà un noir, dove Batman vestirà i panni di un detective che trascinerà il pubblico in momenti d’azione ma anche d’emozione, apparendo sotto una nuova veste, per certi aspetti anche più imperfetto della versione a fumetti. È lo stesso Reeves a dichiarare di aver avuto la necessità di entrare nella mente del personaggio, per scoprire i suoi lati oscuri e la sua psicologia. Reeves ha inoltre confessato di essersi ispirato a Kurt Cobain e alla sua musica per rendere il suo Batman un po’ meno macho e un po’ più emotivo.

Pattison sarà la decima persona ad interpretare Batman in un live-action. L’attore ha confessato di aver avuto una grande connessione con il personaggio, fin da quando era bambino e che ha sempre desiderato questo ruolo.

Non ci resta che attendere l’uscita del film, prevista per il 3 marzo 2022, per scoprire questa nuova versione dell’iconico supereroe.

